Le mont Qomolangma, mieux connu dans le monde sous le nom de mont Everest, n’a pas encore fini de grandir. Mardi, le Népal et la Chine ont annoncé conjointement que la hauteur révisée de la plus haute montagne du monde était de 8 848,86 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La nouvelle hauteur est d’environ 0,86 mètre ou 86 centimètres (soit environ 2,8 pieds) de plus que la mesure précédente de l’Inde en 1954.

mais comment est-ce arrivé? Et quelle est la signification de cette croissance soudaine?

Everest a-t-il vraiment grandi?

Selon le Népal et la Chine, le mont Everest a augmenté de 86 centimètres depuis sa dernière mesure dans le Survey of India en 1954. Le gouvernement du Népal a décidé de mesurer la hauteur exacte de la montagne lors des débats sur le fait qu’elle aurait pu changer s’est produite pour diverses raisons, notamment le tremblement de terre dévastateur de 2015.

Mais la hauteur de la plus haute montagne du monde a toujours fait l’objet de controverses en raison de son emplacement stratégique entre le Népal et la Chine.

A-t-il «grandi» avant?

Alors que l’estimation indienne de 1954 était de 8848 mètres dans le monde, la National Geographic Society des États-Unis a mené ses propres recherches en 1999 et a constaté que l’Everest atteignait même près de 8850 mètres de haut. Mais un autre joueur clé qui n’a accepté aucune de ces mesures était la Chine. Selon des mesures antérieures de la Chine, la hauteur du mont Everest était de 8 844,43 mètres, soit quatre mètres de moins que les calculs de l’Inde.

Comment le Népal et la Chine ont-ils découvert ces nouvelles informations?

La Chine et le Népal ont réglé leur différend frontalier en 1961 avec la ligne de démarcation passant par le sommet du mont Everest. Avec cette nouvelle annonce, le pays, qui partage l’Everest avec le Népal, s’est mis d’accord pour la première fois sur une hauteur mutuellement acceptée. Les géomètres chinois ont mené six séries d’enquêtes à l’échelle et scientifiques sur le mont Everest et ont publié la hauteur du sommet à deux reprises en 1975 et 2005, qui était de 8 848,13 mètres et 8 844,43 mètres, respectivement. Cependant, les dernières découvertes ont réuni le Népal et la Chine pour la première fois.

Le Népal et la Chine ont mené leurs propres études indépendantes et sont parvenus à la même conclusion. Selon un rapport dans L’Indian ExpressL’année dernière, le Népal avait achevé ses études, tandis que la Chine avait achevé ses études plus tôt cette année. Les deux pays ont signé un protocole d’accord sur la nouvelle hauteur de l’Everest.

Pourquoi le changement de hauteur de l’Everest est-il significatif?

Le 28 avril 1960, la Chine et le Népal ont signé le Traité sino-népalais de paix et d’amitié pour ratifier officiellement la frontière entre le Népal et la Chine. Alors que plusieurs critiques étaient d’avis à l’époque que le traité était un moyen pour la Chine d’affirmer son image de nation asiatique bienveillante après le soulèvement tibétain de 1959, les deux nations ont connu une paix et une diplomatie relatives au cours des cinq dernières décennies. Et pourtant, des rapports ont fait surface en septembre selon lesquels la Chine construisait neuf bâtiments au Népal et empiétait sur des terres népalaises à Limi ou Humla. Les rapports ont été suivis de manifestations à grande échelle devant l’ambassade de Chine à Katmandou. En novembre, le ministre chinois de la Défense, le général Wei Fenghe, a rencontré le Premier ministre népalais KP Sharma Oli pour discuter de questions d’intérêt mutuel. L’accord sur le nouveau sommet de l’Everest à la suite des tensions pourrait servir de tampon diplomatique pour les pays voisins.

La nouvelle hauteur de l’Everest affectera-t-elle l’Inde?

La déclaration historique a été saluée par la Chine et le Népal, ce dernier citant le mont Everest comme un «ancien symbole» de ses liens avec la Chine. Pékin a également déclaré que cette déclaration marquait le début d’une « nouvelle ère » de partenariat stratégique avec le Népal. Bien que la nouvelle de la nouvelle élévation de l’Everest en Inde ne soit pas une surprise, l’empreinte croissante de la Chine au Népal, associée au renforcement des relations diplomatiques avec la nation himalayenne, peut inquiéter l’Inde. Si Idnia et le Népal ont toujours maintenu la paix et la diplomatie grâce à une multitude de traités et d’accords, les relations entre l’Indo et le Népal se sont détériorées ces dernières années. La déclaration conjointe peut être comprise par l’Inde comme une autre revendication chinoise après un an de relations tendues entre l’Indo et la Chine.

(Avec la contribution de PTI)