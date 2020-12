Le Premier ministre Scott Morrison tient une conférence de presse dans la salle bleue du Parlement le 12 novembre 2020 à Canberra, en Australie. | Sam Mooy / Getty Images

L’Australie a publié un rapport sur les crimes de guerre présumés en Afghanistan. La Chine a trollé l’Australie sur Twitter à ce sujet – et Canberra a pris l’appât.

Une fausse image tweetée par un diplomate chinois a provoqué une rupture massive entre l’Australie et la Chine – et a attiré l’attention du monde entier sur les vrais crimes de guerre commis par l’armée australienne en Afghanistan.

Zhao Lijian, un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères qui semble se réjouir d’avoir traqué ses adversaires, a tweeté dimanche une image horrible d’un soldat australien souriant tenant un couteau au cou d’un enfant afghan. Le visage de l’enfant était couvert par le drapeau australien dans l’image, et en dessous se trouve la légende: « N’ayez pas peur, nous venons vous apporter la paix! »

L’image falsifiée et générée par ordinateur a été créée par l’artiste nationaliste chinois Wuheqilin, mais elle a été inspirée par un événement réel.

Le mois dernier, l’Australie a publié le rapport Brereton, résultat d’une enquête de quatre ans sur les crimes de guerre commis par l’élite des services aériens spéciaux du pays lors des combats en Afghanistan.

Parmi les allégations choquantes du rapport, il y avait des soldats impliqués dans le meurtre de 39 civils afghans, dont aucun n’a eu lieu pendant la bataille. Des commandants supérieurs auraient incité des officiers subalternes à tuer des prisonniers dans un processus appelé «sang», et des armes ont été placées sur les captifs morts pour justifier leurs exécutions.

Le rapport a envoyé une onde de choc dans le public australien, mais il n’a pas dominé l’actualité mondiale. Autrement dit, jusqu’à ce que le tweet trolling de Zhao transforme le sujet des crimes de guerre australiens en une dispute diplomatique internationale, forçant le gouvernement australien à répondre et à lancer l’histoire dans les gros titres mondiaux.

«C’est absolument scandaleux et cela ne peut être justifié sur aucune base», a déclaré lundi le Premier ministre australien Scott Morrison aux journalistes. «Le gouvernement chinois devrait avoir complètement honte de ce poste. Cela les diminue aux yeux du monde. … C’est une fausse image et une insulte terrible contre nos grandes forces de défense. La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a également demandé des excuses à Pékin.

Cela ne se produira probablement pas. « La partie australienne a réagi si vivement au tweet de mon collègue », a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, lors d’un briefing de lundi. « Pourquoi donc? Pensent-ils que le meurtre impitoyable de civils afghans est justifié, mais la condamnation d’une telle brutalité impitoyable ne l’est pas? Les vies afghanes comptent!

Bien sûr, la Chine qui dénonce les violations des droits humains d’une autre nation est plutôt riche, notamment parce qu’elle a emprisonné jusqu’à 2 millions de musulmans ouïghours dans des camps de concentration. C’est pourquoi il est préférable de regarder moins le crachat suscité par Twitter alors que Pékin exprime une réelle préoccupation concernant les crimes de guerre et plus dans le cadre d’une lutte diplomatique et commerciale de plusieurs années entre la Chine et l’Australie – une lutte qui ne disparaîtra pas de sitôt.

«L’acte de Zhao représente une nouvelle escalade de la guerre des mots entre Canberra et Pékin, et ceci dans le contexte de la détérioration des relations bilatérales ces dernières années», a déclaré Adam Ni du China Policy Center dans la capitale australienne. «C’est probablement le pire depuis longtemps – depuis des décennies, en fait.

L’Australie s’est opposée à une Chine montante. La Chine n’aime pas ça.

L’Australie n’a jamais aimé l’affirmation de soi accrue de la Chine dans le monde, et en particulier dans sa région. Par exemple, l’armée chinoise a commencé à construire des îles artificielles dans la mer de Chine méridionale afin de revendiquer une revendication territoriale sur la masse d’eau contestée. L’Australie, en tant que l’un des acteurs les plus puissants de la région Asie-Pacifique, n’a pas été trop gentille avec cela.

L’agressivité politique de Pékin a également dérangé Canberra. En 2017, l’Australie a interdit tous les dons étrangers à des campagnes politiques après que des rapports aient montré que la Chine avait tenté d’influencer le processus politique du pays. L’année suivante, l’Australie est devenue le premier pays à bloquer les géants chinois des télécommunications Huawei et ZTE de son réseau 5G.

Leurs relations n’ont fait qu’empirer en 2020.

En avril, l’Australie a appelé à une enquête sur la gestion par la Chine des premiers jours de la pandémie de coronavirus, lorsque Pékin a obscurci les preuves d’un problème croissant après que le virus soit apparu à Wuhan. La Chine s’est hérissée, le journal d’État Global Times accusant en avril le Premier ministre Morrison de «dénigrer les pandas» et dénigrant l’aventurisme du gouvernement australien pour jouer avec ce partenariat stratégique global mutuellement avantageux, au mépris de la pensée rationnelle et du bon sens.

Le mois suivant, la Chine a riposté en réduisant les importations de bœuf australien et en imposant des droits de douane sur plus de 80 pour cent des importations d’orge australiennes en Chine. Puis en novembre, Pékin est allé plus loin en imposant des tarifs allant jusqu’à 200% – ce n’est pas une faute de frappe – sur le vin australien. Certains experts s’attendent à une nouvelle escalade des échanges, la Chine ciblant probablement le sucre, le homard, le charbon et le minerai de cuivre australiens.

Le journal australien a déclaré cette semaine que les relations Canberra-Pékin étaient à leur plus bas niveau en 50 ans. Pour le moment, il n’y a pas de sortie pour les conflits croissants, mais il est clair que l’Australie n’est pas satisfaite de la situation. « Il y a sans aucun doute des tensions qui existent entre la Chine et l’Australie », a déclaré Morrison dans son communiqué de lundi. « Mais ce n’est pas ainsi que vous les gérez. »

Néanmoins, la dernière dispute a braqué les projecteurs sur une réalité inconfortable pour l’Australie: les actions horribles de certains membres de son armée pendant la guerre en Afghanistan.

Ce que dit le rapport de l’armée australienne sur les crimes de guerre présumés

Le rapport Brereton publié le 10 novembre, officiellement intitulé «Rapport d’enquête de l’Inspecteur général des Forces de défense australiennes sur l’Afghanistan», regorge de révélations accablantes. Trois en particulier ressortent des 465 pages du document, dont beaucoup sont rédigées dans la version publique.

La principale allégation est que 25 membres actuels ou anciens des forces spéciales australiennes ont tué 39 personnes et ont «traité cruellement» deux autres, sur un total de 23 incidents en Afghanistan.

«Aucun de ces incidents ne correspond à des décisions contestables prises sous pression dans le feu de l’action», lit-on dans le rapport. «Les cas dans lesquels il a été constaté qu’il existe des informations crédibles sur un crime de guerre sont ceux dans lesquels il était ou aurait dû être clair que la personne tuée était un non-combattant.»

L’un des incidents – fortement expurgé dans le document – est «probablement l’épisode le plus honteux de l’histoire militaire de l’Australie», selon le rapport. Une autre allégation est qu’il y avait une culture dans les forces spéciales servant en Afghanistan de «sang» de jeunes officiers, essentiellement une forme macabre de bizutage et d’initiation.

«Il existe des informations crédibles selon lesquelles les soldats subalternes étaient tenus par leurs commandants de patrouille de tirer sur un prisonnier, afin de réaliser le premier meurtre du soldat, dans une pratique connue sous le nom de« sang »», décrit le rapport. «Cela se produirait après que l’enceinte ciblée ait été sécurisée et que les ressortissants locaux aient été sécurisés en tant que« personnes sous contrôle ». En règle générale, le commandant de la patrouille prendrait une personne sous contrôle et le membre subalterne, qui serait alors chargé de tuer la personne sous contrôle.

La troisième allégation majeure, liée à la seconde, est que les officiers ont placé des armes – appelées «jetables» – sur les cadavres pour faire partie d’une couverture du meurtre. Ce processus a été «créé à des fins de rapports opérationnels et pour détourner l’examen. Cela a été renforcé par un code de silence », lit-on dans le rapport.

De toute évidence, il y avait des problèmes culturels plus importants au sein des forces d’élite australiennes servant en Afghanistan. Mardi, le Guardian Australia a révélé une photo réelle de 2009 montrant un soldat anonyme buvant la jambe prothétique d’un taliban mort dans un bar militaire autorisé en Afghanistan. Une autre photo réelle montrait deux soldats dansant avec la même jambe.

Alors que la Chine est peut-être l’un des pires messagers à fustiger le traitement réservé par l’Australie aux Afghans pendant la guerre, les horreurs auxquelles Pékin pointe sont très, très réelles.