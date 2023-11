La Chine et l’Australie conviennent de tourner la page alors que les tensions s’apaisent

[1/7] Le Premier ministre australien Anthony Albanese s’exprime lors de la réunion bilatérale avec le président indonésien Joko Widodo en marge du 43e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (ANASE) à Jakarta, en Indonésie, le 07 septembre 2023. BAGUS INDAHONO/Pool via REUTERS/file photo Acquérir des droits de licence

Xi : la Chine et l’Australie devraient développer un partenariat stratégique

Les deux parties doivent instaurer une confiance mutuelle, selon Xi

Albanese: des relations solides “seront bénéfiques à l’avenir”

Albanese : reconnaître les différences mais aussi les « avantages mutuels »

BEIJING, 6 novembre (Reuters) – Le président Xi Jinping a déclaré lundi que des relations stables entre la Chine et l’Australie servaient les intérêts de chacun et que les deux pays devraient élargir leur coopération, envoyant un signal clair selon lequel Pékin était prêt à mettre un terme aux récentes tensions.

La Chine et l’Australie devraient promouvoir le développement de leur partenariat stratégique à mesure qu’elles renforcent la compréhension et la confiance mutuelles, a déclaré M. Xi au Premier ministre australien Anthony Albanese, premier dirigeant australien à se rendre à Pékin depuis 2016, au Grand Palais du Peuple, au cœur de la Chine. Capitale chinoise.

Une relation solide “sera bénéfique à l’avenir”, a déclaré Albanese à Xi lors de leur deuxième entretien face-à-face en un an, une réunion qui a duré plus d’une heure.

Pendant des décennies, la Chine et l’Australie ont construit des relations commerciales, Pékin devenant le plus grand partenaire commercial de Canberra pour les achats de produits alimentaires et de ressources naturelles australiens.

Mais les liens se sont détériorés après que l’Australie ait accusé la Chine en 2017 de s’ingérer dans sa politique. L’année suivante, l’Australie a interdit les équipements du géant chinois de la technologie Huawei Technologies Co (HWT.UL) pour son réseau 5G par crainte de sécurité nationale.

Un appel australien en 2020 à une enquête internationale sur l’origine de la pandémie de COVID, apparue dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019, a rendu furieux Pékin, qui a répondu en bloquant diverses importations australiennes.

Alors que les relations se détérioraient, la Chine a mis en garde ses étudiants contre le fait d’étudier en Australie, citant des incidents racistes, menaçant un marché de l’éducation de plusieurs milliards de dollars.

Plus tôt lundi, Albanese s’est arrêté au célèbre Temple du Ciel de Pékin et a posé pour une photo devant le mur d’écho circulaire où se tenait le Premier ministre australien de l’époque, Gough Whitlam, en 1973, un an après l’établissement des relations entre les deux pays.

“En Chine, nous disons souvent que lorsque nous buvons de l’eau, nous ne devons pas oublier ceux qui ont creusé le puits”, a déclaré M. Xi. “Le peuple chinois n’oubliera pas le Premier ministre Whitlam qui a creusé le puits pour nous.”

‘TRÈS POSITIF’

Albanese a pris des mesures pour stabiliser les relations après être devenu Premier ministre en mai de l’année dernière et avoir rencontré Xi en marge du sommet du G20 en Indonésie en novembre.

La Chine a rapidement commencé à abaisser les barrières commerciales, autorisant les importations de charbon en janvier et supprimant les droits de douane sur l’orge en août. Le mois dernier, Pékin a accepté de revoir les droits de dumping de 218 % sur le vin australien.

“J’ai noté qu’un commerce sans entrave était dans l’intérêt des deux pays et était bon pour les consommateurs chinois ainsi que pour les exportateurs australiens”, a déclaré Albanese aux journalistes après la réunion. “Il est certainement d’accord sur le fait que le vin australien est bon.”

Les importations chinoises de janvier à septembre en provenance d’Australie ont augmenté de 8,1 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 116,9 milliards de dollars, selon les données des douanes chinoises. En 2022, les importations ont plongé de 12,7 % pour atteindre 142,1 milliards de dollars.

La réunion a été “très positive”, a déclaré Albanese, ajoutant qu’il avait invité Xi à se rendre en Australie.

“Nous sommes certainement tous les deux d’accord sur le fait que nous ne devrions pas nous laisser définir par nos différences, reconnaître qu’elles existent, mais aussi reconnaître les avantages mutuels que nous avons.”

Des obstacles demeurent dans leur relation.

Le soutien de l’Australie à une décision de l’ONU rejetant les revendications territoriales de la Chine dans le Mer de Chine méridionale a provoqué la colère de Pékin, qui a déclaré à Canberra que cette question ne la concernait pas.

L’Australie affirme que la mer de Chine méridionale constitue une voie de passage importante pour son commerce avec le Japon et la Corée du Sud.

La projection de puissance de Pékin parmi les nations insulaires du Pacifique a également alarmé l’Australie, tandis que la politique de Canberra alliance de sécurité avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans l’Indo-Pacifique – connu sous le nom d’AUKUS – a alimenté les inquiétudes chinoises concernant le confinement.

“AUKUS n’a pas été évoqué explicitement. Nous avons cependant discuté de la stabilité régionale”, a déclaré Albanese, sans donner de détails. “J’ai parlé des garde-fous et de la coopération militaire entre les États-Unis et la Chine. C’est important.”

Albanese a également évoqué le cas de l’écrivain australien Yang Hengjun, emprisonné à Pékin depuis quatre ans pour espionnage.

Reportage de Ryan Woo; reportage supplémentaire de Kirsty Needham à Sydney ; édité par Robert Birsel et Mark Heinrich

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.