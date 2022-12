La Chine et l’Arabie saoudite soulignent l’importance de la stabilité des marchés pétroliers

La Chine et l’Arabie saoudite ont souligné l’importance de la stabilité du marché mondial du pétrole et le rôle de Riyad dans la réalisation de cet équilibre, à la suite d’une visite saoudienne de trois jours du président chinois Xi Jinping.

“La République populaire de Chine a salué le rôle du Royaume en tant que partisan de l’équilibre et de la stabilité des marchés mondiaux du pétrole, et en tant que principal exportateur fiable de pétrole brut vers la Chine”, a déclaré un déclaration conjointe publié par l’agence de presse saoudienne appartenant à l’État de Riyad.

La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde, tandis que l’Arabie saoudite est le plus grand exportateur de ces ressources et préside l’influente alliance des producteurs de l’OPEP+.

Xi a rencontré à la fois le roi Salman bin Abdul-Aziz Al Saud et son héritier, le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed bin Salman, selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua. Les pourparlers ont jusqu’à présent abouti à la signature d’un “accord de partenariat stratégique global” et de 12 accords et protocoles d’accord sur des sujets tels que l’hydrogène, les investissements directs et le développement économique.

Les deux pays ont affirmé vendredi qu’ils continueraient à “soutenir fermement les intérêts fondamentaux de l’autre”, la souveraineté et l’intégrité territoriale, promettant une coopération conjointe pour assurer la “nature pacifique du programme nucléaire iranien” et exhortant la coopération de Téhéran avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le chef de l’Etat chinois a invité le roi Salmane à se rendre en Chine “à un moment mutuellement convenu”, selon le communiqué.

Xi est arrivé à Riyad le 7 décembre pour une visite de trois jours à un moment où Pékin cherche à revitaliser son économie, tandis que l’Arabie saoudite entretient des relations orientales après un conflit de politique énergétique avec les États-Unis.

Washington a fermé une rupture avec Riyad le 6 décembre avec le rejet par la cour fédérale du district de Columbia d’un procès contre le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, accusé du meurtre du journaliste dissident américain Jamal Khashoggi. La décision faisait suite à une recommandation de l’administration du président américain Joe Biden selon laquelle le prince devrait bénéficier de l’immunité souveraine, après sa nomination au poste de Premier ministre saoudien grâce à une exemption du code de gouvernement de Riyad, des semaines auparavant.

Les intérêts énergétiques saoudiens et américains continuent de diverger. Washington a exhorté à plusieurs reprises l’OPEP+ à libérer de nouveaux approvisionnements en brut sur les marchés et à alléger le fardeau des consommateurs confrontés à un accès limité à l’énergie à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine et des sanctions qui en ont résulté. La décision de l’OPEP+ d’octobre de réduire les quotas de production de 2 millions de barils par jour à partir de novembre, qui a été confirmée le 4 décembre, a conduit à une brève guerre des mots entre les responsables américains et saoudiens.