La Chine et l’Arabie saoudite signent un partenariat stratégique alors que Xi visite le royaume

RIYAD, Arabie saoudite – L’Arabie saoudite et la Chine ont signé jeudi un accord de partenariat stratégique lors d’une visite du dirigeant chinois Xi Jinping dans le royaume, soulignant les liens croissants entre Pékin et un allié américain de longue date.

M. Xi s’est entretenu jeudi avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, Premier ministre et dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, lors du premier d’une série de sommets prévus pour la visite de trois jours du président chinois. Après ses rencontres bilatérales avec des responsables saoudiens, M. Xi devrait assister à des sommets jumeaux avec des dirigeants d’autres pays du Golfe et arabes, dont l’Égypte et l’Irak. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, devrait également s’y joindre.

“Ce sera l’événement diplomatique le plus important et le plus élevé entre la Chine et le monde arabe depuis la fondation de la République populaire de Chine”, a déclaré mercredi à la presse une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. “Ce sera une étape historique dans l’histoire des relations sino-arabes.”

L’Arabie saoudite est depuis longtemps un proche allié des États-Unis, mais ses liens avec la Chine se sont développés rapidement, se transformant en une relation complexe impliquant l’approvisionnement en pétrole, les ventes d’armes, les transferts de technologie et les projets d’infrastructure.