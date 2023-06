La Chine et l’Arabie saoudite font partie d’un ordre mondial multipolaire (ministre)

L’Arabie saoudite considère la Chine comme un partenaire clé dans un monde multipolaire – les deux pays ne devant se rapprocher que lorsque leurs intérêts communs grandissent, a déclaré à CNBC le ministre saoudien de l’Investissement Khalid Al-Falih.

« Il s’agit, d’une certaine manière, d’un ordre mondial multipolaire qui a émergé – il n’est pas en train d’émerger. La Chine y est un acteur important », a déclaré Al-Falih à Dan Murphy de CNBC lors de la conférence commerciale arabo-chinoise à Riyad mardi, maintenant dans son 10e année.

Un monde multipolaire dans ce contexte signifie un système global qui n’est pas dominé par l’Occident ou défini comme une lutte entre deux grandes puissances, comme c’était le cas pendant la guerre froide.

« Nous aimons croire, et je pense que c’est prouvé, que le royaume est une partie importante de ce monde multipolaire qui a émergé. Et nous allons jouer notre rôle, non seulement dans le développement de notre propre économie, mais aussi dans le développement de notre région, et diffuser ce que nous avons en termes d’opportunités de développement, également en Afrique, en Asie centrale, dans le sous-continent indien », a-t-il déclaré. « Et nous pensons que la coopération économique entre la Chine et l’Arabie saoudite et le CCG (Conseil de coopération du Golfe) et l’ensemble de la région arabe en sera une partie importante. »

La période de l’après-guerre froide a vu les États-Unis exister comme la puissance mondiale prééminente, la force la plus puissante de la planète en termes de puissance économique, militaire et géopolitique. La montée en puissance de la Chine et des BRICS (d’autres marchés émergents comme le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Afrique du Sud), ainsi que la colère dans de nombreuses régions du monde contre les guerres et les campagnes de sanctions menées par les États-Unis, ont conduit à des appels croissants à un ordre mondial. où le pouvoir était plus largement réparti entre les différents pays.