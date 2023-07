La Chine et l’Algérie renforcent leur coopération en matière de sécurité et de défense

La Chine et l’Algérie, partenaires commerciaux de longue date, ont convenu mardi de renforcer leur coopération dans d’autres domaines, notamment la sécurité et la défense nationale, renforçant ainsi les liens déjà solides de Pékin avec une grande nation de la rive africaine de la Méditerranée.

À la suite de la rencontre entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin, les deux pays ont également convenu de soutenir les intérêts fondamentaux de l’autre et de sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’autre, selon un communiqué conjoint publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

La nation nord-africaine a une importance stratégique pour la Chine compte tenu de son emplacement sur la mer Méditerranée. Les relations entre Pékin et le Front de libération nationale au pouvoir remontent à la fin des années 1950, lorsque l’Algérie a demandé son indépendance vis-à-vis de la France.

En 2014, les deux pays ont renforcé leurs liens vers un soi-disant partenariat stratégique global, l’Algérie, riche en gaz, étant le premier pays arabe à former un tel partenariat avec la Chine.

Dans leur déclaration de mardi, les deux parties sont convenues d’approfondir leur partenariat stratégique global, soulignant la nécessité d’une coopération politique et sécuritaire étroite.

Les pactes de sécurité de la Chine avec d’autres nations ont suscité suspicion et inquiétude. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont appelé le Premier ministre des Îles Salomon à divulguer les détails de l’accord de police de la nation du Pacifique signé avec Pékin.

La Chine et l’Algérie ont convenu de travailler ensemble pour combattre les organisations terroristes extrémistes à l’intérieur de leurs frontières et de soutenir d’autres pays, dont la Somalie et le Soudan, dans leurs efforts de sécurité, selon le communiqué conjoint.

L’Algérie, qui a combattu avec succès le terrorisme intérieur, a depuis longtemps exprimé son intérêt à soutenir ses voisins dans la lutte contre le terrorisme, alors que la France, une ancienne puissance coloniale de la région, s’est retirée des efforts régionaux de lutte contre le terrorisme.

Tebboune, lors de sa première visite en Chine depuis qu’il est devenu président en 2019, a déclaré que l’Algérie était également disposée à approfondir son partenariat avec la Chine pour aider le développement économique de son pays.

Tebboune s’est rendu à Pékin après une visite d’État en Russie le mois dernier, au cours de laquelle il a appelé le président russe Vladimir Poutine à soutenir l’adhésion de l’Algérie aux BRICS, un groupe de marchés émergents comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

La Chine salue le désir de l’Algérie de rejoindre les BRICS et soutient ses efforts pour atteindre cet objectif, selon leur déclaration.

M. Xi a déclaré que les deux parties coopéreraient également dans les domaines de l’aérospatiale, des infrastructures, de l’énergie nucléaire, de la pétrochimie et des énergies renouvelables.

« Les deux pays se sont entraidés contre vents et marées », a déclaré Xi.