Pékin aide Damas à renouer avec les autres nations après une campagne soutenue par les États-Unis visant à évincer le président Bashar Assad du pouvoir.

Pékin et Damas ont annoncé un nouveau « partenariat stratégique » lors de la visite en cours du président syrien Bachar al-Assad en Chine. Le président Xi Jinping l’a rencontré dans la ville de Hangzhou avant le lancement cette semaine des Jeux asiatiques, un événement sportif international de haut niveau.

Assad se rend en Chine pour la première fois depuis 2004, lorsqu’il a rencontré le président de l’époque, Hu Jintao. Xi a annoncé le nouvel accord en accueillant vendredi son invité dans la capitale de la province du Zhejiang.

Le dirigeant chinois a déclaré que les relations entre les deux nations ont été « a résisté à l’épreuve des changements internationaux » et s’est engagé à les maintenir face aux tensions internationales «instabilité et incertitude».

Les États-Unis et leurs alliés cherchent à renverser Assad depuis plus d’une décennie, l’accusant de diverses transgressions lors du conflit armé dans le pays. L’effusion de sang a commencé en 2011 avec la montée de manifestations massives contre le gouvernement syrien, mais elles ont rapidement été détournées par les organisations djihadistes internationales. Ces éléments ont mis à l’écart d’autres forces antigouvernementales, que les pays occidentaux présentaient comme des « rebelles modérés » comme la principale menace pour Damas.















L’intervention russe en 2015 a inversé la tendance et a aidé l’armée syrienne à chasser les militants islamistes de la majeure partie du pays. Certaines parties, où sont présentes les troupes turques et américaines ou leurs alliés locaux, restent hors du contrôle de Damas.

Les États-Unis ont imposé des sanctions unilatérales paralysantes à la Syrie, qui entravent sa capacité à se reconstruire après ce conflit brutal. Xi a exprimé son soutien aux efforts d’Assad pour reconstruire la nation, contenir les terroristes et rechercher un règlement politique pour le peuple syrien.

La Ligue arabe a réadmis la Syrie en mai alors que Damas cherche à normaliser ses relations avec ses voisins. Pékin avait facilité le rétablissement des relations diplomatiques entre les rivaux régionaux, l’Iran et l’Arabie saoudite, en juin. Les deux pays ont joué un rôle important dans la crise syrienne, le premier soutenant le gouvernement d’Assad et le second luttant initialement pour son éviction.

Le président syrien et la Première dame Asma Assad sont arrivés jeudi à Hangzhou. Samedi, les dignitaires en visite devraient assister à la cérémonie d’ouverture des 19es Jeux asiatiques aux côtés d’une douzaine d’autres invités étrangers.