BEIJING, 30 octobre (Reuters) – Les chefs militaires chinois et russes ont critiqué les États-Unis lors d’un forum sur la sécurité à Pékin lundi, alors même que le deuxième commandant militaire chinois s’est engagé à renforcer les liens de défense avec Washington.

Le Forum Xiangshan de Pékin, le plus grand événement annuel de diplomatie militaire de Chine, a débuté dimanche sans le ministre de la Défense du pays, qui accueille généralement l’événement, mais avec une délégation américaine dans un contexte de tensions régionales exacerbées.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgu, a averti l’Occident que son implication dans la guerre en Ukraine créait un grave danger.

“La ligne occidentale d’escalade constante du conflit avec la Russie comporte la menace d’un affrontement militaire direct entre puissances nucléaires, lourd de conséquences catastrophiques”, a déclaré Choïgou, cité par l’agence de presse russe TASS, lors du forum.

Choïgou a également déclaré que l’Occident avait l’intention d’infliger une « défaite stratégique » à la Russie dans une « guerre hybride », et a salué le modèle des relations russo-chinoises comme étant « exemplaire », ont rapporté les médias d’État russes.

Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale chinoise sous la présidence de Xi Jinping, a émis des critiques voilées à l’égard des États-Unis et de leurs alliés, accusant « certains pays » de tenter de saper le gouvernement.

“Certains pays créent délibérément des turbulences et s’immiscent dans les affaires intérieures d’autres pays, et incitent à des révolutions de couleur”, a déclaré Zhang dans son discours d’ouverture, utilisant le terme que le gouvernement chinois utilise pour décrire les tentatives visant à renverser le régime du Parti communiste.

“Les pays ne devraient pas délibérément provoquer d’autres pays sur des questions majeures et sensibles”, a-t-il déclaré, ajoutant que Taiwan était au cœur des intérêts de la Chine.

Mais dans d’autres parties de son discours, Zhang a souligné la nécessité d’améliorer les liens militaires avec les États-Unis.

“Nous approfondirons la coopération et la coordination stratégiques avec la Russie et sommes disposés, sur la base du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant, à développer des liens militaires avec les Etats-Unis”, a déclaré Zhang dans un discours suivi de près par les attachés militaires et diplomates au milieu des tensions sur Taiwan et la mer de Chine méridionale.

Le ministre chinois de la Défense a prononcé le discours d’ouverture les années précédentes.

La Chine et les États-Unis n’ont pas eu de communications militaires de haut niveau depuis la nomination en mars de l’ancien ministre chinois de la Défense, sanctionné par Washington, Li Shangfu.

Li a été limogé la semaine dernière sans explication et la Chine n’a pas nommé de remplaçant. Reuters a rapporté le mois dernier que Li, porté disparu depuis deux mois, faisait l’objet d’une enquête pour corruption.

Le ministère américain de la Défense a envoyé une délégation dirigée par Cynthia Xanthi Carras, directrice nationale du Bureau du sous-secrétaire à la Défense pour la Chine.

On ne sait pas encore si l’équipe américaine rencontrera séparément les responsables militaires chinois.

La participation de la délégation américaine intervient alors que les États-Unis et la Chine intensifient leurs échanges en vue du sommet attendu entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping le mois prochain.

La semaine dernière, le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, a rencontré Biden pendant une heure dans le cadre de pourparlers que la Maison Blanche a décrit comme une « bonne opportunité » de maintenir ouvertes les lignes de communication entre les deux rivaux géopolitiques.

De nombreux pays occidentaux ont soit évité le forum, soit envoyé seulement de petites délégations de faible niveau, préférant discuter des questions de sécurité internationale lors du Dialogue Shangri-La, organisé chaque année à Singapour.

Avec le troisième responsable de la commission, He Weidong, Zhang a tenu des réunions bilatérales avec les ministres de la Défense du Laos, de la Mongolie, de la Biélorussie, du Timor oriental et du Myanmar, selon les médias officiels.

