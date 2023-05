Le prochain sommet Chine-Asie centrale vise à promouvoir la coopération, et non la concurrence dans la région, surtout pas avec la Russie.

Présidé par le président Xi Jinping, le Sommet Chine-Asie centrale invite les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan à se réunir et à participer à la réunion dans la ville historique de Xi’an, en Chine, les 18 et 19 mai.

En tant que premier événement diplomatique majeur organisé par la Chine cette année et premier sommet en personne entre la Chine et les cinq pays d’Asie centrale depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de trois décennies, l’importance de ce sommet ne peut être surestimée.

Le sommet promet d’inaugurer une nouvelle ère des relations Chine-Asie centrale et de favoriser une stabilité et des perspectives de développement accrues dans la région, et il est regrettable que certains médias aient choisi de persister dans le récit de la concurrence sino-russe en Asie centrale. Asie.

Avec le retrait tumultueux des États-Unis d’Afghanistan et la crise russo-ukrainienne en cours, associés au retard des puissances occidentales dans leur engagement économique et stratégique en Asie centrale, il est indéniable que la Chine est devenue un acteur plus important dans la région. Cependant, la présence croissante de la Chine en Asie centrale constitue-t-elle une menace pour les intérêts de n’importe quelle puissance, y compris la Russie ?

La réponse est non. Une telle affirmation non seulement rejette la sagesse diplomatique des pays d’Asie centrale, mais montre également une incompréhension de l’essence même de la politique étrangère de la Chine envers les pays d’Asie centrale et la Russie. De plus, il cherche à semer la discorde et la tension dans les relations amicales entre la Chine, les pays d’Asie centrale et la Russie.















Les cinq pays d’Asie centrale sont des nations indépendantes et souveraines, habilitées à s’engager et à conclure des accords de coopération avec toute partie pouvant apporter des avantages concrets.

Dans une récente interview avec CGTN, le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev a été interrogé sur les inquiétudes soulevées par certains observateurs concernant l’implication croissante de la Chine en Asie centrale et son impact potentiel sur l’équilibre géopolitique. Dans sa réponse, Tokaïev a souligné que « il ne faut pas se méfier » à cet égard. Il a déclaré que les intentions de la Chine et des pays d’Asie centrale sont « ouvert et sincère. » Il a en outre souligné que la Chine est déjà devenue la deuxième économie mondiale avec une ampleur économique substantielle, et qu’il est donc impératif de reconnaître la position importante de la Chine et de favoriser des relations positives avec le pays.

En outre, dans une déclaration conjointe publiée par les dirigeants de la Chine et de cinq États d’Asie centrale à l’occasion du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques l’année dernière, les six nations ont souligné l’établissement d’un modèle de relations internationales fondé sur le respect mutuel, l’équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant.

La déclaration a mis en évidence plusieurs points clés. Premièrement, les six nations se soutiennent fermement sur les questions d’intérêt national vital, notamment l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale. Pendant ce temps, la Chine et les pays d’Asie centrale ont réussi à résoudre les problèmes frontaliers historiques grâce à des négociations pacifiques. Leurs efforts ont transformé la frontière commune de plus de 3 300 kilomètres en une frontière amicale et coopérative, servant d’exemple positif pour le règlement pacifique des différends territoriaux entre les nations.

Deuxièmement, le commerce et les investissements entre la Chine et les pays d’Asie centrale ont connu une croissance rapide et régulière, donnant une forte impulsion au développement économique et social des six nations. La Chine est le plus grand partenaire commercial et d’investissement des cinq pays d’Asie centrale, avec des échanges atteignant un niveau record de 70,2 milliards de dollars américains en 2022, contre 460 millions de dollars en 1992 lorsque les relations diplomatiques ont été établies. Fin 2022, les investissements directs de la Chine en Asie centrale avaient dépassé 15 milliards de dollars.















En outre, toutes les parties promeuvent activement l’alignement de l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) avec leurs stratégies nationales de développement. Ils ont notamment réalisé de nombreux projets mutuellement bénéfiques, tels que l’oléoduc Chine-Kazakhstan, le gazoduc Chine-Asie centrale, l’autoroute Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan, le parc industriel Chine-Ouzbékistan de Pengsheng et l’autoroute Chine-Tadjikistan-Ouzbékistan. Ces projets ont grandement profité aux habitants de la région.

Enfin, la Chine et les cinq pays d’Asie centrale ont collaboré efficacement dans la lutte contre la « trois forces du mal » – le terrorisme violent, le séparatisme ethnique et l’extrémisme religieux. Leurs efforts conjoints incluent la lutte contre les ingérences extérieures et la sauvegarde collective de la paix et de la stabilité régionales.

Ces réalisations soulignent les relations positives et fructueuses entre la Chine et les pays d’Asie centrale, démontrant leur engagement commun à construire un avenir coopératif, prospère et sûr pour la région. Cependant, la coopération Chine-Asie centrale ne se fait pas au détriment des intérêts de la Russie. Au contraire, la présence de la Chine dans la région a renforcé les avantages mutuels et les intérêts partagés de toutes les parties, y compris la Russie.

Sur le plan économique, le commerce entre la Chine et la Russie a dépassé 190 milliards de dollars en 2022, marquant une augmentation significative de 116 % au cours de la dernière décennie. Face aux sanctions et pressions occidentales, le président russe Vladimir Poutine a noté lors de sa rencontre avec le président Xi en mars que la coopération commerciale et économique entre Moscou et Pékin restait une priorité pour la Russie.

En outre, étant donné que la Russie est un pays de destination majeur pour les travailleurs migrants d’Asie centrale, principalement du Tadjikistan et du Kirghizistan, sa coopération économique avec la deuxième plus grande économie du monde peut avoir des effets positifs sur les travailleurs migrants d’Asie centrale en termes d’opportunités d’emploi, de formation professionnelle, et finalement d’amélioration leurs moyens de subsistance et leur bien-être.

En matière de sûreté et de sécurité, la Chine et la Russie partagent un intérêt commun avec la région de l’Asie centrale.

Géographiquement, trois des cinq pays d’Asie centrale, à savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, partagent des frontières avec la Chine. La Russie a longtemps considéré la région comme sa sphère d’influence traditionnelle et une zone tampon stratégique, et a donc donné la priorité à la sécurité de sa frontière sud. Par conséquent, une Asie centrale sûre et sécurisée s’aligne sur les intérêts nationaux respectifs de la Chine et de la Russie.

Dans le sillage de la crise ukrainienne en cours, l’Asie centrale est devenue un champ de bataille pour la stratégie occidentale visant à contenir et à affaiblir la Russie. Bien que les pays d’Asie centrale aient adopté une position neutre sur la situation, l’influence de la Russie dans la région reste forte et ne devrait pas être largement perturbée.















Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Par exemple, les capacités de défense de la Russie continuent de jouer un rôle crucial dans le maintien de la stabilité dans la région. Deuxièmement, les pays d’Asie centrale dépendent fortement de la Russie pour la migration de la main-d’œuvre, l’accès au marché, le transport et les ressources énergétiques, ce qui renforce l’importance de la Russie pour leurs économies. Enfin, l’Union économique eurasienne (UEE) dirigée par la Russie continue de jouer un rôle vital dans l’intégration économique régionale.

D’un autre côté, la position centrale de la Chine sur la crise russo-ukrainienne a été cohérente et claire, à savoir qu’elle est du côté de la paix. En février, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un document de position en 12 points sur un règlement politique de la crise ukrainienne, reflétant l’approche globale de la Chine pour résoudre la crise.

En mars, les dirigeants chinois et russe ont appelé conjointement à mettre fin aux actions qui exacerbent les tensions et prolongent les combats, dans le but d’empêcher la crise de s’aggraver ou de devenir incontrôlable. Ils ont également exprimé leur opposition à tout pays ou groupe de pays recherchant des avantages dans les domaines militaires, politiques ou autres au détriment des intérêts légitimes de sécurité d’autres nations.

La récente conversation téléphonique du président Xi avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy témoigne de la volonté de la Chine de s’engager directement avec les parties prenantes concernées. Dans le même temps, Zelenskyy a remercié la Chine pour avoir fourni une aide humanitaire à l’Ukraine et a salué le rôle important de la Chine dans le rétablissement de la paix et la recherche d’une solution diplomatique à la crise.

Dans le prolongement de l’appel de Xi-Zelensky, l’émissaire chinois Li Hui, qui est l’ancien ambassadeur de Chine en Russie et représentant spécial pour les affaires eurasiennes, s’est lancé cette semaine dans une « tournée de la paix » en Ukraine, Pologne, France, Allemagne, et la Russie. En envoyant Li, la Chine a souligné son rôle proactif dans la promotion du dialogue et la recherche d’une solution politique.

De plus, lors du sommet de Xian, les dirigeants de la Chine et des pays d’Asie centrale discuteront de la question de l’Ukraine, car la situation est considérée comme « grand enjeu international et régional », selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin mercredi.















La Chine n’a pas créé la crise ukrainienne et n’y est pas non plus partie prenante. Mais ces actions montrent l’engagement de la Chine à maintenir la stabilité régionale et sa contribution aux efforts internationaux visant à résoudre pacifiquement la crise ukrainienne.

Il est intéressant de noter que le calendrier du Sommet Chine-Asie centrale à Xian coïncide avec la réunion du Groupe des Sept (G7) au Japon cette semaine. Le Sommet Chine-Asie centrale promeut la coopération, l’inclusivité, les avantages mutuels, la non-ingérence et l’engagement à long terme. Le G7 dirigé par les États-Unis, en revanche, a été perçu comme un forum composé d’un groupe limité de grands pays industrialisés. Cela a soulevé des inquiétudes concernant l’exclusion, la représentation limitée des économies émergentes et l’imposition de son programme et de ses valeurs à d’autres pays, ce qui peut entraîner des tensions et des divisions.

En résumé, les relations entre la Chine, l’Asie centrale et la Russie se caractérisent par la coopération, les avantages mutuels et le respect des intérêts de chacun. Et le sommet Chine-Asie centrale renforcera encore la stabilité et stimulera l’intégration régionale. Cette approche collaborative contredit la mentalité à somme nulle préférée par certains en Occident, car toutes les parties impliquées travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs et contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales.