La Chine et la Russie se rapprochent, mais jusqu’où ?

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Cette semaine, la Chine a accueilli le plus haut responsable russe en visite dans le pays depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin l’année dernière.. Le Premier ministre Mikhail Mishustin a dirigé une délégation d’élites commerciales russes qui ont parcouru Pékin et Shanghai, rencontrant le président chinois Xi Jinping et renforçant les liens entre les puissances à une époque de confrontation accrue avec les États-Unis et leurs alliés.

Le commerce entre les deux pays a atteint un record de 190 milliards de dollars l’année dernière, et il devrait le dépasser en 2023 alors que la Russie tente de compenser le coût des sanctions américaines et européennes. Les expéditions russes d’énergie vers la Chine devraient augmenter de 40% cette année.

« Aujourd’hui, les relations entre la Russie et la Chine sont à un niveau sans précédent », a déclaré mercredi Mishustin au Premier ministre chinois Li Qiang dans la capitale chinoise. Il a souligné l’intérêt mutuel des deux pays à répondre au « modèle de pression sensationnelle de l’Occident collectif ».

Lors de sa rencontre avec Mishustin, un proche confident du président russe Vladimir Poutine, Xi a évoqué des projets géopolitiques communs, y compris une plus grande intégration de leurs pays et voisins dans un « plus grand marché régional ». Selon une lecture du service d’information chinois Xinhua, Mishustin a répondu que son gouvernement était « prêt à travailler avec la Chine pour promouvoir la multipolarisation dans le monde et consolider l’ordre international fondé sur le droit international ».

C’est un jargon qui communique la vision commune de Moscou et de Pékin sur les États-Unis en tant qu’hégémon impérial potentiel, une ligne de parti partagée qui présente les États-Unis comme un tyran de la guerre froide qui ne réalise pas que le monde a changé et qu’il devrait en être de même de son rôle dans le monde. (Peu importe qui les gouvernements de Moscou et de Pékin peuvent intimider en même temps.)

« L’administration Biden semble pleinement déterminée à ramener l’humanité dans le monde unipolaire qui existait juste après la fin de la guerre froide il y a environ 30 ans, mais la Maison Blanche n’a plus assez de ressources à sa disposition pour soutenir une telle entreprise, », a écrit Andrey Kortunov, directeur général du Conseil russe des affaires internationales – un groupe de réflexion russe financé par l’État et proche du ministère des Affaires étrangères – dans le Global Times, géré par l’État chinois, jeudi. « Comme on dit en Amérique : vous ne pouvez pas avoir de champagne avec un budget bière. »

Le voyage de Xi en Russie marque l’arrivée d’une « Chine mondiale » plus ambitieuse

Le séjour en Chine de Mishustin précède une visite vendredi à Moscou de Li Hui, l’envoyé spécial de Pékin pour les affaires eurasiennes. Li rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, entre autres responsables. La vague de diplomatie survient dans la foulée du sommet des dirigeants du Groupe des Sept riches démocraties, le week-end dernier au Japon, où les États-Unis et certains de leurs proches alliés ont publié une longue déclaration dans laquelle ils ont dénoncé le bilan de la Chine en matière de « coercition économique » sur sur la scène mondiale, ses violations des droits de l’homme au Xinjiang et à Hong Kong, et ses actions agressives en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taiwan.

Combiné avec un soutien sans réserve à l’Ukraine et la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet, le G-7 semblait avoir à la fois Moscou et Pékin fermement dans sa ligne de mire. Les déclarations du sommet « ont souligné l’approfondissement du fossé géopolitique entre la Chine et la Russie d’un côté et les États-Unis et leurs alliés de l’autre », a déclaré au Guardian Ben Bland, directeur du programme Asie-Pacifique du groupe de réflexion britannique Chatham House.

« La Chine est prête à doubler ses relations avec la Russie après le sommet du G7, car le thème central de ce sommet comprenait non seulement l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais aussi la Chine et la manière dont l’Occident devrait y faire face », a déclaré Alexander Korolev, maître de conférences à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, a déclaré au New York Times.

La Chine était particulièrement en colère contre le Japon, qui a accueilli le G-7 et retravaille sa constitution pacifiste après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la menace chinoise perçue. La nouvelle que l’OTAN – l’alliance militaire transatlantique conçue pour contenir et contrecarrer les ambitions du Kremlin – prévoit d’ouvrir un bureau de liaison à Tokyo n’a fait qu’attiser la colère de Pékin.

Des nations clés s’absentent de l’impasse entre les États-Unis et la Russie et la Chine, selon des fuites

Les responsables et analystes chinois mettent ouvertement en garde contre la « OTAN-isation » de l’Asie-Pacifique — le terme qu’ils invoquent pour désigner une coopération et une coordination croissantes en matière de sécurité entre une foule de puissances régionales et les États-Unis. Lyle Goldstein, un expert de la Chine et de la Russie au sein du groupe de réflexion sur les priorités de la défense, m’a dit que l’engagement de l’OTAN en Asie « alimente la possible paranoïa de la Chine et sert le programme de la Russie d’amener [the two countries] Plus proche les uns des autres. »

L’ironie est que, malgré l’adhésion de Washington à la concurrence des grandes puissances avec les autocrates de Moscou et de Pékin, la Chine et la Russie ne sont pas des alliés à toute épreuve. Goldstein a récemment mené une mission de recherche en Chine, interrogeant de nombreux experts chinois des affaires internationales dans plusieurs institutions universitaires et politiques de premier plan. L’impression qu’il en retire du point de vue chinois est celle d’un pessimisme : nombre de ses interlocuteurs sont déçus, voire surpris par la maladresse et l’agressivité manifeste de la Russie lors de son invasion de l’Ukraine, mais reconnaissent également que l’échec total de la Russie et l’effondrement de Le régime de Poutine n’est peut-être pas dans l’intérêt de la Chine.

Alors que la Russie, pressée par les sanctions occidentales, veut concrétiser sa supposée amitié «sans limites» avec Pékin, les responsables et analystes chinois parlent des liens entre les deux pays comme n’étant pas une alliance à part entière. Même au cours de la guerre en Ukraine, la Chine, dans une certaine mesure, a tenu la Russie à distance et n’enverra pas d’armes et d’armes finies pour renforcer la machine de guerre russe profondément épuisée.

« Nous devons réaliser que la Chine agit avec retenue et modération, et je ne pense pas que ce soit apprécié en Occident », a déclaré Goldstein.

Cette retenue pourrait s’estomper à mesure que les tensions avec l’Occident augmentent, ou si l’Ukraine fait des progrès majeurs dans sa contre-offensive printanière sur les territoires perdus au profit de la Russie. Au lendemain de l’invasion russe, Moscou a dû faire face à son statut de « partenaire junior » de la Chine, dépendant des acheteurs chinois pour ses ressources naturelles et du marché chinois pour une liste réduite de produits technologiques de pointe. C’est un changement historique inconfortable qui se prolonge dans la queue et qui peut conduire à de nouvelles dynamiques inconfortables.