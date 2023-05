La Chine et la Russie renforcent leur collaboration militaire, prévient le ministre japonais des Affaires étrangères

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, s’est dit préoccupé samedi par la coopération militaire russe et chinoise en Asie et a déclaré que la situation sécuritaire en Europe et dans la région indo-pacifique était indivisible depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou.

S’exprimant lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Europe et de l’Indo-Pacifique en Suède, Hayashi a déclaré que la guerre de la Russie en Ukraine avait « ébranlé les fondements mêmes de l’ordre international » et devait faire face à une réponse unie de la communauté internationale.

« Sinon, des défis similaires surgiront dans d’autres régions et l’ordre existant qui a soutenu notre paix et notre prospérité pourrait être fondamentalement renversé », a déclaré Hayashi.

Le Japon soutient fermement l’Ukraine dans la guerre, mais la Chine affirme qu’elle reste neutre tout en déclarant une relation « sans limites » avec Moscou et en accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué le conflit. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’est rendu en mars dans la capitale ukrainienne, Kiev, en même temps que le président chinois Xi Jinping rencontrait son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou.

Hayashi a accusé Pékin de « poursuivre et d’intensifier ses tentatives unilatérales » de changer par la force le statu quo dans les mers de Chine orientale et méridionale et d’augmenter ses activités militaires autour de Taïwan.

« En outre, la Chine et la Russie renforcent leur collaboration militaire, y compris des vols conjoints de leurs bombardiers et des exercices navals conjoints à proximité du Japon », a déclaré Hayahshi.

La Chine, qui revendique la majeure partie de la mer de Chine méridionale ainsi que des îles détenues par les Japonais dans la mer de Chine orientale, affirme qu’elle a le droit de défendre sa souveraineté et ses intérêts de développement.

Hayashi a également averti que la Corée du Nord « intensifiait les provocations » dans la région en procédant à des lancements de missiles balistiques « avec une fréquence et d’une manière sans précédent ».

Il a rejoint des dizaines de ministres de l’Union européenne et de la région indo-pacifique pour la réunion juste au nord de la capitale suédoise. La Chine n’a pas été invitée aux pourparlers.

« Depuis l’agression de la Russie contre l’Ukraine, la situation sécuritaire ici en Europe et la situation sécuritaire dans le Pacifique ne sont pas séparables. C’est donc très important et c’est très significatif que les ministres européens ainsi que les ministres de la région du Pacifique discutent ensemble de ces questions ici à Stockholm », a déclaré Hayashi aux journalistes à son arrivée.

La ministre pakistanaise des Affaires étrangères, Hina Rabbani Khar, a déclaré que le monde entier était touché par la guerre en Ukraine, ajoutant aux défis mondiaux tels que le changement climatique et la pandémie de COVID-19.

« Nous essayons tous de le résoudre à notre manière », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’une leçon qu’un pays comme le Pakistan a apprise est que la percolation des conflits n’est jamais la réponse ; que nous voulons la fin des hostilités, la fin des conflits, afin que les gens puissent recommencer à construire des vies plutôt que d’en détruire d’autres.

Karl Ritter et David Keyton, The Associated Press

