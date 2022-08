La Chine et la Russie peuvent et vont exploiter les opportunités du vide afghan après le retrait américain (experts)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Selon des experts, le contrôle taliban de l’Afghanistan présente de nombreuses opportunités pour la Russie et la Chine d’étendre leur influence en Asie centrale et de gagner un allié dans une région importante du paysage international.

L’Afghanistan s’est transformé en une crise humanitaire stupéfiante après le retrait des États-Unis en août 2021. L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a fourni une assistance à l’Afghanistan – par le biais d’organisations à but non lucratif et de groupes d’aide internationaux – pour aider à fournir de la nourriture, des abris et des soins de santé. .

Cependant, le pays continue de se débattre avec un certain nombre de problèmes résultant d’un manque de reconnaissance internationale, ce qui a entraîné un manque de soutien d’autres nations alors que les talibans luttent pour stabiliser les problèmes politiques et économiques à l’intérieur de ses frontières.

“De nombreux pays, en particulier les pays voisins autour de l’Afghanistan, ainsi que des pays comme la Russie et la Chine, ont avancé avec un engagement de facto”, a déclaré Peter Mills, chercheur sur l’Afghanistan à l’Institut pour l’étude de la guerre, à Fox News Digital. “Ils n’ont pas officiellement reconnu le gouvernement taliban, mais ils ont parfois accepté des représentants diplomatiques talibans … Donc, essentiellement, ils se sont arrêtés juste avant cette reconnaissance formelle, mais ils ont continué à dialoguer avec les talibans.”

Les États-Unis sont restés un obstacle important à tout effort de reconnaissance internationale – même en gelant 7 milliards de dollars d’actifs qui se trouvent dans les banques afghanes – ce qui pourrait permettre à d’autres nations d’intervenir et d’exercer une influence dans une nation aussi vulnérable que vitale pour le développement régional. la stabilité.

Lisa Curtis, ancienne assistante adjointe du président et directrice principale du NSC pour l’Asie du Sud et centrale et actuelle membre du conseil consultatif de la coalition Vandenberg, a fait valoir que les États-Unis devraient conditionner tout engagement avec les talibans, mais reconnaît que d’autres nations sans les mêmes scrupules interviendront pour atteindre leurs propres objectifs opérationnels dans la région.

« Je pense que nous devons nous demander, qu’essayons-nous de réaliser ? “Nous devons atteindre nos objectifs, qui sont de réprimer les terroristes et [ensuring] ils ne répriment pas les droits humains, en particulier les droits des femmes et des filles.”

“Maintenant, les Chinois et les Russes vont essayer d’atteindre leurs propres objectifs”, a-t-elle poursuivi. “Par exemple, les Chinois veulent que les talibans sévissent contre l’ETIM, le mouvement islamique du Turkestan… La Russie se concentrera sur l’Etat islamique et ses préoccupations concernant l’Etat islamique, de sorte que chaque pays aura ses propres préoccupations concernant les talibans, mais les Russes et les Chinois ne se soucieront pas des droits des femmes et des filles. Ce n’est pas une chose à laquelle ils conditionneront leur engagement.

La faiblesse économique de l’Afghanistan offre à la Chine l’occasion idéale d’utiliser son initiative “la Ceinture et la Route” (BRI) pour établir une influence sur le pays. L’initiative, que certains critiques ont qualifiée de diplomatie du piège de la dette, implique que Pékin autorise des prêts aux pays en difficulté et en développement avec d’énormes pénalités au cas où les dettes ne pourraient pas être remboursées.

Cette approche économique a aidé la Chine à établir une influence étendue et profondément enchevêtrée dans diverses régions du monde, y compris des pays de l’autre côté de la planète, mais de tels projets n’en sont qu’à leurs débuts, selon Mills.

“Malgré cet engagement continu et les pourparlers continus, vous savez, nous ne voyons toujours pas vraiment la Chine faire des investissements substantiels”, a déclaré Mills, notant qu’il y a “beaucoup de discussions” mais pas beaucoup de mouvement sur plusieurs idées de projets, y compris l’exploitation minière. dans le pays ou établir une centrale électrique dans le nord de l’Afghanistan.

“Nous n’avons pas encore vu un grand nombre d’ingénieurs chinois ou de travailleurs de la construction ou, vous savez, d’équipements – toutes les choses auxquelles vous vous attendriez si vous deviez réellement démarrer un projet minier majeur ou construire des infrastructures majeures… cela pourrait changer dans le dans un avenir proche, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas encore vu d’action concrète », a-t-il ajouté.

La Chine a plus d’intérêt pour l’Afghanistan que la Russie – en particulier avec la poursuite du conflit dans l’est de l’Ukraine – mais cela ne signifie pas que Moscou ne prête pas attention à ce qui se passe dans le pays. La Russie n’a peut-être pas le capital économique pour aider à atténuer la crise humanitaire, mais elle a d’autres offres.

“Un gros problème de base est, franchement, la nourriture”, a expliqué Mills. “Les fondamentaux de la situation ne se sont vraiment pas améliorés : nous nous attendons toujours à des conditions de famine potentielles pour l’hiver à venir, ce qui signifie que l’Afghanistan continuera d’avoir besoin d’une aide alimentaire assez importante pour éviter le pire scénario où, franchement, vous avez des millions de personnes qui meurent de faim.”

La Russie et l’Ukraine représentent ensemble environ 30% de l’approvisionnement mondial en blé – quelque chose que Moscou pourrait exploiter pour gagner une certaine influence en Afghanistan. Mills a également soulevé une autre offre, potentiellement plus problématique, que la Russie pourrait exploiter : des équipements et des armes militaires.

“Les talibans continuent de donner la priorité à la fois au maintien et au développement de leurs capacités militaires, y compris, vous savez, les vastes quantités d’équipements militaires qu’ils ont capturés lorsqu’ils ont conquis le pays en août dernier”, a-t-il déclaré. “C’est donc une priorité pour eux.”

“Nous les voyons donner la priorité, par exemple, à la restauration d’un statut opérationnel pour des hélicoptères similaires et y compris les aéronefs à voilure fixe”, a poursuivi Mills. “Ils ont tous des avions à voilure fixe, qu’ils remettent en service et utilisent activement pour soutenir leurs opérations militaires contre les rebelles anti-talibans, en particulier dans le nord-est de l’Afghanistan… c’est une zone où la Russie, à un coût relativement faible, pourrait fournir des pièces de rechange et de l’équipement .”

Cependant, une relation avec les talibans offre également des avantages à un moment où un nombre important de pays maintiennent des sanctions strictes contre la Russie en réponse à l’invasion de l’Ukraine. La présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, Rebekah Koffler, a noté que la Russie continue de développer des liens plus étroits avec les talibans bien qu’elle continue de répertorier le groupe comme une organisation terroriste, soulignant à quel point Moscou a désespérément besoin d’alliés en ce moment.

“Bien que les talibans soient toujours officiellement désignés comme une organisation terroriste en Russie, Poutine fait preuve de pragmatisme en favorisant un partenariat avec Kaboul”, a déclaré Koffler à Fox News Digital. “Il y a des raisons économiques et autres à cela, dont la moindre n’est pas le fait que des millions de dollars de matériel militaire sophistiqué ont été laissés en Afghanistan lors du retrait chaotique des forces américaines du pays, motivé par l’intérêt personnel de l’administration Biden. s’en tenir à une chronologie artificielle.”

La meilleure voie à suivre pour les États-Unis serait de nouer des partenariats avec d’autres pays de la région afin de dissuader l’influence chinoise et russe, en particulier après que la Russie ait montré sa volonté d’envahir une autre nation plus petite sous prétexte d’étendre son sphère.

“Nous devrions certainement nous engager dans cette région, qui devient encore plus importante avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, car maintenant vous avez des pays comme le Kazakhstan qui partagent une frontière de 4000 milles avec la Russie et ont des Russes ethniques dans ses régions du nord, ” a argumenté Curtis. “Il craint donc que la Russie ne tente d’agir dans le nord du Kazakhstan comme elle l’a fait en Ukraine.”

“Nous devons donc certainement être engagés dans les pays d’Asie centrale et y concurrencer l’influence russe et chinoise”, a-t-elle ajouté.