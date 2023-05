La Chine et la Russie ont promis d’augmenter leurs échanges. Comment vont-ils le faire?

Commentez cette histoire Commentaire

Les dirigeants chinois et russes se sont engagés cette semaine à étendre la coopération économique dans tous les domaines, du sport à l’agriculture, et ont prédit que le commerce entre les deux pays atteindrait un niveau record cette année alors que les relations sino-russes sont portées à un « niveau encore plus élevé ». L’élargissement des liens économiques cimenterait le rôle de Pékin en tant que bouée de sauvetage économique pour un Moscou de plus en plus isolé alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Pourtant, malgré les ambitions élevées des responsables, notamment au-delà de l’énergie, la portée peut être limitée.

Lors d’une visite d’Etat en Chine cette semaine, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a signé divers pactes sur l’approfondissement de la coopération en matière d’investissement dans les services commerciaux et l’exportation de plus de produits agricoles russes vers la Chine. Le commerce bilatéral, a-t-il dit, atteindrait ou dépasserait 200 milliards de dollars cette année.

Alors que la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Russie, la Russie est un petit marché pour la Chine. Les exportations vers la Russie en 2022 ne représentaient que 2% des exportations totales de la Chine – 9,62 milliards de dollars – bien que cela représente une augmentation de 153% par rapport à l’année précédente.

« Les relations sino-russes se développent mais dans l’ensemble, elles restent assez petites », a déclaré Agathe Demarais, directrice mondiale des prévisions à l’Economist Intelligence Unit à Londres.

« La Russie a perdu l’accès à son plus grand marché énergétique qui était l’Europe et les produits de haute technologie, les pièces automobiles des pays occidentaux et ce que nous voyons, c’est que la Chine ne compense pas entièrement cela. Cela aide, mais ce n’est pas une solution magique », a-t-elle déclaré. La Chine est également confrontée aux contrôles des exportations américaines pour restreindre son accès aux puces de haute technologie.

Le commerce entre les deux pays a longtemps été dominé par l’énergie, les machines, l’électronique et plus récemment les voitures et autres équipements de transport, la Chine échangeant essentiellement ses machines contre le pétrole et le gaz russes.

Au premier trimestre de cette année, les machines et équipements électriques représentaient 60% des exportations chinoises vers la Russie, tandis que les ressources énergétiques et minérales représentaient 79% des importations chinoises en provenance de Russie.

Le commerce bilatéral a augmenté de plus de 30 % en 2022 pour atteindre 190 milliards de dollars, principalement en raison des achats chinois de pétrole, de gaz et de charbon russes.

Mais d’autres catégories non énergétiques, de la bière et des fruits de mer aux machines industrielles, voitures et appareils électroménagers, augmentent également. En avril, les exportations de voitures et de composants automobiles ont augmenté de plus de 500 % par rapport à il y a un an pour atteindre 2 milliards de dollars.

Les marques chinoises, des condiments aux appareils électroménagers, apparaissent de plus en plus dans les supermarchés russes. Le commerce d’articles ménagers comme les matelas a bondi de 256% à 2,1 millions de dollars et les exportations de machines à laver ont augmenté de 534% à 28 millions de dollars. Les expéditions chinoises de fruits de mer ont également augmenté de plus de 300 % pour atteindre 15 millions de dollars.

Néanmoins, il sera difficile d’attirer des entreprises privées chinoises sur le marché russe. Les inquiétudes concernant l’économie russe et la possibilité de sanctions secondaires ont déjà rebuté les investisseurs chinois.

« Les échanges économiques et commerciaux sino-russes sont davantage orientés politiquement, avec principalement des entreprises publiques en tête », a déclaré Wan Qingsong, chercheur au Centre d’études russes de l’Université normale de Chine orientale, basée à Shanghai.

« Les entreprises privées sont moins motivées pour exploiter ce marché en raison d’un manque de rendements immédiats. S’il n’y a pas assez d’investissements, la Chine et la Russie auront du mal à aller au-delà de ce qu’elles ont actuellement », a-t-il déclaré.

Le fait que l’essor du commerce soit motivé par une crise extérieure souligne également sa fragilité, a déclaré Wan.

L’élargissement des liens économiques entre la Russie et la Chine représenterait un changement dans une relation qui a principalement porté sur l’alignement politique contre l’Occident.

« Le côté commercial de la relation a toujours été à la traîne par rapport à la relation stratégique, mais depuis la guerre, le côté commercial s’est vraiment accéléré », a déclaré Joseph Torigian, professeur adjoint à l’Université américaine de DC qui étudie la Chine et la Russie.

Pour la Chine, le renforcement des relations économiques pourrait avoir pour inconvénient de compliquer les efforts pour paraître neutre sur la guerre en Ukraine tout en soutenant Moscou. Ces derniers mois, Pékin a tenté de se présenter comme un pacificateur potentiel dans le conflit.

À la suite des visites de Mishustin, des articles en anglais dans le Global Times, géré par l’État, ont souligné que la coopération sino-russe « n’a rien à voir avec la crise ukrainienne ».