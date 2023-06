La Chine et la Russie doivent surveiller de près le Japon — RT World News

La résurgence du militarisme et la projection de la puissance américaine à travers Tokyo sont un danger pour la stabilité régionale qui pourrait entraver les puissances eurasiennes

Mardi, la Chine et la Russie ont effectué une patrouille aérienne conjointe au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale.

Il s’agissait du sixième exercice de ce type depuis le début de ces vols conjoints en 2019 et une partie courante du plan de coopération militaire des deux pays. Le Japon, ainsi que la Corée du Sud, ont répondu en brouillant leurs propres avions de chasse en réponse.

La Chine et la Russie sont des pays de grande taille, et les deux puissances sont dans une impasse avec les États-Unis et leurs mandataires sur divers théâtres, que ce soit l’Ukraine en Europe ou Taïwan en mer de Chine méridionale. L’espace géographique de l’Asie du Nord-Est occupe une position unique car c’est la seule région où la Chine et la Russie partagent une frontière avec le Japon. Alors que Tokyo se pousse vers une remilitarisation soutenue par les États-Unis, elle s’est de plus en plus transformée en adversaire à la fois de Moscou et de Pékin. Ici, les deux puissances travaillent ensemble contre ce client américain renaissant.

L’archipel qui constitue le territoire du Japon est un avant-poste critique pour la domination américaine sur l’Asie, permettant la projection de force directement sur le continent eurasien ciblant à la fois la Chine et la Russie, ainsi que l’extension vers le sud dans le « première chaîne d’îles” le long des côtes orientales du continent. Après la reddition du Japon aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique a transformé le pays en un État vassal pour accueillir ses propres forces au milieu de la guerre froide naissante, établissant des bases militaires sur le sol japonais et utilisant les ports japonais pour les navires américains, y compris les porte-avions.















Cependant, à mesure que les priorités américaines en Asie augmentent, la dynamique change. En plus de la présence militaire américaine existante, Washington a donné à Tokyo le feu vert pour dépasser ses propres limites constitutionnelles et poursuivre un réarmement à grande échelle avec une augmentation à long terme promise de plus de 60 % des dépenses de défense. Ceci, à son tour, a été enhardi par les révisionnistes militaires et historiques pour l’ère impériale prenant l’ascendant politique. Alors que le Japon est négationniste et ne s’excuse pas de ses atrocités de la Seconde Guerre mondiale, la réémergence d’un Tokyo nationaliste et militariste constitue une menace pour toute la région de l’Asie et augmente le danger d’une course aux armements contre la Russie et la Chine.

En dépit d’être un partenaire commercial et économique largement intégré avec la Chine, Tokyo considère désormais la montée de Pékin comme une menace politique et économique, alors qu’elle s’apprête à renverser sa position de pouvoir en Asie. De même, à mesure que le Japon devient plus militariste, il tente de se « mondialiser », en s’intégrant plus étroitement à l’Occident. Par conséquent, le Premier ministre Fumio Kishida est désireux d’apporter l’influence de l’OTAN en Asie. Il s’est rendu à Kiev le jour où le président chinois Xi Jinping s’est rendu à Moscou, a assisté à un sommet de l’OTAN et fait pression pour qu’un bureau de l’OTAN soit ouvert dans son pays. Tokyo s’est ainsi rendu simultanément antagoniste à la fois à Moscou et à Pékin.

Ainsi, ni la Chine ni la Russie ne veulent voir un Japon renaissant qui invite une présence de l’OTAN dans la région. Cela a conduit à un double « réponse » Tokyo devenant une zone d’intérêt hautement prioritaire et se chevauchant mutuellement entre Pékin et Moscou. Bien que les deux pays aient un « Pas de limites » partenariat stratégique, la géographie signifie que leurs priorités individuelles et leurs domaines d’intérêt peuvent différer. Par exemple, à quoi sert la mer de Chine méridionale pour la Russie, qui n’y a aucune présence maritime ? Cependant, dans la sphère de l’Asie du Nord-Est, il n’y a pas de telles différences, car la marche vers le réarmement japonais, l’expansion de l’influence de l’OTAN et la projection de forces américaines posent les mêmes risques pour les deux pays. La mer du Japon est essentiellement une cour commune pour eux.

Dans cet esprit, l’alignement de la Chine et de la Russie ici est un accord d’équilibre des forces. Une tierce partie que les deux pays pourraient également considérer comme « amie » dans cette région spécifique est la Corée du Nord, ravivant les souvenirs d’une époque révolue de la guerre froide. Bien que les programmes nucléaires et de missiles de Pyongyang bouleversent la stabilité régionale, permettent le réarmement japonais et une présence militaire américaine accrue dans le Sud, sa valeur géographique en fait un contrepoids militaire important. Dans ce nouvel environnement stratégique, il n’est dans l’intérêt d’aucun des deux pays d’adhérer aux programmes de sanctions dirigés par les États-Unis contre la RPDC et de permettre son confinement. Mais en affrontant Washington ici, il est évident que le Japon est devenu le principal problème militaire. À long terme, cela va être une région très volatile et tendue, et donc la coopération militaire sino-russe est essentielle pour contrôler l’aventurisme japonais. Cependant, la course aux armements qui en découlera signifie que la sécurité régionale continuera d’être sur la corde raide.