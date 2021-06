La Chine et la Russie demandent instamment une enquête indépendante sur le traitement réservé par le Canada aux peuples autochtones alors que la colère suscitée par la découverte de charniers fait rage

Les restes de 215 enfants, dont certains n’avaient que trois ans, ont été retrouvés en mai par la nation Tk’emlúps te Secwépemc dans la province de la Colombie-Britannique sur le site de ce qui était autrefois le plus grand pensionnat pour l’assimilation forcée des enfants autochtones .

On estime que 150 000 enfants ont été internés de force, et beaucoup ont été victimes d’abus dans le tristement célèbre système scolaire géré par le gouvernement et l’église – qui était opérationnel des années 1830 jusqu’aux années 1990 – dans ce que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a appelé en 2015 comme un « génocide culturel ».

Dans une déclaration au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies mardi, Jiang Duan, un haut responsable de la mission chinoise auprès de l’ONU, a exhorté à une « enquête approfondie et impartiale sur tous les cas où des crimes ont été commis contre les peuples autochtones, en particulier les enfants, afin de traduire les responsables en justice et d’offrir un recours complet aux victimes ».

La déclaration, qui a été appuyée par la Russie, la Biélorussie, l’Iran, la Corée du Nord, la Syrie et le Venezuela, arrive à un moment où le Canada a vu l’indignation déborder devant les abus et l’absence prolongée de transparence et de responsabilité de la part du gouvernement ou l’église.

Malgré sa fermeture en 1978, les décès des 215 enfants du pensionnat indien de Kamloops auraient été sans papiers jusqu’à la découverte. Ils n’ont pas non plus été inclus dans le décompte approximatif de plus de 4 100 enfants décédés alors qu’ils fréquentaient les pensionnats à travers le pays.

En réponse à la « déchirant » découverte, le premier ministre du Canada Justin Trudeau avait tweeté qu’il était « un rappel douloureux de ce chapitre sombre et honteux de l’histoire de notre pays. »

Lundi, alors que le pays célébrait sa Journée nationale des Autochtones, Trudeau a réitéré que le charnier sert de « un rappel brutal de l’oppression systémique, des inégalités et de la discrimination que les peuples autochtones ont endurées au cours des dernières années, décennies et siècles, ainsi que des injustices et des défis auxquels ils continuent de faire face aujourd’hui ».

Les découvertes récentes et tragiques de restes dans d’anciens pensionnats nous rappellent brutalement l’oppression systémique, les inégalités et la discrimination que les peuples autochtones ont endurées – et continuent d’endurer. Il ne suffit pas de s’excuser, nous devons agir. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 21 juin 2021

Cependant, au cours du mois dernier, des manifestants autochtones et des groupes de défense des droits ont demandé des excuses et une reconnaissance de culpabilité à Ottawa et à l’Église catholique, dont les dénominations dirigeaient la majorité des pensionnats.

Par exemple, l’école de Kamloops était gérée en grande partie par un ordre catholique appelé les Oblats de Marie Immaculée, fondé en 1816.

À l’occasion, les expressions de colère envers l’église et les figures de l’autorité coloniale ont été dramatiques. Plus tôt ce mois-ci, une statue d’Egerton Ryerson – considéré comme l’un des principaux architectes du système scolaire controversé – a été renversée et décapitée par des manifestants à la suite d’un rassemblement à l’université qui porte son nom à Toronto.

Partout au Canada, il y a eu des rapports d’églises catholiques et de statues défigurées par des graffitis – dont les liens avec les manifestations autochtones continuent d’être un sujet de spéculation dans les médias nationaux.

Dans la ville de Vancouver, une église et un mémorial de la reine Victoria ont été éclaboussés de panneaux peints indiquant « tueurs » et « libérer les records » – ostensiblement en référence à une demande de longue date des groupes autochtones pour que l’église publie des documents d’archives sur le système scolaire.

Des églises catholiques brûlent dans les réserves indiennes du sud de l’Okanagan à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Cette église sur #Penticton Les terres de la bande indienne au large de la route de Green Mountain sont réduites en ruines tôt ce matin. Les pompiers ne confirmeront pas l’incendie criminel. @GlobalOkanaganpic.twitter.com/XgqdplQOOT – Shelby Thom (@Shelby_Thom) 21 juin 2021

Le plus récent de ces incidents s’est produit lundi soir alors que deux églises catholiques sur des terres communautaires autochtones en Colombie-Britannique ont été incendiées dans des cas présumés d’incendie criminel. Les églises étaient situées à moins de 100 kilomètres du site de l’école de Kamloops.

Bien qu’il n’ait pas spéculé sur la cause des incendies, le chef Greg Gabriel de la bande indienne de Penticton a déclaré à la Presse canadienne : « Il y a beaucoup de colère, beaucoup de souffrance dans chaque communauté autochtone des Premières Nations à travers le Canada. »

