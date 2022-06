La Chine et la Russie construisent des ponts. Le symbolisme est intentionnel

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Pendant des décennies, le fleuve Amour a séparé la Chine moderne et la Russie – ses eaux traversant plus de 1 000 de leurs quelque 2 500 milles frontaliers. Mais il lui manquait toujours une chose : un pont pour véhicules.

Aujourd’hui, alors que l’isolement économique de la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine la rapproche de Pékin, la situation est en train de changer, en fanfare.

Vendredi dernier, Pékin et Moscou ont célébré le lancement d’une autre nouvelle liaison – ce que les médias d’État des deux côtés ont appelé le premier pont routier sur l’Amour – avec des roquettes traînant une fumée colorée éclatant au-dessus de leur tête et des responsables locaux applaudissant depuis les berges, tandis que leurs supérieurs rayonnaient. de Moscou et de Pékin sur des écrans de télévision géants spécialement amenés pour la journée.

Un deuxième passage, le seul pont ferroviaire à relier les pays de l’autre côté du fleuve, devrait ouvrir prochainement.

Pour ce voyage inaugural sur l’autoroute la semaine dernière, huit camions de marchandises en provenance de Chine et huit de Russie ont conduit en procession sur le pont d’un kilomètre de long, chacun portant deux drapeaux nationaux surdimensionnés de chaque côté de leur cabine, alors qu’ils glissaient l’un près de l’autre dans une chorégraphie capturée par drones aériens.

Les cargos chinois transportaient de l’électronique et des pneus, les russes de l’huile de soja et du bois scié, selon Moscou. Et si des téléspectateurs doutaient du symbolisme – venant alors que la guerre en Ukraine a laissé Moscou désespérée de montrer qu’elle a toujours des amis et des partenaires commerciaux – un vice-Premier ministre russe a rempli les blancs.

« Le pont Blagovechtchensk-Heihe a une signification symbolique particulière dans le monde désuni d’aujourd’hui. Cela deviendra un nouveau fil d’amitié entre les peuples de la Russie et de la Chine », a déclaré Yury Trutnev, l’envoyé du Kremlin en Extrême-Orient russe.

Ce point a été encore souligné lors d’un appel entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping mercredi, où les deux ont discuté de l’ouverture de leur nouveau lien transfrontalier et de leurs liens économiques « progressant régulièrement », selon une lecture du ministère chinois des Affaires étrangères. Ministère.

Le pont « créerait un nouveau canal reliant les deux pays », a déclaré Xi lors de l’appel, qui a eu lieu le jour de son 69e anniversaire.

« La partie chinoise est prête à travailler avec la partie russe pour promouvoir le développement régulier et à long terme de la coopération bilatérale pratique », a déclaré Xi.

Le projet de 369 millions de dollars relie les villes jumelles de la ville de Heihe, dans la province chinoise du Heilongjiang, à la capitale de la région de l’Amour, Blagoveshchensk, dans l’Extrême-Orient russe. Moscou s’attend à ce qu’il dédouane environ 4 millions de tonnes de marchandises et deux millions de passagers chaque année lorsqu’il sera pleinement opérationnel.

Cela devrait encore stimuler le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie, qui devrait déjà augmenter alors que Moscou se tourne de plus en plus vers Pékin pour un partenariat économique, bien que des questions demeurent quant à savoir jusqu’où la Chine ira pour soutenir son voisin frappé de sanctions.

Le moment du lancement du pont souligne les intérêts de Pékin dans ce partenariat. Cela survient alors même que la Chine continue avec un régime «zéro-Covid» implacable, qui a vu le pays resserrer à plusieurs reprises les contrôles aux frontières terrestres – ériger des clôtures face au Myanmar, retarder les passages frontaliers avec des contrôles rigoureux et même exhorter ses citoyens à la frontière nord-coréenne à fermer leurs fenêtres de peur que le virus n’explose.

La Chine était « prête à rencontrer la Russie à mi-chemin », a déclaré le vice-Premier ministre chinois Hu Chunhua lors de l’inauguration vendredi.

Les deux ponts sont des années dans la fabrication, avec le projet de chemin de fer – plus à l’est le long de l’Amour dans la ville chinoise de Tongjiang et la Russie de Nizhneleninskoye – en 2014. L’ouverture de vendredi du pont routier a suivi un chemin similaire : la construction a commencé en 2016 et a été en grande partie achevé il y a plus de deux ans, mais son ouverture a été bloquée en raison de la pandémie.

Un pont de 2 000 mètres de long relie la Russie et la Chine

Les nouveaux passages mettent en lumière les liens naissants entre les pays. Ceux-ci ont augmenté sous Poutine et Xi et incluent un objectif, exprimé par Moscou ce printemps, d’atteindre 200 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2024, contre un record de 146 milliards de dollars l’an dernier.

« Tout récemment, la Russie et la Chine n’avaient pas un seul pont sur le fleuve Amour, mais maintenant elles en ont jusqu’à deux… la tendance est donc claire », a déclaré Artyom Lukin, professeur agrégé de relations internationales à l’Université fédérale d’Extrême-Orient. Université de Vladivostok.

Mais les ponts – chacun construit en deux moitiés, par les Chinois d’un côté et les Russes de l’autre – et le fleuve qu’ils traversent soulignent également les fondements précaires de cette relation.

Connu sous le nom d’Amour en Russie et de Heilongjiang en Chine, ses rives étaient autrefois des zones tendues et fortement surveillées. Un affluent de l’Amour a été le théâtre d’un conflit frontalier en 1969, résultat de tensions croissantes entre l’Union soviétique et une jeune Chine communiste, et ce n’est que dans les années 1990 que les conflits territoriaux ont été en grande partie réglés.

Les accords de l’époque visant à développer la coopération sur le fleuve ont stagné pendant des années, car les pontons, les aéroglisseurs et les routes de glace saisonnières restaient le moyen de transporter les personnes et les marchandises, tandis que les liaisons terrestres et maritimes ailleurs dans les pays traitaient davantage de commerce.

Les routes précédentes n’étaient pas suffisantes, compte tenu de l’augmentation du volume des échanges entre la Russie et la Chine, selon Loukine.

« La Chine a toujours fait pression pour plus d’infrastructures portuaires, mais la Russie était un peu réticente jusqu’à récemment à construire ce type d’infrastructure, de peur de devenir trop dépendante de la Chine », a déclaré Lukin.

« Mais maintenant, la Russie n’a pas le choix », a-t-il dit, ajoutant que depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et la réaction occidentale qui a suivi, la Russie a été « beaucoup plus ouverte » aux initiatives chinoises de développement d’infrastructures transfrontalières.

Le pont autoroutier, dans sa conception originale, n’était pas seulement destiné à permettre le transit de marchandises, mais à conduire à de nouvelles zones économiques et à de nouveaux déplacements de passagers entre la ville chinoise de Heihe, qui abrite environ 1,3 million d’habitants dans sa zone métropolitaine, et Blagovechtchensk, avec une population d’environ un quart de million.

Les politiques chinoises de Covid-19 pourraient suspendre cela pour le moment, car le pont ne commencera qu’avec du fret, ont déclaré des responsables. Et même lors de la cérémonie d’ouverture de vendredi, les travailleurs désormais tristement célèbres du pays vêtus de matières dangereuses étaient le long de la route pour accueillir les camions de fret russes, un rappel des contrôles stricts.

Mais la perspective de liens transfrontaliers encore plus étroits pour Heihe et Blagovechtchensk, qui avaient déjà prospéré grâce au tourisme et au commerce avant la pandémie, pourrait inaugurer une nouvelle phase pour la région. Selon les médias locaux, le gouvernement a ordonné à tous les étudiants de Blagovechtchensk d’étudier le chinois à partir du 1er septembre.

L’ouverture pourrait apporter une vitalité économique à une région « peu peuplée » de Russie, selon Yu Bin, professeur de sciences politiques à l’Université Wittenberg de l’Ohio et chercheur principal au Centre d’études russes de l’Université normale de Chine orientale à Shanghai.

Cela pourrait également signaler un changement par rapport à la « perception ou perception erronée » russe selon laquelle de tels liens pourraient déclencher un afflux de ressortissants chinois dans les régions de l’Extrême-Orient russe, a déclaré Yu.

Il y a eu peu de preuves d’une telle tendance, mais ces préoccupations ont été liées aux disparités entre les deux côtés de la rivière. Heihe, qui fait partie de la province du Heilongjiang et compte quelque 31 millions d’habitants, est devenue au cours des dernières décennies une ville animée avec une ligne d’horizon colorée qui se reflète dans le fleuve Amour à Blagoveshchensk.

Blagovechtchensk a connu une croissance plus lente et a longtemps connu une fuite de population vers l’ouest de la Russie, comme la grande région de l’Extrême-Orient. La région représente plus de 40 % des terres du pays, mais ses 8 millions d’habitants ne représentent que 5 % de sa population.

Cependant, « cette fois, les sanctions occidentales contre la Russie semblent avoir contribué à atténuer ces perceptions erronées et ces inquiétudes concernant l’immigration potentielle de la Chine », a déclaré Yu.

Au niveau national, le pont – présenté comme une victoire diplomatique et économique majeure par les médias d’État russes – souligne également une question en suspens quant à savoir jusqu’où Pékin ira pour soutenir la Russie au milieu de la crise internationale qu’elle a provoquée à la suite de son invasion de l’Ukraine.

Jusqu’à présent, la Chine a marché sur une mince ligne. Pékin a déclaré qu’il défendait un ordre mondial fondé sur des règles, tout en refusant de se joindre à la plupart des pays du monde pour condamner la décision de Moscou et utiliser son appareil médiatique d’État pour imiter les lignes du Kremlin accusant les États-Unis et l’OTAN de la crise.

Il a également stimulé certaines importations de son voisin lourdement sanctionné, tout en semblant prudent pour éviter d’en subir lui-même, en contournant prudemment les exportations de haute technologie que les pays occidentaux ont largement bloquées pour l’exportation vers la Russie.

« Le premier lot de marchandises qui est entré en Chine depuis Blagovechtchensk le jour de l’ouverture officielle, l’huile de soja… souligne ce rôle économique que la Russie joue pour la Chine en tant que fournisseur de ressources naturelles et de matières premières », a déclaré Lukin de l’Université fédérale d’Extrême-Orient.

« La question la plus intéressante », a-t-il dit, « est ce qui arrivera de Chine via ce pont? »