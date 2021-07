La CHINE et la Russie constituent une « menace quotidienne » pour le monde depuis l’espace avec des lasers et des missiles prêts à faire exploser des satellites du ciel, a averti un chef militaire.

Le maréchal en chef de l’Air, Sir Mike Wigston, a déclaré que Moscou et Pékin se livraient quotidiennement à des « activités dangereuses » – telles que le vol de satellites à « proximité » des autres – au quotidien.

La Russie a testé des systèmes capables de détruire des missiles entrants dans l’espace proche Crédit : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

La Chine a testé les cascades dangereuses contre « ses propres satellites redondants » Crédit : Amazon/Chine contre USA Empires at War

Des marins se tiennent sur le pont du nouveau destroyer chinois à missiles de guidage Type 055 Crédit : AFP

Il a averti que les guerres futures seraient « gagnées ou perdues dans l’espace » et a déclaré que le Royaume-Uni recueillait des renseignements sur l’activité « discutable », rapporte le Telegraph.

Sir Mike a déclaré que le comportement « imprudent » des deux nations avait été observé « plusieurs fois par an ».

Il a déclaré que la Russie a déployé des satellites que « nous décririons comme ayant la caractéristique d’une arme et qu’ils ont pratiqué une manœuvre, que nous dirions, n’aurait pu être faite que pour détruire délibérément un autre satellite ».

Et la Chine a continué à « développer une technologie anti-satellite, et c’est tout, des missiles qui ciblent directement les satellites aux armes à éblouissement laser, en passant par le brouillage électronique et l’éperonnage physique d’autres satellites ».

La Chine a testé les cascades dangereuses contre « ses propres satellites redondants » et s’est avérée efficace, a déclaré Sir Mike au Telegraph.

Les satellites fournissent des communications, une navigation et des renseignements à la machine de guerre de n’importe quelle nation, donc les assommer perturberait sérieusement – et même rendrait inutile – une grande partie de son équipement.

Sir Mike a prévenu : « Un futur conflit ne commencera peut-être pas dans l’espace, mais je ne doute pas qu’il viendra très rapidement dans l’espace, et il pourrait bien être gagné ou perdu dans l’espace.

« Si nous ne réfléchissons pas et ne nous y préparons pas aujourd’hui, alors nous ne serons pas prêts le moment venu. »

LES ARMES LASER GÉANTES DE LA CHINE

La Chine travaille sur des armes laser depuis les années 1960, selon un rapport de 2017.

Le Centre international d’évaluation et de stratégie a suggéré que la Chine pourrait même avoir un laser spatial d’ici une décennie.

Les experts ont mis en garde contre les armes laser géantes de la Chine qui pourraient paralyser les satellites américains et aveugler la flotte américaine en cas de guerre.

Plusieurs rapports du Pentagone et du renseignement ont mis en garde contre le potentiel de ces armes, et selon certaines sources, elles sont déjà là.

En 2019, la série « China vs USA: Empires at War » d’Amazon Prime indiquait qu’un système d’armes existant pourrait détruire les systèmes de navigation et les communications des navires de guerre américains, les laissant pratiquement inutiles.

La série révélait : « L’armée chinoise a développé un système pour aveugler les Américains. Ce n’est pas de la science-fiction, mais une technologie déjà utilisée.

Un rapport du Pentagone, cité par Global News, semble cimenter les craintes.

Le média a déclaré que le département américain de la Défense avait averti que le développement d’armes laser anti-satellites par la Chine et la Russie était l’un des principaux moteurs de la nouvelle force spatiale de Trump.

Le rapport a déclaré : « La Chine et la Russie, nos concurrents stratégiques, recherchent explicitement des capacités de combat spatial pour neutraliser les capacités spatiales américaines en période de conflit. »

Le rapport indique que les deux pays développaient des technologies d’armes énergétiques pour désactiver les satellites, citant la déclaration d’évaluation des menaces mondiales du directeur national du renseignement Dan Coats en mai 2017.

Wan Xiangsui, un stratège militaire de l’Armée populaire de libération, a déclaré à l’Express : « Les États-Unis comptent sur les satellites pour contrôler l’ensemble de leur réseau de communication et c’est une faiblesse.

« Cette dépendance me rappelle la légende grecque Achille qui était invulnérable, sauf son talon. Et les satellites seront le talon d’Achille de l’Amérique. »

Et en avril, la Chine a dévoilé son nouveau navire de guerre destructeur mortel qui peut abattre des missiles et des satellites nucléaires balistiques.

C’est le deuxième destroyer le plus puissant au monde, derrière la classe Zumwalt de l’US Navy.

D’une longueur d’environ 180 mètres et d’une largeur de 22 mètres, le Type 055 dispose de 112 cellules de lancement de missiles verticaux, qui peuvent lancer une combinaison de missiles sol-air, de missiles antinavires, de missiles d’attaque terrestre et de missiles anti-sous-marins.

Cela signifie qu’il peut déployer des projectiles pour intercepter les attaques entrantes, grâce à son système radar double bande.

Équipé d’un pont pour hélicoptères et d’un hangar arrière, capable d’accueillir jusqu’à deux hélicoptères, il permet à la Chine de se préparer à des attaques sous tous les angles.

LA RUSSIE CIBLE LES SATELLITES

Pendant ce temps, des images de test ont révélé le terrifiant nouveau système S-500 Prometheus de la Russie qui, selon elle, peut détruire les missiles hypersoniques entrants dans l’espace proche.

La vidéo a été publiée plus tôt ce mois-ci alors que le Kremlin a averti les États-Unis qu’il pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale en basant ses armes nucléaires de nouvelle génération en Europe.

Le système de défense sol-air S-500 est conçu pour abattre les avions et les missiles ennemis jusqu’à une altitude de 125 milles.

Il met à portée des missiles balistiques et potentiellement même des satellites en orbite basse.

Le nouveau missile 77N6-N pourrait toucher une cible se déplaçant à plus de 11 000 mph – ou trois miles par seconde – tout en étant guidé par un système de suivi radar avancé dans un deuxième véhicule au sol.

Le général de division Babakov, commandant des troupes russes de défense antimissile, s’est vanté : « Le système de défense aérienne S-500 est capable de détruire les armes hypersoniques de toutes modifications, y compris dans l’espace proche, en plus des cibles aérodynamiques et balistiques, ce qui permet de dire avec confiance que ce système est unique. »

Et l’année dernière, la Russie a testé un nouveau missile balistique « star wars » terrifiant à 9 000 mph capable de détruire les satellites américains dans l’espace.

La fusée a été lancée depuis le site d’essai de Sary-Shagan au Kazakhstan et a anéanti une cible factice, selon le Kremlin.

Des images publiées par le ministère de la Défense de Poutine ont montré que l’arme – « conçue pour protéger contre les attaques aériennes et spatiales » – décollait dans une boule de flammes.

À l’époque, le commandant du Commandement spatial des États-Unis, John Raymond, a déclaré que les missiles intercepteurs extraterrestres russes représentaient un défi pour les intérêts américains dans l’espace.

La Russie a testé son nouveau système S-500 Prometheus qui prétend détruire des missiles dans l’espace proche Crédit : Est2Ouest