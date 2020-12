Une grande partie de cela a à voir avec la rareté. Les pays riches ont repris la plupart des premières doses des vaccins prometteurs de l’Amérique Moderna et Pfizer, qui collabore avec l’Allemagne BioNTech. Un effort multilatéral pour distribuer équitablement les doses progresse lentement. Pour certains, la Chine et la Russie sont la seule option immédiate.

Cela reflète également le sentiment croissant que les vaccins chinois et russes sont prometteurs sur le plan scientifique et pourraient jouer un rôle dans la fin de la pandémie – même si des questions de sécurité et de transparence subsistent.

« L’idée que les Russes et les Chinois ne sont tout simplement pas aussi bons que nous dans ce domaine n’est qu’un nationalisme vaccinal », a déclaré Naor Bar-Zeev, spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste statistique, professeur agrégé à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. .

« Il n’y a aucune raison de croire que ces vaccins ne fonctionnent pas », a-t-il déclaré. « Mais nous n’avons pas vu la phase 3. »

Cependant, l’opinion des vaccins de Chine et de Russie reste mitigée.

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a déclaré mardi que son pays ne commandait pas un vaccin candidat développé par la société chinoise de biotechnologie Sinovac car il n’avait pas été certifié par un organisme mondial. «Le Cambodge n’est pas une poubelle. . . et il n’y a pas de place pour un test de vaccination, »il m’a dit.

Mais les questions sur la Chine et les candidats de la Russie n’ont pas empêché d’autres pays d’aller de l’avant avec les accords, les approbations et les vaccinations.

La semaine dernière, les Émirats arabes unis ont approuvé l’utilisation d’un vaccin chinois Sinopharm, affirmant qu’il était efficace à 86% sans donner beaucoup de détails. Bahreïn a rapidement suivi.

L’État le plus peuplé du Brésil, São Paulo, prévoit d’utiliser le vaccin de Sinovac en Chine dans ce que le gouverneur espère être une tentative de vaccination obligatoire.

Les développeurs du vaccin russe Spoutnik V partageront la science avec le géant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca pour enquêter sur d’éventuelles allégations contre le coronavirus, ont annoncé les deux parties la semaine dernière.

La Turquie a exprimé des doutes sur l’offre de la Russie, mais s’est rapidement éloignée des critiques. Argentine annoncé il commencera à utiliser Sputnik V ce mois-ci.

Les décisions qui changent rapidement sont toutes prises sans données complètes et évaluées par des pairs sur les essais cliniques.

«Tout est lié aux résultats de la phase 3», a déclaré Jennifer Huang Bouey, chercheuse spécialisée dans la Chine et la santé mondiale chez Rand Corp. « Nous n’avons encore rien vu. »

De Bali au Brésil

La Chine a fait un effort audacieux pour améliorer ses références scientifiques et étendre sa portée mondiale en s’engageant dans la diplomatie des vaccins et en liant la lutte contre la pandémie à d’autres efforts pour élargir ses liens politiques et économiques.

Le pays a cinq vaccins candidats en phase finale d’essais, qui ont eu lieu dans des régions d’importance stratégique pour Pékin. Des tests sont en cours dans plus d’une douzaine de pays, dont le Pakistan, la Turquie, l’Égypte, l’Arabie saoudite, l’Indonésie et le Brésil.

Le gouvernement mexicain a déclaré qu’il espérait signer un contrat avec le chinois CanSino pour la fourniture de vaccins d’ici la fin du mois.

Pékin a été confronté à des questions de scientifiques et de responsables pour le déploiement des vaccins avant la fin des essais cliniques. Sinopharm a dit qu’il l’avait fait en novembre appliqué pour approbation finale avec les régulateurs chinois.

Le vaccin de Sinovac a provoqué des divisions politiques dans des pays comme le Brésil, le gouverneur de São Paulo, João Doria, y apportant son soutien, le qualifiant de plus sûre des options. Le président brésilien Jair Bolsonaro, sceptique face aux coronavirus et critique fréquent de la Chine, s’oppose à ses projets.

Un gouverneur de l’État a déclaré cette semaine que le Brésil prévoyait d’acheter 46 millions de doses du vaccin Sinovac, selon à Reuters.

La décision de la Chine de mener des essais de phase 3 dans le monde entier a contribué à renforcer la confiance dans les vaccins, permettant aux gouvernements étrangers de surveiller et d’observer eux-mêmes les essais.

Ces essais sur place dans d’autres pays ont été particulièrement utiles, compte tenu de l’histoire troublée de l’industrie des vaccins en Chine. Entre les deux premiers, Sinopharm a eu des scandales sur la qualité des vaccins dans le passé, tandis que le PDG de Sinovac a admis devant le tribunal qu’il avait soudoyé le régulateur chinois des médicaments pour les produits précédents avant la pandémie.

Malgré la corruption et les scandales de qualité, l’industrie chinoise des vaccins a développé des compétences techniques au fil des ans, notamment grâce à des transferts de technologie de sociétés étrangères et de scientifiques qui retournent en Chine après avoir travaillé et étudié à l’étranger.

L’expérience de la pandémie de SRAS de 2002 à 2004 – concentrée en Chine – a également créé une urgence pour se préparer aux vaccins dans le pays.

« Mal » de renvoyer la Chine et la Russie

« Un certain scepticisme sur les vaccins russes et chinois peut être justifié, mais ce serait une erreur de rejeter automatiquement ces vaccins comme étant inefficaces ou dangereux », a déclaré Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

« Ces pays ont de nombreux très bons scientifiques, y compris une expertise dans les vaccins et l’immunologie. »

Il a également noté que la Chine avait contribué au démarrage de l’effort mondial de vaccination sans précédent en publiant « la séquence génique pertinente » au début de la pandémie.

Evans a déclaré que la grande inconnue était à quoi ressemblent les processus. « Nous ne savons pas s’ils sont faibles », a-t-il dit. Mais le scepticisme est alimenté par «un manque de connaissances sur les processus et le suivi».

Les livraisons du vaccin de Sinovac sont déjà arrivées au Brésil et en Indonésie, faisant pression sur les régulateurs nationaux pour qu’ils approuvent son utilisation.

Dans un coup de pouce pour la Russie, AstraZeneca a déclaré le 11 décembre qu’il commencerait bientôt à travailler avec le Centre national d’épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya, les développeurs du vaccin Spoutnik V, pour identifier la combinaison des composants des deux vaccins basés sur le virus du rhume. explorer. .

Les développeurs de Spoutnik V ont également proposé de partager le vaccin russe avec le français Sanofi et le britannique GSK. L’offre est venue Sanofi et GSK a annoncé que leur vaccin serait retardé jusqu’à la fin de l’année prochaine, car les résultats de l’étude de phase 1/2 ont montré une faible réponse immunitaire chez les personnes âgées.

Selon la dernière mise à jour du Fonds d’investissement direct russe, l’efficacité de Spoutnik V dans la prévention de l’infection est de 91,4%, et ceux qui contractent le coronavirus après avoir reçu le vaccin ne recevront pas de « cas grave ».

À ce jour, 20 000 personnes ont reçu les deux doses du vaccin dans les études de phase 3.

Denis Logunov, directeur adjoint du centre Gamaleya, qui a développé le vaccin Spoutnik V, a déclaré qu’il y avait des questions éthiques sur la poursuite du recrutement des personnes dans les études en cours, 25% recevant le placebo si un vaccin efficace était disponible. . Des discussions ont eu lieu avec le ministère de la Santé et d’autres sur l’avenir des essais.

Les responsables russes ont été surpris la semaine dernière lorsque la Turquie l’a dénoncé publiquement. Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré à Haberturk que la Turquie avait abandonné son intention de prendre le vaccin et a exprimé des doutes sur les méthodes scientifiques de la Russie.

Koca s’est retourné le même jour et a convoqué une conférence de presse pour dire que la Turquie « n’a aucun problème à acheter le vaccin produit en Russie » si les tests sont « réussis ». Il n’a pas donné de calendrier.

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a déclaré la semaine dernière qu’il s’attendait à une « demande explosive » à l’étranger.

Bar-Zeev a noté que si les pays doivent distribuer en masse des vaccins à l’étranger, ils finiront probablement par essayer de les «préqualifier» par le biais de l’Organisation mondiale de la santé, ce qui pourrait lever certains doutes sur la sécurité et l’efficacité.

« Il sera évalué lorsque tous les produits seront évalués », a-t-il déclaré, « et devra passer cette barre avant que l’OMS ne soutienne son utilisation généralisée. »