La Chine et la Russie condamnent les États-Unis au forum de Xiangshan à Pékin

Les chefs militaires chinois et russes ont critiqué lundi les États-Unis comme un agent d’instabilité mondiale lors d’un forum militaire à Pékin, où le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu a également menacé de graves conséquences en cas d’implication occidentale dans la guerre en Ukraine.

« Certains pays créent délibérément des turbulences et interfèrent dans les affaires intérieures d’autres pays », a déclaré Zhang, vice-président de la Commission militaire centrale de Chine, dans son discours d’ouverture, faisant référence aux États-Unis.

Mais dans une autre partie de son discours, Zhang a déclaré : « Nous approfondirons la coopération et la coordination stratégiques avec la Russie et sommes disposés, sur la base du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant, à développer des liens militaires avec les États-Unis. »