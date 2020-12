La marine américaine adoptera une approche plus « affirmée » de la Chine et de la Russie, selon la nouvelle stratégie maritime du pays, qui indique que les mesures prises au cours de la prochaine décennie détermineront la dynamique du pouvoir pour le reste du siècle.

Intitulé « Avantage en mer », le document, rédigé par la Marine, le Corps des Marines et la Garde côtière, appelle à une plus grande intégration des forces navales américaines afin de contrer «Rivaux déterminés» Pékin et Moscou. Décrivant les nations comme «Les deux menaces les plus importantes qui pèsent sur cette ère de paix et de prospérité mondiales», la stratégie maritime donne la priorité à la concurrence avec la Chine en raison de la «Une force économique et militaire croissante», ainsi que ses prétendus efforts pour « Refaire l’ordre international en sa faveur. »

Quant à la Russie, le document dit que Moscou doit être tenue sous contrôle pour l’empêcher de poursuivre un « Sphère d’influence élargie » et « fragment[ing] l’ordre international existant. »

Les forces navales américaines devraient «Accepter des risques tactiques calculés et adopter une posture plus affirmée dans nos opérations quotidiennes» afin d’assurer un avantage stratégique à long terme sur les deux «Rivaux», le plan du Pentagone déclare.

La stratégie prévient que les 10 prochaines années seront décisives pour déterminer l’ordre mondial pour les 80 prochaines années.

«Nous sommes à un point d’inflexion», le rapport lit. «Nos actions au cours de cette décennie façonneront l’équilibre maritime des forces pour le reste de ce siècle.»

Moscou et Pékin ont longtemps été désignés par Washington comme les principales menaces stratégiques à la domination militaire américaine. Au cours de l’année écoulée, la marine américaine a intensifié ses activités dans la mer de Chine méridionale, sur laquelle Pékin a revendiqué la souveraineté. La Chine a averti à plusieurs reprises que les incursions, qui, selon la marine américaine, sont nécessaires pour protéger le trafic maritime dans la région, pourraient déclencher une confrontation dangereuse.

Les États-Unis ont été impliqués dans des affrontements maritimes similaires avec la Russie. En novembre, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un destroyer russe avait chassé l’USS John S McCain de la mer du Japon après avoir menacé de percuter le navire. Le Pentagone a nié le rapport et a déclaré que le McCain était parti de son propre chef après avoir mené «Opérations normales dans les eaux internationales.»

