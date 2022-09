Un haut responsable chinois a déclaré que Pékin prévoyait de poursuivre son partenariat avec la Russie dans l’espoir de former un nouvel ordre international pour concurrencer l’Occident. La partie chinoise est disposée à travailler avec la partie russe pour mettre en œuvre en permanence une coopération stratégique de haut niveau entre les deux pays, sauvegarder les intérêts communs et promouvoir le développement de l’ordre international dans une direction plus juste et raisonnable, Yang Jiechi, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois.

La déclaration de la Chine intervient au milieu de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. L’Occident a répondu à l’invasion de l’Ukraine par des sanctions contre la Russie et des tentatives pour couper l’influence internationale de Moscou. La pression accrue a apparemment rapproché la Russie et la Chine. Plus tard cette semaine, le président chinois Xi Jinping doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Ce voyage sera la première fois que Xi quittera la Chine depuis le début de la pandémie de COVID. Alors que la Chine n’a pas réussi à soutenir directement la guerre de la Russie en Ukraine, elle a étendu ses échanges avec Moscou, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL) à prix réduit.

Alors que la Chine n'a pas réussi à soutenir directement la guerre de la Russie en Ukraine, elle a étendu ses échanges avec Moscou, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL) à prix réduit. La Russie et la Chine construisent un énorme pipeline de 55 milliards de dollars appelé "Power of Siberia", acheminant du gaz de la Sibérie à Shanghai, Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA. Il s'agit d'un développement majeur d'importance stratégique alors que Poutine se tourne considérablement vers l'Asie.

