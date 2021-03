WASHINGTON (AP) – Les menaces de la Chine et de la Corée du Nord occuperont une place importante lors du premier voyage au niveau du Cabinet de l’administration Biden à l’étranger, dans le cadre d’un effort plus large visant à renforcer l’influence américaine et à calmer les inquiétudes quant au rôle de l’Amérique en Asie.

Une haute administration a déclaré samedi que des responsables américains avaient tenté de contacter la Corée du Nord via plusieurs canaux depuis le mois dernier, mais n’avaient pas encore reçu de réponse, rendant les consultations avec les voisins du pays reclus, le Japon, la Corée du Sud et la Chine, d’autant plus critiques. .

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se rendent au Japon et en Corée du Sud pour quatre jours de pourparlers à partir de lundi alors que l’administration cherche à renforcer les partenariats avec les deux principaux alliés régionaux du traité. Le conseiller à la sécurité nationale de Blinken et Biden, Jake Sullivan, rencontrera ensuite de hauts responsables chinois à Anchorage, en Alaska,

Leurs premières visites officielles à l’étranger visent à restaurer ce que Biden espère être une approche apaisante et équilibrée des relations avec Tokyo et Séoul après quatre ans de relations transactionnelles et souvent capricieuses sous le président précédent, Donald Trump. Il avait bouleversé les normes diplomatiques en rencontrant non pas une mais trois fois le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

En plus de leurs entretiens officiels, Blinken et Austin prévoient des réunions virtuelles avec des journalistes, des membres de la société civile et d’autres. Après avoir rassuré leurs homologues des engagements américains envers la sécurité japonaise et sud-coréenne, ils prévoient de concentrer leurs discussions sur la coopération pour faire face à une Chine de plus en plus affirmée, au défi nucléaire de la Corée du Nord et à la pandémie de coronavirus.

Au cours de ses premiers mois en fonction, Biden a déjà signalé son désir de ramener l’Asie-Pacifique – ou Indo-Pacifique, comme cela est devenu plus courant dans les officiels – en tête de l’agenda de la politique étrangère américaine. Conformément à son thème diplomatique plus large «L’Amérique est de retour», Biden s’est engagé à maintenir la stabilité dans la région au cœur de ses initiatives internationales.

Vendredi, Biden a participé à un sommet virtuel avec les dirigeants de l’Inde, du Japon et de l’Australie. «Un Indo-Pacifique libre et ouvert est essentiel», a déclaré Biden à ses collègues du soi-disant Quad. «Les États-Unis sont déterminés à travailler avec vous, nos partenaires et tous nos alliés dans la région pour parvenir à la stabilité.»

Dans le cadre de cet effort et «pour réduire les risques d’escalade», le haut fonctionnaire a déclaré que des efforts avaient été faits pour se connecter avec les Nord-Coréens depuis la mi-février, notamment via ce que l’on appelle le «canal de New York». À ce jour, a déclaré le responsable, « nous n’avons reçu aucune réponse de Pyongyang. » Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la sensibilisation diplomatique sensible.

Alors que l’administration élabore sa stratégie, le responsable a déclaré qu’il continuerait à consulter les Japonais et les Sud-Coréens, ainsi qu’avec les Chinois, et avait également contacté de nombreux anciens responsables américains impliqués dans la politique nord-coréenne, y compris de la présidence Trump. .

La réunion de Biden avec le Quad a eu lieu moins d’une semaine après que les négociateurs américains et sud-coréens aient surmonté des années de discussions controversées sous Trump pour parvenir à un accord de principe sur le paiement de la présence des troupes américaines en Corée du Sud. Cet accord, ainsi qu’un accord similaire pour le Japon, sera au centre des réunions de Blinken et Austin.

Comme il l’avait fait avec ses alliés en Europe, Trump a menacé de réduire la coopération en matière de sécurité à moins que les pays hôtes ne paient davantage, suscitant des craintes de retrait de troupes à un moment d’incertitude particulière alors que la Chine redouble d’efforts pour dominer la région et que les armes nucléaires de la Corée du Nord restent une source majeure de angoisse.

«La diplomatie est de retour au centre de notre politique étrangère, et nous travaillons à renforcer les relations de l’Amérique avec nos alliés ainsi que les relations entre eux», a déclaré Sung Kim, un diplomate de carrière qui est le plus grand diplomate américain pour l’Asie. Il a servi aux Philippines et en Indonésie sous l’administration Trump et était également auparavant l’envoyé spécial pour la Corée du Nord.

Pourtant, malgré toutes les suggestions de Biden selon lesquelles il renversera l’hostilité manifeste de Trump envers la Chine, il n’a pas encore annulé une seule des politiques de son prédécesseur. Il a, en fait, réaffirmé plusieurs d’entre eux, y compris le maintien des sanctions en réponse aux violations des droits de l’homme dans l’ouest du Xinjiang et à Hong Kong et réaffirmant une décision de l’ère Trump de rejeter catégoriquement presque toutes les revendications maritimes de la Chine dans la mer de Chine méridionale.

Et de nombreuses politiques chinoises que les États-Unis jugent répréhensibles – y compris la répression à Hong Kong, l’intensification de la rhétorique contre Taiwan et les actions en mer de Chine méridionale – ont commencé sous l’administration Obama. L’administration démocrate précédente a pris ses fonctions en promettant un «pivot vers l’Asie» après une période que beaucoup considéraient comme la négligence américaine pour la région pendant la présidence de George W. Bush, qui a été consumée par le déclenchement des guerres en Afghanistan et en Irak.

En fait, bien que certaines circonstances évidentes aient changé depuis 2009, le voyage de Blinken et Austin reflète à bien des égards le voyage initial à l’étranger de la première secrétaire d’État du président Barack Obama, Hillary Clinton, lorsqu’elle s’est rendue au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie puis en Chine. une tentative de réaffirmer les intérêts américains dans la région Asie-Pacifique. L’engagement d’Obama avec la Chine n’a cependant pas produit les résultats escomptés et la menace nord-coréenne s’est accrue.

Bien que la Chine ne soit pas sur l’itinéraire de Blinken, après avoir terminé son escale à Séoul, il retournera à Washington via Anchorage, en Alaska, où lui et Sullivan rencontreront de hauts responsables chinois. Austin, quant à lui, volera de Séoul à New Delhi, où il rencontrera les meilleurs dirigeants indiens.

Néanmoins, l’administration est convaincue que ses efforts nationaux pour revitaliser les États-Unis, l’économie et intensifier la lutte contre le COVID-19 l’ont mis dans une meilleure position à la fois pour émousser directement les ambitions chinoises et tirer parti de ses partenariats pour faire de même.

« Après le travail des 50 derniers jours, le secrétaire Blinken et moi-même entrerons dans la réunion avec des hauts représentants chinois en position de force », a déclaré Sulllivan vendredi.

Reste à voir comment cette force jouera avec des rivaux comme la Chine et la Corée du Nord, sans parler des alliés comme le Japon et la Corée du Sud.