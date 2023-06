La Chine et Cuba proches d’un accord sur une base militaire – WSJ

Les services de renseignement américains affirment maintenant que les installations d’espionnage conjointes sur l’île n’étaient que le début

Pékin et La Havane sont en négociations pour établir un centre d’entraînement militaire à Cuba, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables américains actuels et anciens qui se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat.

Les discussions sur la base sur la côte nord de Cuba sont « à un stade avancé mais pas terminé », le WSJ a affirmé, sur la base de ce que les responsables ont décrit comme « convaincant mais fragmentaire » et des rapports de renseignement américains hautement classifiés.

Un responsable actuel et un ancien ont déclaré que l’installation ferait partie du « Projet 141 », une initiative militaire chinoise visant à établir des bases et un soutien logistique dans le monde entier. Si c’est vrai, cela « pourrait fournir à la Chine une plate-forme pour potentiellement héberger des troupes en permanence sur l’île » et potentiellement étendre la collecte de renseignements contre les États-Unis, ont-ils déclaré.

Le rapport du Journal intervient peu de temps après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu en Chine afin de « arrêter une spirale descendante dans les relations » entre Washington et Pékin. Il a même été reçu par le président chinois Xi Jinping.

En savoir plus Pourquoi la Chine n’entraînerait-elle pas Cuba dans la nouvelle guerre froide ?

Le même point de vente avait allégué l’existence d’un « Base d’espionnage chinois » à Cuba au début du mois. Après avoir d’abord nié le rapport comme « inexacte, » la Maison Blanche a révélé des rapports de renseignement selon lesquels quatre installations chinoises de collecte de renseignements se trouvaient à Cuba depuis au moins 2019.

Cuba a appelé le rapport original du WSJ « totalement mensongère et sans fondement » tandis que le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré le 9 juin que les États-Unis étaient un « expert en chasse aux ombres » dans d’autres pays et se mêlant de leurs affaires. Pékin a également noté que Washington avait bloqué La Havane pendant plus de 60 ans et maintenait sa propre base militaire à Guantanamo Bay.

La Maison Blanche a refusé de commenter la nouvelle histoire du WSJ. Selon des responsables anonymes, l’administration du président Joe Biden a tendu la main à Cuba pour bloquer l’accord, citant « ce qu’il pense pourrait être les préoccupations cubaines concernant la cession de souveraineté. »

D’autres responsables ont émis l’hypothèse que la décision de la Chine pourrait contrecarrer l’envoi par les États-Unis de plus de 100 soldats à Taïwan, pour former l’armée locale, plus tôt cette année. Le Journal a noté que Taïwan était à peu près à la même distance du continent chinois que Cuba des États-Unis. Il a omis de noter que les États-Unis reconnaissent l’île comme chinoise dans le cadre de la politique « Une Chine », alors que Cuba est un État indépendant depuis 1902.