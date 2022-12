La Chine estime que 250 millions de personnes ont attrapé le COVID-19 depuis la fin de la politique « zéro-COVID » (rapport)

Les autorités chinoises ont estimé qu’environ 250 millions de personnes dans le pays ont attrapé le COVID-19 au cours des trois dernières semaines.

Sun Yang, directeur adjoint du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a présenté les chiffres lors d’une réunion à huis clos de hauts–hauts fonctionnaires, selon le Financial Times. Le chiffre, qui représente 18% de la population, comprend 37 millions de personnes qui ont été infectées rien que mardi.

Sun a indiqué que le taux d’infection continue d’augmenter et que plus de la moitié de la population de Pékin et du Sichuan a déjà été infectée, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Pékin a brusquement abandonné sa politique «zéro-COVID», qui imposait des verrouillages et des tests généralisés même lorsque quelques cas seulement avaient été détectés. Beaucoup avaient jugé les politiques trop restrictives et susceptibles de contribuer à la mort d’au moins 10 personnes dans l’incendie d’un immeuble de grande hauteur.

LA CHINE AUX LUTTE CONTRE UNE VAGUE MASSIVE DE COVID AVEC DES SERVICES D’URGENCE COMPLETS ET DES CRÉMATORIUMS SURBONDÉS : « BEAUCOUP DE PERSONNES MEURENT »

Les décès ont provoqué des manifestations à l’échelle nationale et une demande au gouvernement de mettre fin à la politique, ce que Pékin a accepté de faire – mais le changement soudain et le manque de préparation, y compris des niveaux de vaccination inadéquats, ont entraîné une augmentation du taux d’infection.

Washington et l’Organisation mondiale de la santé ont poussé Pékin à une plus grande transparence concernant le nombre de cas, la gravité de la maladie et d’autres chiffres sur la santé. Les rapports officiels de la réunion de mercredi ont fourni peu de détails sur les discussions des hauts responsables.

UNE ANNÉE SANS PRÉCÉDENT POUR LA CHINE CRÉE UN AVENIR INCERTAIN : MANIFESTATIONS ANTI-VERROUILLAGE, LE VOYAGE DE PELOSI À TAIWAN, ET PLUS ENCORE

La Chine a également décidé de restreindre la définition de ce qui est considéré comme un décès lié au COVID, ce qui réduira le nombre public de décès. Les autorités n’ont signalé que huit décès de ce type depuis le 1er décembre.

Les hôpitaux de Baoding et de Langfang ont été contraints de refuser les ambulances et les patients malades en quête de soins, tandis que les administrateurs de la santé ont été tenus de traiter les patients dans des unités de soins intensifs en surcapacité sur des bancs ou au sol, ont déclaré des responsables.

OMNIBUS BILL FINANCE DES RECHERCHES RISQUÉES IMPLIQUANT DES « PATHOGÈNES À POTENTIEL PANDÉMIQUE » DANS TOUT « PAYS PRÉOCCUPANT »

Et les crématoriums ont dû refuser des gens alors que les travailleurs luttaient pour faire face à la flambée des décès, a déclaré un employé à l’Associated Press.

“Il y a eu tellement de morts”, a déclaré Zhao Yongsheng, un ouvrier funéraire, qui a estimé que son magasin brûlait entre 20 et 30 corps par jour. “Ils travaillent jour et nuit, mais ils ne peuvent pas tous les brûler.”

Un témoin de Reuters a vu une file d’environ 40 corbillards attendant d’entrer dans un parking à l’extérieur d’un crématorium pour emporter 20 cercueils. Le personnel portait des combinaisons de matières dangereuses et de la fumée s’élevait de plusieurs fours, mais il n’est pas confirmé – bien que probable – que les décès soient dus au COVID-19.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Certains résidents ont signalé avoir attendu des jours pour incinérer des proches ou avoir dû payer des frais élevés pour obtenir un “arrangement rapide”.

Lawrence Richard de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.