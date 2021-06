La Chine est une PLUS GRANDE menace que la Russie alors que l’armée du pays est en passe de devenir « la plus puissante du monde », selon Mitt Romney

La CHINE est en passe d’avoir « l’armée la plus puissante du monde » et constitue une plus grande menace pour les États-Unis que la Russie, a averti Mitt Romney.

Le sénateur de l’Utah pense que le pays pourrait présenter le « plus grand » défi à la politique étrangère américaine alors que Pékin construit son économie.

La Chine est en passe d’avoir « l’armée la plus puissante du monde », affirme-t-on Crédit : Reuters

Mitt Romney a déclaré que le « vrai défi » était « l’émergence de la Chine » Crédit : CNN

Romney dit qu’il pense que Joe Biden est « de plus en plus conscient » des problèmes que la Chine, dirigée par le président Xi Jinping, pourrait poser à l’avenir si son développement se poursuit à un rythme soutenu.

S’exprimant sur l’État de la Réunion de CNN, il a déclaré: « Le véritable défi est l’émergence de la Chine, qui est en passe de devenir l’économie la plus puissante du monde et l’armée la plus puissante du monde.

« Et cela représente un plus grand défi au cours des deux prochaines décennies.

« Je pense que le président est de plus en plus conscient de ce défi, tout comme son secrétaire d’État, (Antony) Blinken, et je pense qu’ils cherchent à rassembler nos alliances pour prendre conscience de cette réalité et prendre des mesures pour dissuader la Chine de la voie de la confrontation et de l’agressivité militaire. »

Les remarques de Romney font suite à des commentaires similaires qu’il a faits dans un article d’opinion pour le Washington Post, où il a déclaré que la Chine devenait la plus grande « menace existentielle » pour les États-Unis.

« La Chine est en passe de nous surpasser économiquement, militairement et géopolitiquement », a-t-il écrit.

Romney pense que la Chine, dirigée par le président Xi Jinping, à gauche, pourrait surpasser les États-Unis « économiquement, militairement et géopolitiquement » Crédit : Getty Images – Getty

Le sénateur dit qu’il pense que Joe Biden « est conscient » du défi important que la Chine pourrait poser Crédit : AP

« Ces mesures ne sont pas indépendantes : une économie dominante fournit les moyens de monter une armée dominante.

« Combinés, ceux-ci gagneront à la Chine les cœurs et les esprits de nombreuses nations à l’écoute de leur propre survie et prospérité. »

Lors de son entretien avec CNN, Romney a également appelé le leader mondial à s’opposer aux actions de la Chine.

Cela survient après que la Chine fait face à une condamnation mondiale pour des allégations de génocide et de nettoyage ethnique

Des récits de l’intérieur des camps de détention chinois où des millions de Ouïghours sont soumis à un lavage de cerveau et torturés ont émergé, décrivant la région du Xinjiang comme un «paysage infernal dystopique».

Les Ouïghours et d’autres minorités ethniques à prédominance musulmane sont confrontés à des « internements et tortures de masse systématiques et organisés par l’État s’apparentant à des crimes contre l’humanité », a déclaré Amnesty International dans un rapport de 160 pages.

Les groupes minoritaires ont été contraints d’abandonner leurs traditions religieuses, leur langue et leur culture et soumis à une surveillance de masse, a révélé l’association.

Pendant ce temps, de nouvelles affirmations explosives sont apparues selon lesquelles la Chine a supprimé des informations sur les origines du virus qui auraient pu fournir des indices vitaux alors que des points d’interrogation pèsent sur la transparence du pays sur Covid.

Romney a déclaré dimanche : « La Chine fait beaucoup de très mauvaises choses.

« Et le monde entier doit arriver à reconnaître ce qu’ils font et à dire: » Écoutez, cela ne va pas tenir et nous ne vous permettrons pas de jouer le genre de rôle dominant que vous voulez avoir sur la scène mondiale pendant que vous nous commettons ces atrocités. »