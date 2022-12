La Chine est une menace croissante pour la sécurité nationale, les entreprises américaines et les travailleurs américains, a déclaré le secrétaire américain au Commerce, Raimondo

Il est maintenant clair pour les responsables américains que la Chine, autrefois considérée comme un allié économique et politique possible, est devenue une menace émergente pour la sécurité nationale, les entreprises américaines et les travailleurs américains, a déclaré mercredi la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

“Au cours de la dernière décennie, les dirigeants chinois ont clairement indiqué qu’ils ne prévoyaient pas de poursuivre les réformes politiques et économiques et qu’ils poursuivaient plutôt une vision alternative de l’avenir de leur pays”, a déclaré Raimondo dans un discours au Massachusetts Institute of Technology. “La réorientation de la Chine de la croissance économique vers la sécurité nationale et son comportement militaire affirmé signifient que nous devons repenser la façon dont nous protégeons nos intérêts de sécurité nationale tout en promouvant nos intérêts dans le commerce et l’investissement.”

Raimondo a déclaré que les dirigeants chinois ont montré au cours de la dernière décennie que “l’augmentation du rôle de la société et de l’économie de l’État”, “la restriction de la libre circulation des capitaux” et “le découplage dans les domaines technologiques du futur” sont plus importants que les politiques et l’économie. réforme.

“Le plus inquiétant est probablement qu’ils accélèrent leurs efforts pour fusionner les politiques économiques et technologiques avec leurs ambitions militaires”, a déclaré Raimondo. “Et à mesure que l’économie chinoise a grandi en taille et en influence, son engagement à utiliser des pratiques commerciales et d’investissement non marchandes de manière à nous forcer, à nous obliger à défendre les entreprises et les travailleurs américains et ceux de nos alliés et partenaires. “

Raimondo a déclaré que la Chine tentait de déjouer le système mondial en empilant des représentants chinois dans des organismes internationaux de normalisation technologique pour promouvoir les valeurs du pays et étendre son influence. Elle a déclaré que cela sape la bonne gouvernance, désavantage les entreprises américaines “et met en danger nombre de nos valeurs fondamentales, telles que la libre circulation de l’information et la confidentialité des données”.

Le discours de Raimondo intervient environ deux semaines après que le président Joe Biden a rencontré pendant environ trois heures le président chinois Xi Jinping avant le sommet du G-20 en Indonésie, où il s’est opposé à l’agression croissante de la Chine contre Taiwan voisin. Les dirigeants ont fait pression pour une relation bilatérale dans un contexte de tensions croissantes dues à l’intimidation de Taiwan par la Chine.

Des mesures strictes ont été mises en œuvre dans le cadre de la CHIPS and Science Act, promulguée par Biden en août, pour garantir que les investissements dans la recherche et l’innovation “ne puissent jamais être utilisés au profit de l’armée chinoise”, a déclaré Raimondo. L’administration craint que les puces semi-conductrices utilisées pour fabriquer des équipements militaires ne soient utilisées contre les États-Unis

En octobre, l’administration Biden a imposé des restrictions à l’exportation sur les semi-conducteurs fabriqués en Chine par des entreprises américaines. Le département du Commerce a également émis des restrictions de licence sur l’exportation de certaines puces pouvant être utilisées dans des systèmes d’armes modernes et a interdit aux citoyens américains de travailler pour l’industrie chinoise de fabrication de puces.

Raimondo a déclaré que le gouvernement américain cherchait à surpasser la Chine pour façonner l’économie mondiale et se défendre contre “un éventail croissant et émergent de pratiques” visant les travailleurs et les entreprises américains et constituant une menace pour la sécurité nationale.

“La Chine pose aujourd’hui un ensemble de défis croissants à notre sécurité nationale”, a-t-elle déclaré. “C’est un fait. Il déploie son armée de manière à porter atteinte à la sécurité de nos alliés et de nos partenaires et à la libre circulation du commerce mondial.”

Mais Raimondo a également reconnu que les États-Unis bénéficiaient du marché commercial annuel de plus de 750 milliards de dollars avec la Chine, qui est le troisième marché d’exportation des États-Unis. Les exportations soutiennent plus de 750 000 emplois américains dans les grandes et les petites industries, a-t-elle déclaré.

“Nous voulons continuer à promouvoir le commerce, continuer à promouvoir l’investissement. Mais dans des domaines qui n’ont aucun potentiel pour saper nos intérêts, nos valeurs, notre sécurité nationale, notre sécurité économique, et en même temps utiliser tous les outils de notre boîte à outils pour protéger nos entreprises et lutter contre les pratiques économiques déloyales », a déclaré Raimondo.