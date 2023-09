La Chine est trop occupée pour attaquer Taïwan – Biden – RT World News

Le président américain a émis l’hypothèse que son homologue chinois est préoccupé par la crise économique et ne lancera pas d’offensive.

Le président américain Joe Biden a suggéré que les dirigeants chinois sont trop occupés à faire face aux difficultés économiques de leur pays pour lancer une attaque visant à réunifier de force avec Taiwan l’autonomie gouvernementale.

S’exprimant lors d’un point de presse dimanche lors de sa visite d’État à Hanoï, on a demandé à Biden si les difficultés économiques de Pékin pourraient conduire à une position plus agressive envers Taipei. « Je ne pense pas que cela amènera la Chine à envahir Taiwan ; en fait, c’est le contraire. il a dit. « [China] n’a probablement pas la même capacité qu’avant.

Se référant au président chinois Xi Jinping comme « Premier ministre Xi » Biden a déclaré que le dirigeant chinois était « se frayer un chemin » difficultés économiques, notamment dans le secteur immobilier. « Il a les mains pleines en ce moment », » a affirmé le président américain. « Il connaît un chômage écrasant avec sa jeunesse. L’un des principes économiques majeurs de son plan ne fonctionne pas du tout pour le moment. Je ne suis pas content de ça, mais ça ne marche pas.

Biden, qui a qualifié le mois dernier l’économie de Pékin de « bombe à retardement, » a nié que son administration ait tenté de contenir la croissance économique de la Chine ou son influence géopolitique. « Je veux voir la Chine réussir économiquement, mais je veux la voir réussir dans le respect des règles. »

Il a ajouté que les efforts récents des États-Unis pour forger des liens de défense plus étroits avec les voisins de la Chine visent à « Maintenir la stabilité » cela n’a pas fait de mal à Pékin. « Il s’agit de s’assurer que les règles de la route – depuis l’espace aérien et l’espace océanique jusqu’aux règles de la route internationales – sont respectées. »















Depuis que Biden a pris ses fonctions en 2021, les relations sino-américaines se sont détériorées sur fond de conflit russo-ukrainien et d’ingérence présumée de Washington dans le détroit de Taiwan. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a averti la semaine dernière que les pays d’Asie du Sud-Est risquaient d’être utilisés comme des pions géopolitiques et de déclencher une version indo-pacifique de la crise ukrainienne.

Bien que Biden ait souligné qu’il ne cherchait pas à nuire à la Chine, il a ajouté : « Ce que je ne vais pas faire, c’est que je ne vais pas vendre à la Chine des matériaux qui renforceraient sa capacité à fabriquer davantage d’armes nucléaires, à s’engager dans des activités de défense qui sont contraires à ce que la plupart des gens pensent être. — une évolution positive dans la région.

Biden a fait valoir que les États-Unis ont le « l’économie la plus forte du monde » et il a émis l’hypothèse que la faiblesse économique de la Chine rendrait moins probable un conflit entre les deux pays. « Je pense simplement que les dirigeants ont d’autres choses à l’esprit, et ils répondent à ce qui est nécessaire à ce moment-là », il a dit.

Le produit intérieur brut chinois a augmenté à un rythme de 5,5 % au premier semestre de cette année, contre un taux de croissance américain d’environ 2 %. L’ambassadeur de Chine à Washington, Xie Feng, a averti à la fin du mois dernier qu’il serait « un fantasme absolu » s’attendre à ce que les États-Unis prospèrent en cas d’effondrement économique chinois. Il a ajouté que les efforts américains pour « découpler » de Pékin serait économiquement « compliquer encore davantage une reprise mondiale déjà difficile ».