La Chine est toujours en retard sur l’achat de suffisamment de produits américains pour un accord commercial

BEIJING – Alors que l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine entre dans sa deuxième année, les achats chinois sont toujours en deçà du montant convenu, selon le Peterson Institute for International Economics, basé aux États-Unis.

Les deux pays ont signé un accord commercial de phase 1 en janvier 2020, quelques semaines à peine avant que Covid-19 ne commence à se propager rapidement en Chine et ne se transforme ensuite en pandémie mondiale. L’accord stipulait que par rapport aux importations en provenance des États-Unis en 2017, la Chine devait acheter au moins 200 milliards de dollars de plus en biens et services américains au cours des deux prochaines années.

Pour rester sur la bonne voie avec l’accord, la Chine aurait dû acheter pour 64,5 milliards de dollars de marchandises américaines au cours des quatre premiers mois de cette année, a estimé Chad P. Bown, chercheur principal à l’Institut Peterson, dans un rapport publié mardi, citant des données douanières chinoises.

Cependant, les données montrent que les achats de produits américains par la Chine n’ont atteint que 73% de l’objectif de cumul annuel en avril, selon le rapport.

Sur la base des données américaines, le niveau de progrès tombe à 60%, a déclaré l’institut.

Par catégorie, l’agriculture a été la plus proche de la réalisation de l’objectif cumulatif annuel, à 79% sur la base des données américaines et 87% sur la base des données chinoises.

L’accord de deux ans devrait prendre fin en décembre. Les achats chinois de produits américains ont chuté de plus de 40% en 2020, selon l’institut.