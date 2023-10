La Chine est sur le point de réaliser des « percées » avec des sous-marins nucléaires, selon un rapport

Par Greg Torode

HONG KONG (Reuters) – La course aux armements sous-marins s’intensifie alors que la Chine se lance dans la production d’une nouvelle génération de sous-marins nucléaires qui, pour la première fois, devraient constituer un défi aux efforts croissants des États-Unis et de leurs alliés pour les localiser.

Les analystes et les attachés de défense régionaux affirment que les preuves de plus en plus nombreuses montrent que la Chine est sur la bonne voie pour rendre son sous-marin lance-missiles balistiques de type 096 opérationnel avant la fin de la décennie, avec des avancées dans son silence facilitées en partie par la technologie russe.

Une étude discutée lors d’une conférence en mai au US Naval War College et publiée en août par l’Institut chinois d’études maritimes prédit que les nouveaux navires seront beaucoup plus difficiles à surveiller. Cette conclusion est crédible, selon sept analystes et trois attachés militaires basés en Asie.

« Les Type 096 vont être un cauchemar », a déclaré Christopher Carlson, sous-marinier à la retraite et analyste du renseignement technique naval, l’un des chercheurs. « Ils vont être très, très difficiles à détecter. »

L’effort discret visant à suivre les sous-marins lance-missiles à propulsion nucléaire et armés par la Chine, connus sous le nom de SNLE, est l’un des principaux moteurs de l’augmentation des déploiements et des plans d’urgence de la marine américaine et d’autres armées dans la région indo-pacifique. Cette dynamique devrait s’intensifier lorsque les Type 096 entreront en service.

La marine chinoise organise régulièrement des patrouilles de dissuasion nucléaire entièrement armées avec ses anciens bateaux de type 094 au large de l’île de Hainan, en mer de Chine méridionale, a déclaré le Pentagone en novembre, un peu comme les patrouilles opérées depuis des années par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la France.

Mais les Type 094, qui embarquent le missile JL-3 lancé depuis un sous-marin le plus avancé de Chine, sont considérés comme relativement bruyants – un handicap majeur pour les sous-marins militaires.

Le document note que le sous-marin Type 096 sera comparable aux sous-marins russes de pointe en termes de furtivité, de capteurs et d’armes. Il a déclaré que cette augmentation des capacités aurait des implications « profondes » pour les États-Unis et leurs alliés de l’Indo-Pacifique.

Basé en partie sur des journaux militaires chinois, des discours internes d’officiers supérieurs de l’Armée populaire de libération (APL) et des données de brevets, le document retrace plus de 50 ans de développement souvent glacial des sous-marins nucléaires de la marine de l’APL.

Il contient des images satellite prises en novembre au nouveau chantier naval chinois de Huludao, montrant des sections de coque sous pression d’un grand sous-marin en cours de préparation. Cela place la construction dans les délais pour que les bateaux soient opérationnels d’ici 2030, comme le prévoit le calendrier indiqué dans les rapports annuels du Pentagone sur l’armée chinoise.

L’étude détaille également les percées potentielles dans des domaines spécifiques, notamment la propulsion à pompe et les dispositifs de silencieux internes, basées sur « l’innovation imitative » de la technologie russe.

Ni les ministères de la Défense russe ni chinois n’ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le navire sera probablement beaucoup plus grand que le Type 094, ce qui lui permettra de contenir un « radeau » interne monté sur des supports en caoutchouc complexes pour amortir le bruit du moteur et d’autres sons, similaires aux conceptions russes.

Carlson a déclaré à Reuters qu’il ne pensait pas que la Chine avait obtenu les « joyaux de la couronne » de la Russie – sa toute dernière technologie – mais qu’elle produirait un sous-marin suffisamment furtif pour être comparé aux bateaux Akula améliorés de Moscou.

« Nous avons du mal à trouver et à suivre les Akulas améliorés tels quels », a déclaré Carlson.

Collin Koh, spécialiste de la défense basé à Singapour, a déclaré que la recherche ouvrait une fenêtre sur des projets de recherche discrets visant à améliorer les SNLE chinois ainsi qu’à renforcer ses capacités de guerre anti-sous-marine.

« Ils savent qu’ils sont en retard et ils essaient donc de rattraper leur retard en termes de silence et de propulsion », a déclaré Koh, de la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour.

Carlson a déclaré qu’il pensait que les stratèges chinois, comme la Russie, maintiendraient les SNLE dans des « bastions » protecteurs proches de ses côtes, en utilisant des positions récemment fortifiées dans la mer de Chine méridionale contestée.

ÉCHO DE LA GUERRE FROIDE

La perspective de SNLE avancés compliquera considérablement une bataille de surveillance souterraine déjà intense.

Faisant écho aux efforts déployés pendant la guerre froide pour chasser les « baby-boomers » soviétiques, le suivi des sous-marins chinois est de plus en plus un effort international, les armées japonaise et indienne aidant les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne, affirment des analystes et des attachés militaires.

Les exercices de guerre anti-sous-marine se multiplient, tout comme les déploiements d’avions de chasse sous-marins P-8 Poséidon en Asie du Sud-Est et dans l’océan Indien.

Les États-Unis, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande exploitent cet avion avancé, qui utilise des bouées sonores et d’autres techniques plus avancées, telles que le balayage de la surface de l’océan, pour trouver des sous-marins bien en dessous.

Les États-Unis procèdent également à la plus grande refonte de leur réseau de surveillance sous-marine top-secret depuis les années 1950 pour lutter contre la présence croissante de la Chine, a rapporté Reuters en septembre.

La perspective d’un SNLE chinois plus silencieux est en partie à l’origine de l’accord AUKUS entre l’Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui verra le déploiement accru de sous-marins d’attaque britanniques et américains en Australie occidentale. D’ici les années 2030, l’Australie prévoit de lancer ses premiers sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire dotés de la technologie britannique.

« Nous sommes ici à un point fascinant », a déclaré Alexander Neill, un analyste de la défense basé à Singapour. « La Chine est sur la bonne voie avec une nouvelle génération de sous-marins, devant les premiers bateaux AUKUS – même s’ils sont à parité en termes de capacité, c’est très significatif », a déclaré Neill, chercheur associé au groupe de réflexion Pacific Forum d’Hawaï.

Même si la force sous-marine chinoise atteint la parité technologique, elle devra s’entraîner de manière agressive et intensive au cours de la prochaine décennie pour correspondre aux capacités d’AUKUS, a-t-il ajouté.

Vasily Kashin, un universitaire militaire chinois basé à Moscou à l’Université HSE, a déclaré qu’il était possible que des ingénieurs chinois aient réalisé les avancées décrites dans le rapport.

Bien que la Chine ait très probablement obtenu certaines technologies russes clés dans les années 1990 après l’éclatement de l’Union soviétique, a déclaré Kashin, il n’y avait aucun accord de partage connu entre Pékin et Moscou en dehors de l’accord sur le réacteur nucléaire de 2010.

Il a déclaré que la Chine avait peut-être fait des progrès grâce à des adaptations de conceptions russes et à d’autres sources, notamment l’espionnage, mais qu’il était peu probable qu’elle dispose des systèmes russes de dernière génération.

« La Chine n’est pas un adversaire de la Russie dans le domaine naval », a déclaré Kachine. « Cela ne crée pas de difficultés pour nous, cela crée des problèmes pour les Etats-Unis »

(Reportage de Greg Torode ; reportage supplémentaire de Guy Faulconbridge à Moscou ; édité par Gerry Doyle)