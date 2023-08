La Chine est soudainement confrontée à une autre crise de santé publique : mpox

Pour arrêter efficacement la propagation du mpox, les responsables de la santé publique doivent trouver un équilibre délicat entre la déstigmatisation de la maladie en dissipant l’idée qu’elle n’affecte que les hommes homosexuels et en donnant la priorité aux communautés HSH qui y sont les plus vulnérables.

« Travailler avec les personnes touchées, aider à avoir un langage et une communication non stigmatisants, a été extrêmement efficace pour aider à freiner l’épidémie » en Occident, déclare Kuppalli.

Jusqu’à présent, certaines communautés LGBTQ locales en Chine se sentent seules.

M, qui travaille pour une organisation de défense des droits des homosexuels à Guangzhou et a demandé à être identifié uniquement par sa première initiale compte tenu de la sensibilité de son travail, souligne que le CDC a recommandé une surveillance des eaux usées spécifiquement à proximité des lieux fréquentés par les communautés HSH, y compris les bars, les clubs et saunas. Il dit que cela est devenu controversé au sein de la communauté LGBTQ chinoise et que certains organisateurs estiment que cela leur met une cible sur le dos.

« Cela prendra beaucoup de temps. J’ai des amis qui sont déjà allés à Hong Kong ou à Macao pour se faire vacciner contre le mpox. »

Un autre organisateur LGBTQ, Suihou, qui travaille dans la province centrale du Hubei et a demandé à être identifié par un pseudonyme, a déclaré au MIT Technology Review que même si les informations de recherche des contacts sont censées être strictement confidentielles, il a vu un exemple dans lequel un patient mpox des informations privées, notamment le numéro de téléphone, la carte d’identité nationale, l’adresse et le statut sérologique, ont été divulguées et diffusées sur les réseaux sociaux.

Des organisateurs comme M et Suihou font leur propre travail pour mobiliser une réponse à la maladie. Pour diffuser des informations sur la prévention du mpox, M a récemment envoyé des SMS à 700 personnes et organisé des conférences en personne qui ont touché plus de 900 personnes.

Et Suihou a travaillé en étroite collaboration avec un patient mpox, l’aidant à obtenir des tests et un traitement. Tous les travailleurs médicaux qu’ils ont rencontrés n’ont pas été formés sur la façon de gérer la sensibilité de ces cas, dit-il; au cours du processus de recherche des contacts, le médecin a dit au patient que cette maladie est un problème pour « votre genre de personnes ».

Suihou prévient que certaines personnes peuvent éviter complètement de demander une aide médicale, en particulier compte tenu du manque de soutien de l’État pour la quarantaine obligatoire et la recherche des contacts.