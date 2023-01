La Chine est revenue à la “normale” après la fin des restrictions de Covid-19, selon un responsable au WEF

Le vice-Premier ministre chinois a invité des “amis internationaux” à visiter le pays après avoir déclaré au Forum économique mondial qu’il était revenu à la normale après la levée des restrictions de Covid-19.

Liu a déclaré que l’industrie de l’alimentation et des boissons et le tourisme avaient commencé à revenir à la normale, avec cinq milliards de voyages prévus pendant les vacances du Nouvel An chinois qui commencent ce week-end.

Plus de 60 000 décès liés à Covid ont été signalés en un peu plus d’un mois lorsqu’une vague d’infections a envahi les hôpitaux.

La Chine est revenue à la normale après la levée des restrictions liées au Covid-19, a déclaré mardi le vice-Premier ministre Liu He au Forum économique mondial en invitant des “amis internationaux” à visiter le pays.

La Chine a brusquement abandonné son approche «zéro-Covid» le mois dernier après trois ans d’application de certaines des restrictions anti-pandémie les plus sévères au monde.

Cette décision a entraîné une vague d’infections qui a rempli les hôpitaux et submergé les crématoriums, les autorités révélant samedi que près de 60 000 décès liés à Covid avaient été signalés en un peu plus d’un mois.

Mais Liu a déclaré à la réunion de l’élite mondiale dans le village alpin suisse de Davos que la transition “a été globalement stable et fluide”.

“Le temps nécessaire pour atteindre le pic (des infections) et revenir à la normale a été relativement rapide. À certains égards, cela a dépassé nos attentes”, a-t-il déclaré.

Liu a déclaré que l’industrie de l’alimentation et des boissons et le tourisme avaient commencé à revenir à la normale, avec cinq milliards de voyages prévus pendant les vacances du Nouvel An chinois qui commencent ce week-end.

A LIRE AUSSI | Les médias chinois minimisent la gravité de Covid alors que l’OMS cherche des détails sur les variantes

“Les choses sont globalement revenues à la normale”, a-t-il déclaré.

“Actuellement, la principale difficulté reste les personnes âgées, celles qui ont des conditions sous-jacentes”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Nous nous efforçons actuellement de résoudre ce problème”.

Des millions de personnes âgées en Chine ne sont pas complètement vaccinées, le gouvernement du président Xi Jinping étant critiqué pour ne pas donner la priorité aux campagnes de vaccination parmi les citoyens les plus vulnérables du pays.

Liu a également encouragé les étrangers à visiter la Chine après la suppression des exigences de quarantaine pour les arrivées à l’étranger la semaine dernière.

“Nous invitons chaleureusement les amis internationaux à venir en Chine. Nous fournirons le meilleur service. Bien sûr, pour le moment, sur certaines questions, nous avons besoin de temps pour faire la transition, mais dans l’ensemble, il n’y a déjà aucun problème”, a-t-il déclaré.