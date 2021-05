S’exprimant mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que Pékin était « profondément concerné. » «Nous exhortons le gouvernement des États-Unis à prendre des mesures efficaces pour protéger les droits et intérêts légitimes de ses travailleurs et à appliquer sérieusement les conventions internationales du travail ratifiées,» il a déclaré.

Zhao a souligné que Washington n’avait ratifié que 14 conventions internationales du travail, dont seulement deux des huit conventions fondamentales.

«En termes de travail forcé, les États-Unis sont du matériel pédagogique négatif», Zhao a affirmé, ajoutant que la nation avait des centaines d’années d’expérience pour forcer les gens à travailler contre leur volonté, invoquant le trafic, les abus et la discrimination contre les esclaves africains.

Il a déclaré que la valeur du travail extorqué aux esclaves noirs par l’Amérique était aussi élevée que 14 billions de dollars aux prix actuels. «À ce jour, l’héritage du travail forcé est toujours profondément enraciné aux États-Unis, et ses victimes sont seulement passées d’esclaves à d’immigrants.»

Les remarques du porte-parole concernent des informations selon lesquelles des travailleurs indiens avaient été recrutés pour construire un temple dans le New Jersey et étaient payés nettement moins que le salaire minimum pour ce faire.

La semaine dernière, cinq ouvriers du bâtiment indiens du temple, au nom de plus de 200, ont déposé une plainte accusant leur employeur de «Violations choquantes des lois les plus fondamentales applicables aux travailleurs de ce pays, y compris les lois interdisant le travail forcé.»

Le procès a affirmé que leur employeur, Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, ainsi que d’autres sociétés de recrutement, les avaient amenés d’Inde et les avaient forcés à travailler 87 heures par semaine pour seulement 450 $ par mois – l’équivalent de 1,20 $ de l’heure.

Le salaire minimum dans l’État du New Jersey est de 12 $ l’heure, et la loi américaine oblige les employeurs à payer une fois et demie si les travailleurs travaillent plus de 40 heures par semaine.

