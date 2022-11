La Chine est prise dans un piège zéro-Covid de sa propre fabrication

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Cela fait un peu plus d’une semaine que le dirigeant chinois Xi Jinping a entamé son troisième mandat au pouvoir avec une approbation retentissante de sa politique implacable de zéro-Covid.

Mais l’engagement de s’y tenir alimente déjà des scènes de chaos et de misère à travers le pays.

Dans la ville de Xining, au nord-ouest, les habitants ont passé la semaine dernière à implorer désespérément de la nourriture alors qu’ils souffraient des dernières mesures de confinement strictes du pays ; à l’ouest, à Lhassa, la capitale régionale du Tibet, des foules en colère manifestent dans les rues après plus de 70 jours d’ordres de confinement.

Dans la province centrale du Henan, les travailleurs migrants ont abandonné en masse une usine Foxconn verrouillée, marchant sur des kilomètres pour échapper à une épidémie sur le plus grand site d’assemblage d’iPhone de Chine. Et, dans le centre financier oriental de Shanghai, les choses sont sombres même à Disneyland – le parc a brusquement fermé ses portes lundi pour se conformer aux mesures de prévention de Covid, piégeant les visiteurs à l’intérieur pour des tests obligatoires.

Dans de nombreuses autres régions du pays, les fermetures, les quarantaines obligatoires, les édits incessants de tests de masse et les restrictions de voyage continuent de paralyser les entreprises et la vie quotidienne, alors même que le reste du monde sort de la pandémie.

Plutôt que d’assouplir les restrictions de Covid – comme certains l’avaient espéré dans la perspective du remaniement quinquennal de la direction du Parti communiste, les autorités chinoises les ont renforcées après l’approbation radicale de la stratégie par Xi.

“Le 20e Congrès du Parti n’a pas fourni de calendrier pour s’éloigner du zéro-Covid. Au lieu de cela, cela a souligné l’importance de s’en tenir à l’approche existante », a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal en santé mondiale au Council on Foreign Relations à New York.

Le congrès a renforcé Xi en tant que chef suprême sans égal et l’a vu empiler les plus hauts rangs du Parti communiste avec des alliés fidèles – y compris ceux qui avaient loyalement mené sa politique Covid.

“La nouvelle écologie politique a également incité davantage les gouvernements locaux à imposer des mesures de contrôle Covid plus draconiennes”, a déclaré Huang.

Un zèle renouvelé pour la politique peut être vu plus clairement dans les petites villes. Alors que des métropoles comme Pékin et Shanghai peuvent s’appuyer sur leurs expériences d’éruptions majeures pour mettre en œuvre des mesures de verrouillage plus ciblées, les petites villes sans un tel savoir-faire ont tendance à poursuivre des objectifs zéro-Covid de manière plus agressive et étendue, a déclaré Huang.

Le cycle répété de confinements, de quarantaines et de tests de masse pèse lourdement sur l’économie et la société. La patience du public s’épuise et les frustrations augmentent.

Lundi, dans la ville de Baoding, province du Hebei, un père brandissant un couteau a traversé un point de contrôle Covid dans une tentative désespérée d’acheter du lait en poudre pour son fils. Des séquences vidéo de la scène et de son arrestation ont déclenché un tollé en ligne ; Le lendemain, la police locale a tenté d’apaiser les esprits en disant que l’homme n’avait été condamné qu’à une amende de 100 yuans (13,75 dollars) et que le « problème de lait en poudre » de son enfant avait été « correctement résolu ».

Mardi, la mort d’un enfant de 3 ans à Lanzhou, dans la province du Gansu, a déclenché un nouveau tollé, après que la famille de l’enfant a déclaré que les mesures de confinement avaient retardé les secours. La police a déclaré plus tard que l’enfant avait cessé de respirer au moment où les policiers sont arrivés, mais n’a pas répondu aux accusations de la famille selon lesquelles une ambulance avait été retardée. CNN a contacté les autorités de Lanzhou pour commentaires.

Autre signe de la sensibilité de la question, les actions chinoises se sont redressées mercredi à la suite de rumeurs non vérifiées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la Chine formerait un comité pour préparer une sortie de la politique zéro-Covid.

Ces rumeurs ont cependant été étouffées lorsque le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il n’était “pas au courant” d’un tel plan.

Pendant ce temps, les experts disent qu’ils ne voient aucun signe que le gouvernement chinois prenne des mesures qui suggéreraient qu’il repense son approche.

Les responsables chinois de la santé soutiennent que changer de cap maintenant risquerait une énorme augmentation des infections et des décès qui pourraient submerger le système de santé fragile du pays.

Pékin a jusqu’à présent refusé d’approuver l’utilisation des vaccins à ARNm développés dans les pays occidentaux, qui se sont révélés plus puissants que ceux fabriqués et utilisés en Chine. Les experts disent que la Chine n’a pas non plus de plan d’intervention d’urgence pour faire face à la flambée des infections.

Mais Jin Dongyan, virologue à l’Université de Hong Kong, a déclaré que de tels scénarios catastrophiques pourraient être évités avec une préparation appropriée.

Au lieu de consacrer beaucoup de temps et de ressources aux tests, à la recherche des contacts, à la mise en quarantaine et à l’imposition de confinements, les autorités devraient introduire des vaccins et des thérapies antivirales plus efficaces et augmenter le taux de vaccination chez les personnes âgées, a déclaré Jin.

Avec une immunité renforcée, les cas asymptomatiques ou bénins pourraient être autorisés à se rétablir à domicile – libérant ainsi de l’espace dans les hôpitaux pour traiter les cas plus graves, a-t-il déclaré.

« L’utilisation de mesures de verrouillage et de confinement pour faire face à une maladie infectieuse avec un taux de mortalité aussi faible et une transmissibilité élevée n’est plus appropriée. Le monde entier a abandonné cette approche – personne ne peut en supporter le coût, cela ne fonctionne tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Un autre obstacle au pivotement du zéro-Covid est une peur omniprésente du virus parmi de larges pans du public, inculquée par le gouvernement chinois pour justifier ses mesures de contrôle sévères, selon les experts.

«Les autorités ont diabolisé Covid, exagérant sa gravité et son taux de mortalité et parlant des symptômes de Covid depuis longtemps. De nombreuses personnes ordinaires ont encore très peur du virus, les patients guéris de Covid souffrant de graves discriminations et stigmatisations », a déclaré Jin.

Ce sont en partie ces craintes qui ont poussé des milliers de travailleurs migrants à fuir dans la panique l’usine Foxconn de Zhengzhou, a-t-il déclaré.

Des vidéos de personnes voyageant à pied, traînant leurs bagages sur les routes et à travers les champs, sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois au cours du week-end. Zhengzhou, une ville de 12 millions d’habitants, a imposé le mois dernier des mesures de verrouillage radicales après avoir identifié des dizaines de cas de Covid-19.

L’usine de Foxconn s’est empressée de contrôler une épidémie depuis la mi-octobre, bien que l’entreprise n’ait pas divulgué le nombre d’infections parmi ses employés. Mercredi, la zone économique de l’aéroport de Zhengzhou, où se trouve l’usine Foxconn, a annoncé de nouvelles mesures de confinement.

Alors que l’exode de Foxconn a propulsé l’épidémie de Zhengzhou sous les projecteurs, les autorités sanitaires de la ville ont tenté d’apaiser les craintes du public. Lundi, la commission municipale de la santé de Zhengzhou a publié un article sur WeChat avec le titre : “Covid n’est pas si horrible, mais évitable et traitable”.

Huang, l’expert du Council on Foreign Relations, a déclaré que les idées fausses sur le virus compliqueraient les choses si la Chine décidait à un moment donné de s’éloigner du zéro Covid.

“Même si à l’avenir, la Chine veut changer le récit et minimiser la gravité de la maladie, certaines personnes pourraient ne pas adhérer au nouveau récit”, a-t-il déclaré.

À l’approche de l’hiver, les experts préviennent que la Chine pourrait être frappée par une nouvelle vague d’infections – et un nouveau cycle de fermetures draconiennes.

La Chine a signalé 2 755 infections locales mardi, le décompte quotidien le plus élevé depuis août.

« À en juger par la situation en Chine, il y aura tôt ou tard une épidémie majeure. La Chine a déployé des efforts considérables et payé un lourd tribut pour empêcher que cela ne se produise, mais en fin de compte, elle ne pourra pas empêcher la propagation d’une maladie aussi hautement infectieuse », a déclaré Jin.