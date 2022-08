La Chine est « prête à vaincre toute provocation » alors que deux navires de la marine américaine traversent le détroit de Taiwan | Nouvelles du monde

La Chine se dit “prête à vaincre toute provocation” alors que deux navires de guerre de la marine américaine naviguent dans les eaux internationales du détroit de Taiwan.

Il vient quelques semaines après La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue dans la région – l’élu américain le plus haut gradé à visiter depuis plus de 25 ans.

Le détroit a été une source de tension militaire depuis la défaite de la République de Chine le gouvernement s’est enfui vers Taïwan en 1949 après avoir perdu une guerre civile avec les communistes.

Mme PelosiLa visite de Taïwan a provoqué la colère de la Chine, qui considère Taïwan comme une province renégat à annexer par la force si nécessaire.

La marine américaine a déclaré que les croiseurs Chancellorsville et Antietam avaient « transité par un couloir dans le détroit qui est au-delà de la mer territoriale de tout État côtier ».

L’opération démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert, et l’armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le permet, a ajouté la marine.

Des nations, dont le Royaume-Uni et le Canada, ont été parmi les autres nations à envoyer des navires dans le détroit de Taiwan ces dernières années.

L’armée chinoise a déclaré qu’elle surveillait les mouvements navals américains, prête à “défaire toute provocation”.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que les deux navires américains naviguaient en direction du sud et que ses forces observaient, mais que “la situation était normale”.