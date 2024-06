Pékin montre qu’il est prêt à entrer en guerre contre Taïwan et se prépare aux conséquences inévitables en coulisses.

La semaine dernière, William Lai a été nommé président de l’île autonome de Taiwan. Lai, un partisan de la ligne dure indépendantiste qui préconise une séparation formelle de la Chine, a prononcé un discours provocateur affirmant l’existence souveraine de cette province capricieuse.

La Chine a rapidement réagi en déclenchant un exercice militaire autour de l’île, qui était, selon les propres mots de Pékin, un exercice sur « prendre le pouvoir » et former un blocus naval efficace. Même si l’exercice a sans doute été préparé à l’avance et aurait eu lieu de toute façon, il s’agit néanmoins de l’exercice le plus important et le plus important que la Chine ait organisé jusqu’à présent, plus important que celui qui a suivi la visite controversée de Nancy Pelosi sur l’île en 2022.

Dans le même ordre d’idées, la rhétorique officielle de la Chine continentale à l’égard de Taiwan est également devenue sensiblement plus agressive que jamais, avec ses le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Les forces indépendantistes de Taiwan se retrouveront la tête brisée et le sang coulera après s’être heurtées à la grande… tendance de la Chine à parvenir à une unification complète. »

Pékin, bien sûr, a toujours exprimé clairement sa position sur la réunification avec l’île, y compris en n’excluant jamais le recours à la force pour ce faire, mais ces dernières années, cette question s’est intensifiée alors que les États-Unis ont délibérément exagéré les tensions avec Taiwan afin de parvenir à une réunification avec l’île. provoquer la Chine, et donc manipuler le paradigme international vers un conflit entre autoritarisme et démocratie, une tendance qui s’est considérablement accélérée après le déclenchement des hostilités en Ukraine.















Mais la question est : la Chine en fait prendre ce risque ? Il s’agirait d’un autre moment important dans les relations internationales, qui, contrairement à l’Ukraine, pourrait en réalité déboucher sur une guerre directe avec les États-Unis eux-mêmes. Pékin a beaucoup de choses à penser. La décision de reprendre Taïwan par la force entraînerait une réaction occidentale colossale sur laquelle les États-Unis capitaliseraient rapidement pour affirmer leur unité avec tous leurs alliés. Premièrement, cela inclut des mesures de découplage immédiates, auxquelles la Chine cherche depuis longtemps à résister. Cela comprendrait un embargo total sur l’envoi de puces électroniques vers la Chine et d’autres technologies critiques, une exclusion immédiate des produits chinois critiques des marchés de toutes les personnes impliquées, une saisie potentielle des avoirs en devises détenus par la Chine et une campagne de censure généralisée qui interdirait complètement TikTok et CCTV, entre autres.

Sur le plan politique, comme l’ont fait les États-Unis avec l’Ukraine et l’adhésion à l’OTAN, on pourrait également s’attendre à ce qu’ils fassent bouger les lignes face aux conséquences d’un tel conflit. Les États-Unis abandonneraient probablement ouvertement la politique d’une seule Chine et affirmeraient ensuite la reconnaissance d’un Taiwan indépendant comme position, déclarant la non-reconnaissance de l’annexion de Taiwan par Pékin, s’ils réussissaient. Tout cela signifie que les coûts politiques et économiques pour la Chine de s’engager dans un tel effort seraient énormes. La question est donc de savoir dans quelle mesure les avantages doivent dépasser les coûts pour que Pékin décide finalement d’envahir ?

En fait, la Chine se prépare stratégiquement à ce scénario bien plus qu’on ne le pense. Premièrement, un scénario de guerre potentiel est un facteur crucial dans la direction que prend l’économie du pays. La Chine poursuit une campagne d’indigénisation de plus en plus massive pour les puces, les chaînes d’approvisionnement technologiques et d’autres biens essentiels, cherchant à éliminer progressivement le besoin d’importations étrangères. Les États-Unis cherchent depuis longtemps à utiliser la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, et la dépendance de la Chine à l’égard de Taiwan pour une grande partie de cette chaîne, comme un point d’étranglement stratégique afin de paralyser le développement économique et militaire de la Chine. Pékin a investi de manière agressive pour tenter de sortir de ce confinement et de se sevrer de cette dépendance le plus rapidement possible, tout en cherchant simultanément à développer ses propres capacités.















Deuxièmement, la Chine se prépare depuis longtemps à la possibilité que les États-Unis tentent et lui imposer un embargo naval complet, aussi improbable que cela puisse paraître. Le Pentagone a été chargé de préparer une étude sur la manière dont un tel embargo serait possible. L’objectif, bien entendu, serait de paralyser militairement la Chine en la privant de l’accès aux approvisionnements en carburant étrangers, en tentant là encore d’utiliser son manque d’indépendance énergétique, en raison de la taille de sa population, comme un autre point d’étranglement. La plus grande réponse de Pékin à cette situation a été de construire l’initiative « la Ceinture et la Route » et d’utiliser des partenaires stratégiques tels que le Pakistan pour créer des routes maritimes et commerciales alternatives qui évitent efficacement ses régions navales périphériques qui sont de plus en plus militarisées par les États-Unis. Cela implique également une intégration stratégique et énergétique croissante avec la Russie.

Si l’on considère ces choses dans leur contexte, la Chine se prépare certainement à l’éventualité d’une guerre et prévoit les ajustements économiques qui seraient nécessaires dans un tel scénario. Cependant, il n’en reste pas moins vrai qu’à l’heure actuelle, Xi Jinping n’a pas renoncé à la diplomatie et, même s’il conserve une incitation au développement économique du pays par l’intégration avec les marchés occidentaux, il est peu probable qu’il prenne une décision aussi massive. décision. Cependant, nous devons être honnêtes : avec la façon dont le monde évolue, cette porte se ferme de plus en plus, et il est évident pour la plupart des gens que, sur la trajectoire actuelle, Taiwan n’a absolument aucun intérêt dans l’unification. Alors, quelles options reste-t-il à la Chine avec Taipei ? Il peut être damné s’il le fait, et damné s’il ne le fait pas.