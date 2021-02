Pékin a déclaré qu’il continuait de surveiller les manœuvres militaires américaines près de la Chine continentale et de Taiwan, avertissant que la Chine était prête à répondre aux menaces et aux provocations américaines.

S’exprimant jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré aux journalistes que Pékin avait suivi attentivement le passage d’un navire de guerre américain dans le détroit de Taiwan plus tôt dans la journée.

«La Chine continuera à maintenir un niveau d’alerte élevé à tout moment, prête à répondre à toutes les menaces et provocations à tout moment, et à défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale», A déclaré Wang.

«On espère que les États-Unis joueront un rôle constructif pour la paix et la stabilité régionales, et non l’inverse.»

Jeudi, le destroyer lance-missiles USS John S. McCain a traversé le détroit de Taiwan, le premier voyage de l’US Navy sur la voie navigable en 2021.

«Le transit du navire à travers le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert», Le porte-parole de la septième flotte, le lieutenant Joe Keiley, a déclaré, décrivant la voile « routine » et «Conformément au droit international».

Pékin a exhorté à plusieurs reprises Washington à respecter le principe d’une seule Chine et à ne pas prendre de mesures qui nuiraient aux relations sino-américaines ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan.

Néanmoins, Taïwan maintient son indépendance de la Chine et la nouvelle administration Biden a réitéré sa « solide comme le roc » engagement pour la défense de l’île.

Pékin a également appelé les États-Unis à s’abstenir de mener des manœuvres militaires dans et autour des eaux contestées au large de la Chine.

Quelques jours à peine après l’entrée en fonction du président Joe Biden, un groupe de transporteurs américains dirigé par l’USS Theodore Roosevelt et trois navires de guerre est entré dans la mer de Chine méridionale, marquant la poursuite des mesures prises sous l’administration Trump. L’armée américaine a déclaré que cette décision visait à promouvoir «Liberté des mers».

L’administration Biden a été exhortée par Pékin à s’engager dans un dialogue plus approfondi pour réduire les tensions croissantes entre les nations superpuissantes.

