La Chine est prête à faire ce qu’il faut pour résoudre les problèmes sociaux : DBS

Pour les secteurs confrontés à un risque élevé de réglementation, notamment l’éducation, le commerce électronique, Internet et les soins de santé, il est « prudent pour l’investisseur de s’attendre au pire », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rectifier les problèmes sociaux et économiques perçus », a déclaré Dennis Lam de DBS lors d’un webinaire jeudi, soulignant la rapidité, l’efficacité et la force de la nouvelle politique chinoise.

Il a déclaré que la répression de l’enseignement privé montre que la conception de la politique du pays prend désormais en compte les facteurs sociaux, au-delà des considérations financières et économiques. Il a expliqué que le gouvernement essaie de lutter contre les coûts élevés de l’éducation, qui découragent les couples chinois d’avoir plus d’enfants.

Lam de DBS a déclaré que les problèmes tels que la sécurité des données et l’équité sociale continueront d’être traités sérieusement.

Thomas Fang, responsable des marchés mondiaux de la Chine chez UBS, a déclaré que l’intention sous-jacente du gouvernement chinois était pratique et axée sur le développement.

Pour l’avenir, il est important de rester investi sur les marchés chinois, a ajouté Fang.

« C’est vraiment le reflet d’un marché plus chaud et de la facilité de la liquidité mondiale globale », a-t-il déclaré. Mais les investisseurs doivent également rester diversifiés, couvrir leurs paris et être bien informés tant que la politique reste incertaine, a-t-il déclaré.

Lam a déclaré que les éclaircissements des autorités chinoises de réglementation des valeurs mobilières avaient permis d’écarter les pires scénarios, mais n’avaient pas complètement dissipé les craintes du marché. Pour l’instant, les actions de la vieille économie non liées aux risques réglementaires sont un pari plus sûr, surtout après la baisse des cours des actions, a-t-il déclaré. Lam a cependant fait valoir que les actions de la nouvelle économie offrent toujours un bon rapport risque/rendement.

« Les valorisations sont plus convaincantes, les fondamentaux (ne sont) pas impactés », a-t-il déclaré.