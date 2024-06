La Chine est prête à arrêter « par la force » l’indépendance de Taiwan, selon le ministre de la Défense | Nouvelles

Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a déclaré que son armée était prête à empêcher « par la force » l’indépendance de Taiwan, mais a appelé à davantage d’échanges avec les États-Unis sur cette question.

S’exprimant lors de la conférence Shangri-La Dialogue à Singapour dimanche, Dong a déclaré que Taiwan était « au cœur des questions fondamentales » pour la Chine, mais que le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taiwan poursuivait progressivement le séparatisme et était déterminé à effacer l’identité chinoise.

La Chine considère Taiwan comme son propre territoire malgré les fortes objections de Taipei et a organisé le mois dernier des exercices de guerre autour de l’île en colère contre l’investiture le 20 mai du président William Lai Ching-te, que Pékin qualifie de « séparatiste ».

« Ces séparatistes ont récemment fait des déclarations fanatiques qui montrent leur trahison envers la nation chinoise et leurs ancêtres. Ils seront cloués au pilier de la honte de l’histoire », a déclaré Dong, ajoutant que la Chine était engagée en faveur d’une réunification pacifique avec Taiwan.

« L’Armée populaire de libération de Chine a toujours été une force indestructible et puissante dans la défense de l’unification de la patrie, et elle agira à tout moment avec détermination et force pour freiner l’indépendance de Taiwan et faire en sorte qu’elle ne réussisse jamais dans ses tentatives. « , a déclaré Dong au forum dimanche.

« Quiconque ose séparer Taiwan de la Chine sera écrasé et subira sa propre destruction. »

En réaction aux déclarations du ministre chinois, le gouvernement taïwanais a déclaré qu’il regrettait profondément les propos « provocateurs et irrationnels ».





Les remarques de Dong à Singapour font suite aux premiers entretiens face-à-face substantiels depuis 18 mois entre les chefs de la défense de la Chine et des États-Unis. Dong et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin se sont rencontrés pendant plus d’une heure dans l’hôtel de luxe accueillant le forum.

« Nous avons toujours été ouverts aux échanges et à la coopération, mais cela nécessite que les deux parties se rencontrent à mi-chemin », a déclaré Dong lors du Dialogue Shangri-La. « Nous pensons que nous avons besoin de davantage d’échanges précisément parce qu’il existe des différences entre nos deux armées. »

Après la réunion, Austin a déclaré que les conversations téléphoniques entre les commandants militaires américains et chinois reprendraient « dans les mois à venir », tandis que Pékin a salué la « stabilisation » des relations de sécurité entre les deux pays.

L’administration du président Joe Biden et la Chine ont intensifié leurs communications pour apaiser les frictions entre les rivaux dotés de l’arme nucléaire, le secrétaire d’État Antony Blinken s’étant rendu à Pékin et à Shanghai le mois dernier.

L’une des priorités a été la reprise du dialogue entre militaires, considéré comme essentiel pour empêcher que les conflits ne deviennent incontrôlables.

La Chine a mis fin aux communications militaires avec les États-Unis en 2022 en réponse à la visite à Taiwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Concernant la mer de Chine méridionale, que la Chine revendique presque entièrement et où elle a été impliquée dans de fréquents affrontements avec des navires philippins, Dong a mis en garde contre les « limites » à la retenue de Pékin.

« La Chine a fait preuve de suffisamment de retenue face aux violations des droits et aux provocations, mais il y a des limites à cela », a déclaré Dong.

La Chine accuse les États-Unis d’utiliser les Philippines comme un « pion » pour semer le trouble en mer de Chine méridionale.