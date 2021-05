La Chine est préoccupée par l’inflation – mais ce n’est pas la priorité absolue

Un homme portant un masque passe devant le siège de la Banque populaire de Chine, la banque centrale, à Pékin, en Chine, alors que le pays est frappé par une épidémie du nouveau coronavirus, le 3 février 2020. Jason Lee | Reuters

BEIJING – Alors que les investisseurs du monde entier s’inquiètent de l’inflation, la banque centrale chinoise a plus de problèmes que la hausse des prix à craindre. Les banques centrales du monde entier ont maintenu des politiques monétaires faciles et des taux d’intérêt plus bas dans le but de soutenir la croissance à la suite de la pandémie de coronavirus l’année dernière, et la Chine ne fait pas exception. Maintenant que les prix à la consommation et à la production grimpent, les investisseurs sont inquiets lorsqu’ils essaient de discerner si les banques centrales augmenteront les taux d’intérêt. Mais la Banque populaire de Chine – et les économistes analysant ses déclarations – ne s’inquiètent pas autant de l’inflation, ni ne s’attendent à beaucoup de changement de politique monétaire, car le pays est confronté à des risques plus pressants. Dans son rapport sur la politique monétaire du premier trimestre publié mardi soir, la banque centrale s’est concentrée sur le fait que les bases de la reprise économique chinoise ne sont pas solides. « La consommation des résidents est toujours limitée et la croissance des investissements est insuffisante », indique le rapport, selon une traduction CNBC du texte chinois. La PBOC a ajouté que les petites entreprises privées sont toujours confrontées à des difficultés et que garantir l’emploi reste un défi majeur.

La Chine maintient ses taux stables

Le rendement des obligations d’État chinoises à 10 ans s’est maintenu au-dessus de 3,1%, tandis que le composite de Shanghai a grimpé de 2% cette semaine. La Chine a déclaré mardi que ses prix à la production avaient augmenté en avril de leur plus rapide depuis plus de trois ans – en hausse de 6,8%. Mais les prix à la consommation n’ont augmenté que de 0,9%, les prix du porc ayant chuté. « Si les prix montent en Chine, ce n’est pas une surchauffe de la demande intérieure, ce qui pourrait justifier un changement de politique monétaire pour ralentir cela », a déclaré Françoise Huang, économiste senior chez Euler Hermes, une filiale d’Allianz, lors d’un entretien téléphonique mercredi. « Je continue de penser que les taux directeurs ne seront pas modifiés cette année. » La banque centrale chinoise a maintenu son taux de prêt de référence, le taux préférentiel des prêts, inchangé pendant un an. La prochaine annonce mensuelle sur le taux est due le 20 mai. Dans son rapport trimestriel de cette semaine, la banque centrale a ajouté qu’une politique monétaire «prudente» serait flexible, ciblée et appropriée.

Pression de l’emploi élevée

Zong Liang, chercheur en chef à la Banque de Chine, ne s’attend pas à ce que la politique monétaire de la Chine change avant le second semestre, au plus tôt. Il a noté que la banque centrale a maintenu sa politique relativement plus stricte au cours des deux dernières années par rapport à celle d’autres pays. Bien qu’il s’attende à ce que les consommateurs chinois reprennent leurs dépenses au deuxième trimestre, d’autant plus que la Chine intensifie les vaccinations locales, la consommation est toujours dans une période de reprise, a déclaré Zong. Signe de la prudence de Pékin sur l’économie, les autorités ont déclaré lors d’une réunion mercredi que la pression pour soutenir l’emploi restait élevée. Le gouvernement central a décidé lors de la réunion de prolonger l’ère de la pandémie soutien au chômage jusqu’à la fin de cette année. Cependant, le niveau de soutien a été réduit par rapport à ce qu’il était l’année dernière. L’économie chinoise a progressé de 18,3% au premier trimestre, après une contraction l’année dernière au plus fort de la pandémie.

Nous pensons qu’un retrait précipité des politiques de relance entraînera également de nouveaux risques financiers. Ligang Liu économiste en chef de la Chine, Citi Research

Par ailleurs, les données publiées mercredi ont montré la croissance des prêts a ralenti plus que prévu en avril, qui, selon certains économistes, reflétait un resserrement du crédit. « Nous pensons que les conditions monétaires se sont probablement resserrées, mais la politique de crédit globale reste favorable à une reprise plus équilibrée de l’économie réelle, compte tenu de la croissance relativement robuste des prêts à moyen et long terme », a déclaré Bruce Pang, responsable de la recherche macroéconomique et stratégique. à China Renaissance. « Le ralentissement plus marqué que prévu des émissions de prêts à court terme en avril peut également (être) dû en partie à la surveillance accrue des régulateurs sur l’utilisation illégale des prêts aux entreprises et à la consommation pour le financement immobilier », a-t-il déclaré.

Risques dans l’immobilier