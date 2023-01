La Chine est “plus susceptible” d’envahir Taïwan – et une attaque pourrait avoir lieu en 2027, prévient le ministre des Affaires étrangères de l’île, Joseph Wu | Nouvelles du monde

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré qu’il pensait que la Chine était désormais “plus susceptible” d’envahir Taïwan pour détourner l’attention des problèmes intérieurs du dirigeant Xi Jinping.

S’adressant exclusivement à Sky News lors de sa première interview de l’année, Joseph Wu a fixé 2027 comme date clé pour qu’une telle action se produise très probablement.

Ses paroles interviennent à un moment où les tensions à travers le détroit de Taiwan sont les plus élevées depuis de nombreuses années, avec la Chine maintenant voler des avions de chasse quotidiennement vers l’espace aérien taïwanais.

M. Wu a également déclaré que l’accord actuel de “statu quo”, dans lequel Taïwan est autonome mais ne déclare pas officiellement son indépendance, “pourrait ne pas durer éternellement”, dans une rare reconnaissance que l’île pourrait un jour être assimilée par la Chine ou devenir un pays indépendant.

Taïwan est une île démocratique et autonome que la Chine considère comme la sienne.

Bien qu’elle n’ait jamais été contrôlée par le Parti communiste au pouvoir, la mise de Taiwan sous contrôle chinois a été décrite par le président Xi Jinping comme étant au « cœur des intérêts fondamentaux de la Chine ».

M. Wu a reconnu que “la situation de l’année dernière par rapport aux deux années précédentes est bien pire”, mais a déclaré : “Pour moi, 2027 est l’année à laquelle nous devons faire attention”.

“En 2027, Xi Jinping entrera probablement dans son quatrième mandat, et, si au cours de ses trois mandats précédents, il ne peut revendiquer aucune réalisation au cours de son mandat, il devra peut-être penser à autre chose qu’il revendiquera comme sa réalisation ou son héritage. .

“Si vous regardez la situation chinoise en ce moment, l’économie est en baisse. Les gens ne sont pas contents, le secteur immobilier semble s’effondrer.

“Si Xi Jinping ne peut pas changer la situation sur le plan intérieur en Chine, vous voudrez peut-être recourir à l’usage de la force ou créer une crise à l’extérieur pour détourner l’attention intérieure ou montrer aux Chinois qu’il a accompli quelque chose.

“Nous craignons que Taïwan ne devienne son bouc émissaire.”

La Chine a mené des exercices militaires près de Taïwan l'année dernière



“Un tout petit accident pourrait déclencher une guerre majeure”

Des avions de combat chinois volent désormais vers l’espace aérien taïwanais et traversent quotidiennement la soi-disant «ligne médiane» – la frontière maritime non officielle.

Le nombre a quintuplé entre 2020 et 2022, le nombre quotidien le plus élevé jamais enregistré il y a à peine trois semaines.

M. Wu a déclaré que le “pire scénario” se produisant est désormais “plus probable” que les années précédentes, et a décrit à quel point la situation peut être précaire.

“Regardez la proximité des avions chinois avec nos avions”, a-t-il dit.

“S’ils traversent la zone des 24 milles marins, certains de nos systèmes d’armes pourraient devoir cibler ces avions chinois, et cela pourrait déclencher un accident, même s’il n’est peut-être pas intentionnel pour les pilotes chinois de traverser les 24 milles marins.

“Très souvent, vous voyez que la somme d’un tout petit accident peut déclencher une guerre majeure.

“Nous craignons que cela n’arrive.”

La seule chose pour empêcher cette escalade soudaine maintenant, a-t-il ajouté, est “la retenue”.

“Nos pilotes sont très bien entraînés, ils savent qu’ils ne peuvent pas tirer le premier coup”, a déclaré M. Wu.

La Chine montre sa puissance militaire lors d'un spectacle aérien de novembre



Taïwan est-il prêt pour une guerre contre la Chine ?

Des experts militaires ont suggéré que Taïwan n’était pas suffisamment préparé si la guerre arrivait sur l’île.

Taïwan ne consacre que 2,4 % de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, ce qui est inférieur à celui de pays comme les États-Unis et environ la moitié du montant dépensé par Israël.

Selon les analyses, elle ne dispose pas non plus de suffisamment de munitions, a du mal à respecter les quotas de recrutement au sein des forces armées et ne s’est pas suffisamment concentrée sur le type de capacités asymétriques dont elle aurait besoin pour mener une guerre avec la Chine.

Le ministre des Affaires étrangères a rejeté l’idée que Taiwan est complaisant, mais a reconnu qu’il avait déjà été lent à se préparer.

“Nous comprenons que les années précédentes, nous n’avons peut-être pas acquis suffisamment de munitions”, a-t-il déclaré.

« Au cours des années précédentes, nous n’avions peut-être pas reçu une formation suffisante pour notre personnel militaire. Et au cours des années précédentes, nous comprenons que le nombre de nos soldats pour défendre Taiwan pourrait ne pas être suffisant, mais regardez les mesures de réforme annoncées par le président.

Taïwan a récemment service militaire obligatoire prolongé de quatre mois à un an, a augmenté le budget de la défense et tente de relancer la production nationale de drones et de missiles.

“Nous essayons tout ce que nous pouvons pour préparer Taiwan, pour rendre Taiwan capable de se défendre”, a déclaré M. Wu.

Bien qu’il ait insisté sur le fait que Taiwan serait disposé à négocier avec la Chine, il a clairement indiqué qu’elle “n’accueille pas les conditions politiques préalables”.

“Accepter ces conditions préalables chinoises signifie que nous nous soumettons à la Chine, et c’est quelque chose que les gens ici à Taiwan n’accepteraient jamais, mais notre porte est ouverte”, a-t-il déclaré.