La Chine est furieuse alors qu’un nouveau rapport suggère que le personnel du laboratoire de Wuhan a cherché des soins hospitaliers des semaines avant la révélation de l’épidémie de Covid-19

Selon un rapport du renseignement américain cité par le journal, trois membres du personnel de l’institut sont tombés si malades qu’ils ont dû être hospitalisés des semaines avant que Pékin ne reconnaisse l’épidémie du nouveau coronavirus.

Une source a déclaré au Wall Street Journal que les renseignements avaient été fournis par un allié étranger et pouvaient être importants mais nécessitaient une vérification supplémentaire. Une autre personne familière avec le sujet a décrit les informations comme provenant de diverses sources, ajoutant que les renseignements étaient de «Qualité exquise» et « tres précis. » Cependant, l’individu a reconnu que l’intelligence n’a pas révélé pourquoi les chercheurs étaient tombés malades. Notamment, un document du département d’État publié au cours des derniers jours de l’administration de Donald Trump a déclaré que plusieurs chercheurs de l’institut étaient tombés malades à l’automne 2019 avec des symptômes associés à Covid-19, ainsi que des maladies saisonnières plus courantes.

Selon le Journal, l’administration du président Joe Biden n’a pas contesté l’affirmation selon laquelle les chercheurs de Wuhan sont tombés malades des semaines avant que l’épidémie de Covid-19 ne soit rendue publique. Mais un responsable de l’administration a déclaré au journal que le gouvernement de Trump avait « Donner du spin à la balle » en interprétant l’intelligence comme une preuve claire que le virus provenait du laboratoire. Plusieurs autres responsables américains actuels ont déclaré que l’information était « circonstancié » mais mérite une enquête plus approfondie.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié lundi une réponse au rapport, insistant sur le fait qu’aucun cas de Covid-19 n’a été signalé parmi le personnel et les étudiants de l’institut de virologie.

Le rapport précédemment non divulgué intervient au milieu d’un débat croissant sur la façon dont la pandémie a commencé.

Pékin a vigoureusement nié que le laboratoire ait joué un rôle dans la crise sanitaire internationale. En mars, une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un rapport après sa visite à Wuhan, qui a effectivement exclu la possibilité que la pandémie soit le résultat d’un accident de laboratoire. L’équipe n’a pas identifié l’origine du virus, mais a déclaré que l’introduction de la maladie par un hôte intermédiaire suivie d’une transmission zoonotique – des animaux aux humains – était «Probable à très probable». Le rapport a également déclaré qu’il était possible que le virus ait été introduit chez les résidents de Wuhan via l’approvisionnement alimentaire.

La ville chinoise a signalé les premiers cas de maladie le 31 décembre 2019 et a fermé un marché que les autorités pensaient initialement lié à la propagation de la maladie.

À la suite de la publication des conclusions de l’OMS, 14 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont publié une déclaration commune exprimant leurs inquiétudes quant au fait que l’enquête n’était pas suffisamment approfondie. Les États ont appelé à « transparent » une analyse plus approfondie de l’épidémie « Sans interférence » et « Sans entrave. »

Au cours des premiers mois de la pandémie, Washington a accusé la Chine de ne pas en faire assez pour contenir le virus et a même suggéré que la maladie pourrait avoir fui du laboratoire de Wuhan. L’administration Trump n’a cependant jamais fourni de preuves à l’appui de cette affirmation.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a noté la conclusion de l’OMS selon laquelle une fuite de laboratoire était hautement improbable et a accusé Washington de continuer à « Hype la théorie des fuites de laboratoire. »

« Est [Washington] vraiment préoccupé par la recherche de la source ou par une tentative de détourner l’attention? dit-il dans une déclaration au Journal.

L’OMS devrait décrire la prochaine phase de son enquête sur les origines de Covid-19, le nouveau rapport pouvant alimenter la spéculation selon laquelle la théorie des fuites en laboratoire nécessite un examen plus approfondi.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!