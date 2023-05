La Chine est-elle le seul problème qui maintient les États-Unis ensemble ?

L’impasse politique de Washington sur le plafond de la dette nationale profite à Pékin, préviennent les alarmistes

Si l’on en croit certains gros titres, les États-Unis sont au bord du défaut. Eh bien, techniquement.

Avec la dette nationale américaine qui ne cesse d’augmenter, le plafond de la dette du Congrès devrait être dépassé d’ici la fin de ce mois. Bien que normalement le Congrès vote simplement pour l’augmenter encore plus, faisant tourner la machine à imprimer de l’argent toujours plus loin, cette fois la Chambre des représentants contrôlée par les républicains a opté pour une confrontation politique et pour rendre la vie difficile à l’administration Biden. Les victimes de cette impasse émergente ont inclus un sommet Quad en Australie, ainsi que le voyage proposé par Biden en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui aurait été le premier pour un président américain.

En fin de compte, il ne fait aucun doute qu’un accord sera conclu pour relever le plafond, mais non sans quelques théâtres politiques dramatiques et peut-être aussi quelques concessions durement gagnées. La Chambre des représentants contrôlant le «pouvoir de la bourse » (le budget) des États-Unis, c’est devenu la norme en ces jours de division politique où la Chambre est contrôlée par le parti qui s’oppose au président, d’essayer de l’humilier en créant une crise. Par exemple, lorsque Nancy Pelosi a bloqué le financement de Trump pour un mur frontalier à la fin de 2018 et a provoqué une fermeture gouvernementale d’un mois. L’objectif ici n’est pas de faire s’effondrer l’économie américaine, mais d’affaiblir Biden.

Cela étant dit, il y a eu un chœur de plus en plus important de politiciens et de responsables américains qui ont appelé au relèvement du plafond de la dette, disant que s’ils ne le faisaient pas, cela le ferait « aider la Chine,» ou parfois même la Russie. Ces affirmations sont bizarres. Suggèrent-ils vraiment que la seule raison de maintenir l’unité politique de base et le compromis aux États-Unis est Pékin ? Et que c’est la raison pour laquelle ils devraient se conformer pour maintenir la montagne de dettes et de dépenses américaines ? Une telle déclaration en dit long sur la politique américaine, passée et présente. Tout d’abord, cela nous dit qu’au-delà de l’agression et de la peur des adversaires étrangers, il y a très peu de choses pour maintenir la cohésion politique des États-Unis ces jours-ci et son environnement est essentiellement toxique. Deuxièmement, cela nous indique également comment le système américain maintient son pouvoir dans son ensemble.

Les États-Unis sont une nation vaste et diversifiée. Il a une population de plus de 300 millions de personnes sur une étendue territoriale qui est la troisième plus grande au monde selon certaines définitions. Dans ses 50 États, on trouve une variété d’origines ethniques et sociales différentes. Votre pasteur baptiste de l’Alabama n’a rien de commun avec votre jeune banquier ambitieux de la classe moyenne vivant à New York, et encore moins avec votre famille afro-américaine en difficulté dans la même ville. En incorporant une telle diversité, le système politique des États-Unis est également par constitution décentralisé, déléguant le pouvoir à plusieurs branches du gouvernement dispersées entre les niveaux fédéral, étatique et local.

Il n’est pas surprenant que cela ait produit un système politique qui est en proie à des divisions souvent amères et à d’intenses conflits idéologiques et fondés sur des valeurs. Cela a suffi, comme le montre l’histoire, à plonger le pays dans une guerre civile. Le développement des médias de masse et des réseaux sociaux n’a fait qu’aggraver la situation. Ainsi, à partir du XXe siècle, la structure de l’élite américaine a cherché à maintenir le contrôle sur sa nation en s’investissant dans la politique de la peur, ce qui oblige à mettre continuellement l’accent sur « les valeurs américaines,» à savoir la démocratie et la liberté, dans le but de maintenir un consensus de base pour la justification de l’État lui-même.

Chaque adversaire étranger que les États-Unis ont rencontré a toujours été dépeint comme un « menace imminente » aux valeurs américaines d’une manière articulée pour provoquer la peur parmi la population, comme pour leur rappeler constamment ce qu’ils ont. Cela va de l’Union soviétique à l’Irak de Saddam Hussein, en passant par la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Chaque adversaire est décrit comme presque omnipotent, avec le pouvoir d’infiltrer, de saboter et de subvertir les États-Unis. Ce faisant, comme nous le voyons maintenant avec la crise du plafond de la dette, chacun de ces adversaires est censé bénéficier de tout désaccord fondamental que les politiciens américains peuvent avoir, les forçant par la suite à se regrouper autour d’une position d’unité pour le « plus grand bien” – comme si cela n’existait pas autrement.

Lorsqu’ils sont analysés à travers cette lentille, si les États-Unis manquent d’adversaires et de menaces, les politiciens pourraient véritablement avoir du mal à justifier l’existence ou l’unité de la nation dans sa forme actuelle. Les États-Unis se centralisent par la peur et l’hystérie, car sans ces choses qui se profilent constamment, les Américains n’auraient pas beaucoup de choses sur lesquelles s’entendre, que ce soit les armes à feu, l’avortement, les droits des LGBTQ, l’immigration ou autre chose.