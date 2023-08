La Chine est dirigée par des « méchants » – Biden – RT World News

Le président américain aurait également déclaré aux donateurs politiques que l’économie chinoise était une « bombe à retardement ».

Le président américain Joe Biden a intensifié ses attaques contre les dirigeants chinois, disant aux donateurs de sa campagne de réélection que le gouvernement chinois est dirigé par « les méchants » qui peuvent prendre des mesures dangereuses alors que leur économie est au bord de l’effondrement.

Biden a affirmé jeudi lors d’un événement de collecte de fonds à Park City, Utah, que le gouvernement du président chinois Xi Jinping était en « inquiéter » parce que les problèmes économiques de Pékin étaient un « bombe à retardement, » selon plusieurs médias. Il a étayé ses affirmations par plusieurs affirmations erronées sur l’économie et la démographie de la Chine.

« Ils ont eu des problèmes » Biden a déclaré à ses partisans. « Ce n’est pas bon parce que quand les méchants ont des problèmes, ils font de mauvaises choses. » Il a faussement déclaré que la Chine avait le « le taux de chômage le plus élevé en cours » et plus de personnes en âge de prendre leur retraite qu’en âge de travailler. Il s’est moqué de l’initiative « la ceinture et la route » de Xi en tant que « dette et nœud coulant », faisant allusion aux prêts que la Chine accorde aux pays en développement.















Les remarques rappelaient les commentaires que Biden avait faits lors d’un événement politique similaire en juin, lorsqu’il avait qualifié Xi de « dictateur. » Les responsables chinois ont déposé une plainte officielle à Washington et ont qualifié l’insulte de « provocation politique ». Biden a rejeté la controverse lorsqu’il a été interrogé lors d’un point de presse sur la réaction de Pékin, affirmant qu’il ne pensait pas qu’il y aurait « toute conséquence réelle. »

Lors de l’événement de collecte de fonds de jeudi, le président américain de 80 ans a déclaré qu’il voulait avoir un « relation rationnelle » avec la Chine, ajoutant, « Je ne veux pas blesser la Chine, mais je regarde. » Il n’a pas précisé quelles actions chinoises potentielles le concernaient, bien que les tensions américano-chinoises concernant l’autonomie de Taiwan se soient intensifiées au cours de l’année écoulée.

Biden a affirmé que la croissance économique de la Chine avait ralenti à 2 %. Le PIB chinois a augmenté à un rythme de 5,5 % au premier semestre de cette année, contre un taux américain d’environ 2,2 %. Alors que les économies occidentales ressentent les effets d’une inflation historiquement élevée, la Chine fait face à la déflation.















Le pays compte plus de trois fois plus de personnes en âge de travailler que de personnes de 60 ans et plus. Le taux de chômage en Chine est d’environ 5,2 %, contre 6,4 % dans la zone euro. L’Espagne et la Grèce ont toutes deux des taux de chômage à deux chiffres.

Biden a fait des commentaires incendiaires sur le gouvernement de Xi à un moment où son administration tente d’améliorer les relations tendues entre les deux plus grandes économies du monde. Son « dictateur » Cette remarque est intervenue juste un jour après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu une visite tant attendue en Chine. La secrétaire au Trésor Janet Yellen et l’envoyé américain pour le climat John Kerry se sont ensuite rendus à Pékin.

La collecte de fonds de l’Utah a eu lieu au domicile de Mark Gilbert, ancien ambassadeur américain en Nouvelle-Zélande et aux Samoa. Les donateurs auraient dû payer au moins 3 300 $ pour y assister. Les hôtes ont payé 100 000 $ et les invités qui ont contribué au moins 50 000 $ ont été autorisés à parler avec Biden et à se faire prendre en photo avec lui. Ceux qui payaient entre 10 000 et 25 000 dollars pouvaient prendre une photo avec le président.