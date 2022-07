La Chine est devenue le point zéro de la pénurie de puces automobiles

TAIPEI/SHANGHAI/SINGAPOUR –

Depuis son petit bureau à Singapour, Kelvin Pang est prêt à parier un salaire de 23 millions de dollars que le pire de la pénurie de puces n’est pas terminé pour les constructeurs automobiles – du moins en Chine.

Pang a acheté 62 000 microcontrôleurs, des puces qui aident à contrôler une gamme de fonctions allant des moteurs de voiture et des transmissions aux systèmes d’alimentation et de charge des véhicules électriques, qui ont coûté 23,80 USD chacun à l’acheteur d’origine en Allemagne.

Il cherche maintenant à les vendre aux fournisseurs automobiles du centre technologique chinois de Shenzhen pour 375 $ pièce. Il dit avoir refusé des offres de 100 dollars chacune, soit 6,2 millions de dollars pour l’ensemble, qui est suffisamment petit pour tenir sur le siège arrière d’une voiture et est pour l’instant emballé dans un entrepôt à Hong Kong.

“Les constructeurs automobiles doivent manger”, a déclaré Pang à Reuters. “Nous pouvons nous permettre d’attendre.”

L’homme de 58 ans, qui a refusé de dire ce qu’il avait lui-même payé pour les microcontrôleurs (MCU), gagne sa vie en échangeant des stocks électroniques excédentaires qui seraient autrement mis au rebut, mettant en relation des acheteurs en Chine avec des vendeurs à l’étranger.

La pénurie mondiale de puces au cours des deux dernières années – causée par le chaos de l’approvisionnement pandémique combiné à une demande en plein essor – a transformé ce qui était un commerce à volume élevé et à faible marge en un commerce avec un potentiel de transactions génératrices de richesses, dit-il.

Les délais de commande de puces automobiles restent longs dans le monde, mais des courtiers comme Pang et des milliers comme lui se concentrent sur la Chine, qui est devenue le point zéro d’une crise que le reste de l’industrie dépasse progressivement.

À l’échelle mondiale, les nouvelles commandes sont soutenues en moyenne d’environ un an, selon une enquête Reuters portant sur 100 puces automobiles produites par les cinq principaux fabricants.

Pour contrer la pénurie d’approvisionnement, les constructeurs automobiles mondiaux tels que General Motors Co, Ford Motor Co et Nissan Motor ont décidé de garantir un meilleur accès grâce à un livre de jeu qui comprenait la négociation directe avec les fabricants de puces, payant plus par pièce et acceptant plus d’inventaire.

Pour la Chine cependant, les perspectives sont plus sombres, selon des entretiens avec plus de 20 personnes impliquées dans le commerce, des constructeurs automobiles, des fournisseurs et des courtiers aux experts de l’institut de recherche automobile affilié au gouvernement chinois CATARC.

Bien qu’elle soit le plus grand producteur mondial de voitures et le leader des véhicules électriques (VE), la Chine dépend presque entièrement de puces importées d’Europe, des États-Unis et de Taïwan. Les tensions d’approvisionnement ont été aggravées par un verrouillage zéro-COVID dans le centre automobile de Shanghai qui s’est terminé le mois dernier.

En conséquence, la pénurie est plus aiguë qu’ailleurs et menace de freiner l’élan des véhicules électriques du pays, selon CATARC, le Centre de recherche et de technologie automobile de Chine. Il est peu probable qu’une industrie nationale de fabrication de puces naissante soit en mesure de faire face à la demande dans les deux à trois prochaines années, selon le rapport.

Pang, pour sa part, voit la pénurie en Chine se poursuivre jusqu’en 2023 et juge dangereux de détenir des stocks après cela. Le seul risque à ce point de vue, dit-il : un ralentissement économique plus marqué qui pourrait faire baisser la demande plus tôt.

PRÉVISIONS “DIFFICILEMENT POSSIBLES”

Les puces informatiques, ou semi-conducteurs, sont utilisées par milliers dans tous les véhicules conventionnels et électriques. Ils aident à tout contrôler, du déploiement des airbags et de l’automatisation du freinage d’urgence aux systèmes de divertissement et à la navigation.

L’enquête Reuters menée en juin a pris un échantillon de puces, produites par Infineon, Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics et Renesas, qui remplissent une gamme variée de fonctions dans les voitures.

Les nouvelles commandes via les distributeurs sont suspendues pendant un délai moyen de 49 semaines – jusqu’en 2023, selon l’analyse, qui fournit un aperçu de la pénurie mondiale mais pas une ventilation régionale. Les délais de livraison varient de 6 à 198 semaines.

Le fabricant de puces allemand Infineon IFXGn.DE a déclaré à Reuters qu’il “investissait et étendait rigoureusement les capacités de fabrication dans le monde”, mais a déclaré que les pénuries pourraient durer jusqu’en 2023 pour les puces sous-traitées aux fonderies.

“Étant donné que la situation géopolitique et macroéconomique s’est détériorée ces derniers mois, des évaluations fiables concernant la fin des pénuries actuelles ne sont guère possibles pour le moment”, a déclaré Infineon dans un communiqué.

Le fabricant de puces taïwanais United Microelectronics Corp 2303.TW a déclaré à Reuters qu’il avait été en mesure de réaffecter une partie de la capacité aux puces automatiques en raison d’une demande plus faible dans d’autres segments. “Dans l’ensemble, il nous est toujours difficile de répondre à la demande globale des clients”, a déclaré la société.

L’analyste de TrendForce, Galen Tseng, a déclaré à Reuters que si les fournisseurs automobiles avaient besoin de 100 puces PMIC – qui régulent la tension de la batterie à plus de 100 applications dans une voiture moyenne – ils n’en recevaient actuellement qu’environ 80.

RECHERCHE URGENT DE CHIPS

Les conditions d’approvisionnement serrées en Chine contrastent avec l’amélioration des perspectives d’approvisionnement des constructeurs automobiles mondiaux. Volkswagen, par exemple, a déclaré fin juin qu’il s’attendait à ce que les pénuries de puces s’atténuent au second semestre.

Le président du fabricant chinois de véhicules électriques Nio, William Li, a déclaré le mois dernier qu’il était difficile de prédire quelles puces seraient en pénurie. Nio met régulièrement à jour sa “liste de puces à risque” pour éviter les pénuries de l’une des plus de 1 000 puces nécessaires à la production.

Fin mai, le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng Motors 9868.HK ​​a plaidé pour des puces avec une vidéo en ligne présentant un jouet Pokemon qui s’était également vendu en Chine. Le personnage ressemblant à un canard dansant agite deux signes : “recherche de toute urgence” et “chips”.

“Alors que la chaîne d’approvisionnement automobile se rétablit progressivement, cette vidéo capture l’état actuel de notre équipe de chaîne d’approvisionnement”, a déclaré le PDG de Xpeng, He Xiaopeng, sur Weibo, affirmant que son entreprise avait du mal à obtenir les “puces bon marché” nécessaires à la construction de voitures.

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À SHENZHEN

La ruée vers les solutions de contournement a conduit les constructeurs automobiles et les fournisseurs vers le principal centre de commerce de puces de la Chine, Shenzhen et le “marché gris”, des fournitures négociées légalement vendues mais non autorisées par le fabricant d’origine, selon deux personnes familières avec le commerce chez un fabricant chinois de véhicules électriques et un fournisseur automobile.

Le marché gris comporte des risques car les puces sont parfois recyclées, mal étiquetées ou stockées dans des conditions qui les endommagent.

“Les courtiers sont très dangereux”, a déclaré Masatsune Yamaji, directeur de recherche chez Gartner, ajoutant que leurs prix étaient 10 à 20 fois plus élevés. “Mais dans la situation actuelle, de nombreux acheteurs de puces doivent dépendre des courtiers car la chaîne d’approvisionnement autorisée ne peut pas prendre en charge les clients, en particulier les petits clients de l’électronique automobile ou industrielle.”

Pang a déclaré que de nombreux courtiers de Shenzhen étaient des nouveaux venus attirés par la flambée des prix mais peu familiers avec la technologie qu’ils achetaient et vendaient. “Ils ne connaissent que le numéro de pièce. Je leur demande : savez-vous ce que cela fait dans la voiture ? Ils n’en ont aucune idée.”

Bien que le volume détenu par les courtiers soit difficile à quantifier, les analystes affirment qu’il est loin d’être suffisant pour répondre à la demande.

“Ce n’est pas comme si toutes les puces étaient cachées quelque part et qu’il vous suffisait de les mettre sur le marché”, a déclaré Ondrej Burkacky, associé principal chez McKinsey.

Lorsque l’offre se normalisera, il pourrait y avoir une bulle d’actifs dans les stocks de puces invendues à Shenzhen, ont averti les analystes et les courtiers.

“Nous ne pouvons pas tenir trop longtemps, mais les constructeurs automobiles ne peuvent pas tenir non plus”, a déclaré Pang.

AUTOSUFFISANCE CHINOIS

La Chine, où la conception et la fabrication de puces avancées sont encore à la traîne de ses rivaux étrangers, investit pour réduire sa dépendance aux puces étrangères. Mais ce ne sera pas facile, surtout compte tenu des exigences strictes en matière de puces de qualité automatique.

Les MCU représentent environ 30% du coût total des puces dans une voiture, mais ils sont également la catégorie la plus difficile pour la Chine d’atteindre l’autosuffisance, a déclaré Li Xudong, directeur principal de CATARC, ajoutant que les joueurs nationaux n’étaient entrés que dans le bas de gamme. du marché avec des puces utilisées dans la climatisation et les commandes de sièges.

“Je ne pense pas que le problème puisse être résolu en deux ou trois ans”, a déclaré en mai l’ingénieur en chef de CATARC, Huang Yonghe. “Nous comptons sur d’autres pays, avec 95% des wafers importés.”

Le fabricant chinois de véhicules électriques BYD, qui a commencé à concevoir et à fabriquer des puces à transistors IGBT, est en train de devenir une alternative nationale, a déclaré Li de CATARC.

“Pendant longtemps, la Chine a considéré son incapacité à être totalement indépendante sur la production de puces comme une faiblesse majeure en matière de sécurité”, a déclaré Victor Shih, professeur de sciences politiques à l’Université de Californie à San Diego.

Avec le temps, la Chine pourrait construire une industrie nationale solide comme elle l’a fait lorsqu’elle a identifié la production de batteries comme une priorité nationale, a ajouté Shih.

“Cela a conduit à beaucoup de gaspillage, à beaucoup d’échecs, mais cela a aussi conduit à deux ou trois géants qui dominent désormais le marché mondial.”



(Reportage de Sarah Wu, Zhang Yan, Kevin Krolicki, Jane Lanhee Lee, Tim Kelly, Chen Lin; Reportage supplémentaire de Norihiko Shirouzu à Pékin; Montage par Pravin Char)