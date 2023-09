La Chine est confrontée à un ralentissement économique familier. Mais sa crise est aggravée par la guerre en Ukraine

Un drapeau russe peut être vu à Blagovechtchensk, en Russie, de l’autre côté du fleuve Amour depuis Heihe, en Chine, en mars 2023. Crédit – Bloomberg/Getty Images

TDurant les années 1980, l’économie japonaise a fait l’envie du monde entier. Mais en 1989, une bulle immobilière et boursière a effrayé les décideurs politiques, qui ont augmenté les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation. La bourse japonaise s’est effondrée, la valeur des actifs a chuté et plusieurs grandes banques ont fait faillite ou ont dû être renflouées par le gouvernement. Alors que les entreprises s’effondraient et que le chômage augmentait, le Japon s’est enlisé dans une récession qui a duré dix ans.

Il existe des parallèles évidents avec le ralentissement économique actuel de la Chine, qui, à bien des égards, est typique de tout cycle d’expansion et de récession induit par le crédit. Le marché immobilier chinois – qui contribue à environ 30 % du PIB – est le principal méchant. Malgré un population en diminution, les promoteurs chinois se sont gavés de dettes pour construire chaque année plus de nouveaux logements que les États-Unis et l’Europe réunis. Aujourd’hui, la Chine compte plus de 23 millions d’appartements invendus, soit suffisamment pour loger l’ensemble de la population du Royaume-Uni.

La répression réglementaire des créances irrécouvrables des promoteurs a poussé plusieurs d’entre eux au bord de l’insolvabilité tout en menaçant l’économie dans son ensemble en sapant la confiance des consommateurs, des entreprises et des investisseurs. En juillet, les ventes de logements neufs chez les 100 plus grands promoteurs chinois ont chuté de 33 % sur un an, selon les données de la China Real Estate Information Corp.

La crise est aggravée par la montée en flèche des chiffres du chômage des jeunes, qui a dépassé les 21 % avant que le gouvernement ne décide le mois dernier de manière révélatrice de arrêter de publier les figures. Craignant naturellement l’avenir, les consommateurs chinois – comme ceux du Japon avant eux – se contentent désormais de leurs économies au lieu de les dépenser.

Le président chinois Xi Jinping a « les mains pleines en ce moment », selon le président américain Joe Biden dit une conférence de presse à Hanoï dimanche, après que Xi ait manqué le sommet du G20 en Inde la semaine dernière. « Il est confronté à un chômage écrasant chez ses jeunes. L’un des principes économiques majeurs de son plan ne fonctionne pas du tout en ce moment. Je ne suis pas content de cela. Mais cela ne fonctionne pas. »

En fin de compte, chaque fois qu’il y a une expansion du crédit, il s’ensuit que la valeur des actifs gonfle et ne peut plus être soutenue par les revenus des gens, déclenchant une correction massive. L’histoire est similaire à celle de la crise financière de 2008 et du krach boursier de 2015. Mais un facteur par-dessus tout distingue l’expérience actuelle de la Chine et rend toute correction de cap plus difficile à élaborer : l’attitude de Xi. soutien pour la guerre choisie par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine.

« Il s’agit de la pire crise économique que connaît la Chine depuis la Révolution culturelle », déclare James H. Nolt, professeur adjoint à l’Université de New York et chercheur principal au World Policy Institute. « L’une des plus grandes erreurs de la politique étrangère chinoise au cours du dernier demi-siècle a été de s’aligner sur la Russie. »

À première vue, la Chine a jusqu’à présent évité l’inflation galopante qui a ravagé de nombreuses régions du monde. Cependant, ce que la Chine importe avec délectation, ce sont de la nourriture, du carburant, des engrais et des métaux non ferreux, qui ont tous été gravement touchés par la guerre en Ukraine. Beaucoup de Céréales ukrainiennes que Poutine empêche de traverser la mer Noire est en réalité à destination de la Chine. Et dans le même temps, les exportations chinoises ont été touchées par des sanctions et des ralentissements dans le monde entier, notamment parce que la zone euro, composée de 20 membres, est en crise. maintenant en récession.

Un autre aspect crucial est la signature de Xi, à hauteur de 1 000 milliards de dollars. Initiative la Ceinture et la Route (BRI). Environ un tiers des prêts chinois destinés à la BRI sont allés aux États du Golfe Persique et sont sans doute plus sûrs aujourd’hui en raison des prix élevés du pétrole. Mais un autre tiers est allé à des pays en développement comme le Pakistan et l’Égypte, qui souffrent d’une inflation catastrophique et de hausses de prix directement liées à la guerre en Ukraine. Et le dernier tiers revient à la Russie elle-même.

Selon la société de données financières Refinitiv, Russie se classe premier pour les projets de la BRI, le pays abritant 113 projets évalués à 291 milliards de dollars en 2019. Aujourd’hui, cependant, des sanctions paralysantes signifient que presque tous ces prêts sont non performants. Compte tenu de l’appétit vorace de la Chine pour l’énergie, certains seront probablement satisfaits par les exportations de pétrole et de gaz russes. Mais les projets eux-mêmes – et la prospérité future qu’ils promettaient – ​​sont en grande partie au point mort.

Près de 60 % des prêts étrangers de la Chine sont désormais destinés à des pays du crises de la dettecontre seulement 5 % en 2010, selon une rapport par des chercheurs de la Banque mondiale, de la Harvard Kennedy School, d’AidData et du Kiel Institute for the World Economy. En outre, un total de 76,8 milliards de dollars de dette ont été renégociés – et dans certains cas entièrement annulés – de 2020 à 2022, selon le Rhodium Group.

« Une grande partie des mille milliards de dollars investis dans le capital de la BRI ont été gaspillés », déclare Nolt. « Beaucoup de ces projets ne seront jamais achevés et ne rapporteront jamais rien. »

Ceci est d’autant plus important que les gouvernements locaux chinois portent encore les cicatrices de la pandémie, alors qu’ils j’ai accumulé d’énormes dettes pour satisfaire aux tests et aux confinements sans compromis exigés par Pékin. La dette des collectivités locales a atteint 92 000 milliards de yuans (12 800 milliards de dollars), soit 76 % de la production économique en 2022. Les salaires des fonctionnaires ont déjà été réduits. coupé dans de nombreuses provinces alors que les réductions des prestations ont incité rares manifestations publiques. « Ce phénomène est assez inquiétant pour la Chine car tant que l’économie va bien, les gens sont moins enclins à parler politique », estime-t-il. Dominique Turpinprésident de la China Europe International Business School, basée à Shanghai.

Pour aggraver le problème, l’un des principaux moyens permettant aux gouvernements locaux de lever des fonds consiste à vendre des terrains à des promoteurs immobiliers, mais la crise du logement a décimé cette source de revenus. Au lieu de cela, le gouvernement central le mois dernier promis un « ensemble de mesures » pour atténuer le problème, notamment l’émission d’obligations spéciales, le refinancement de prêts, l’échange de dettes et un puisage dans le budget central. Mais avec la moitié de toutes les villes chinoises en difficulté pour rembourser les dettes, il n’y aura pas de solution miracle. Déjà, les réserves de change de la Chine avaient déchu à 3 160 milliards de dollars fin août – son plus bas niveau en six mois – alors que le gouvernement tente de soutenir la chute du renminbi.

« Le gouvernement a besoin d’une réponse politique plus forte au ralentissement économique afin de stimuler la croissance », déclare Xiaolan Fu, professeur de technologie et de développement international à l’Université d’Oxford.

Bien sûr, ce serait une erreur d’écarter complètement la Chine. Fu note que la situation économique varie considérablement selon les régions et les secteurs. En outre, la Chine conserve de nombreux avantages : des chaînes d’approvisionnement manufacturières inégalées, des centres d’innovation et un immense marché intérieur.

« Si vous regardez la tendance actuelle des tensions géopolitiques, une chose est très claire : le monde va devenir plus cher », a déclaré Yibing Wu, responsable de la Chine pour le fonds d’investissement Temasek de Singapour. dit le sommet asiatique 2023 du Milken Institute cette semaine. « Les entreprises et [economies] en fin de compte, c’est par l’efficacité que l’on gagne… C’est ce que propose l’écosystème du marché chinois.»

Mais au niveau national, Xi répression réglementaire sur les entreprises privées a coupé les ailes des principaux moteurs de la croissance chinoise. Au milieu de l’année 2023, les entreprises privées ne représentaient que 39 % de la valeur collective des 100 plus grandes entreprises chinoises cotées en bourse, selon au Peterson Institute for International Economics, contre 55 % il y a deux ans.

« Des réformes économiques sont encore indispensables », déclare Fu. « Le secteur privé est essentiel à la commercialisation et au rétablissement de la confiance, en incitant les entrepreneurs à faire davantage d’efforts en termes d’innovation. »

Et à l’étranger, le soutien de Xi à Poutine a galvanisé l’impression en Occident que le monde se rassemble en blocs divergents, avec un soutien bipartisan aux États-Unis. contrôles à l’exportation sur les technologies transformatrices telles que les semi-conducteurs, l’IA et l’informatique quantique.

En réponse, Xi a tenté de développer son propre contre-bloc. Lors du sommet des BRICS du mois dernier en Afrique du Sud, le forum des pays en développement – ​​Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – a convenu d’en ajouter six autres : l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Pourtant, ces nouveaux ajouts ne représentent collectivement que 11 % du PIB collectif du groupe et n’offrent guère à la Chine un grand salut économique.

« C’est une très, très mauvaise situation », déclare Nolt. « Une fois que cette chose aura implosé, il y aura beaucoup de mal tout autour. »

Écrire à Charlie Campbell à [email protected].