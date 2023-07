La Chine est aux prises avec des conditions météorologiques extrêmes : chaleur torride, fortes pluies et inondations

Les employeurs d’une grande partie de la Chine ont reçu l’ordre lundi de limiter les travaux extérieurs en raison des températures torrides, tandis que l’est et le sud-ouest ont été avertis de se préparer à des pluies torrentielles alors que le pays luttait contre la chaleur, les inondations et la sécheresse.

Des températures aussi élevées que 104 F ont été signalées dans des villes comme Shijiazhuang, au sud-ouest de Pékin, la capitale. Des sommets de 95 F à 100 F ont été signalés à Pékin, Guangzhou au sud, Chongqing au sud-ouest et Shenyang au nord-est.

L’agence météorologique a émis une alerte orange, son deuxième avertissement le plus élevé, pour la chaleur dans le sud de la Chine et une grande partie du nord et du nord-est. Cela oblige les employeurs à limiter le travail à l’extérieur, même si les livreurs des restaurants et des détaillants en ligne travaillaient toujours.

Le ministère de l’Agriculture a averti dimanche que le temps chaud persistant pourrait endommager les récoltes de riz et a demandé aux autorités locales d’assurer un approvisionnement en eau adéquat pour empêcher la récolte de mûrir prématurément.

Pendant ce temps, le ministère des Ressources en eau a averti les provinces du Shandong sur la côte est et du Sichuan dans le sud-ouest de se préparer à de fortes pluies de mardi à vendredi, selon l’agence de presse officielle Xinhua. Il a déclaré que plusieurs rivières étaient susceptibles de s’élever au-dessus des niveaux de sécurité.

Dans la ville centrale de Yichang, dans la province du Hubei, de fortes pluies ont déclenché samedi un glissement de terrain qui a enseveli un chantier de construction d’autoroute et tué une personne. Les autorités recherchaient lundi sept ouvriers du bâtiment portés disparus, a rapporté Xinhua.

Les entreprises et les écoles de la province du Heilongjiang, dans le nord-est, ont reçu l’ordre lundi de fermer et d’éteindre les équipements électriques extérieurs après que 3,3 pouces de pluie soient tombés en une heure, selon la télévision d’État. Il a indiqué que la police de la circulation avait reçu l’ordre de fermer les tronçons routiers dangereux.

Des dizaines de milliers de personnes qui avaient été chassées de chez elles par les inondations précédentes se sont déplacées vers des abris dans le nord, le centre et le sud-est de la Chine.

Les habitants de certaines villes se sont installés dans des abris antiaériens souterrains pour échapper à la chaleur.

La température moyenne de la Terre a établi un nouveau record officieux jeudi dernier, le troisième jalon de la semaine la plus chaude jamais enregistrée.