Au cours des sept derniers jours, la Chine a signalé de nouveaux cas transmis localement en grappes à travers le pays, de Pékin à la province du Liaoning au nord et au Sichuan au sud-ouest. Les responsables de la santé ont documenté mardi 15 nouvelles infections locales à Beijing et au Liaoning, dont environ la moitié dans la banlieue de la capitale.

À Hangzhou, dans l’est, il a été confirmé qu’un garde était porteur du virus, tandis qu’à Heihe, près de la frontière chinoise avec la Russie, tous les vols ont été annulés après qu’un étudiant et sa grand-mère aient été testés positifs. Mardi, 22 quartiers et districts se trouvaient dans ce que les autorités ont qualifié de «temps de guerre» après la découverte de nouveaux cas.

La Chine a largement maîtrisé l’épidémie au milieu de cette année après que les autorités aient fermé les villes, fermé les frontières et imposé des exigences strictes en matière de quarantaine et de tests. Alors que la Chine a réussi à rouvrir l’économie et à retrouver un sentiment de normalité, de nouvelles flambées ont entraîné la fermeture périodique de plusieurs régions du pays.

Les données publiées par les autorités chinoises de santé publique lundi soir ont montré que la taille de l’épidémie de coronavirus à Wuhan, où le virus a été découvert pour la première fois l’année dernière, pourrait avoir été dix fois supérieure au chiffre officiel.

Une enquête d’avril auprès d’environ 34000 personnes a révélé que 4,4% des personnes testées à Wuhan avaient des anticorps pour combattre le virus. Cela suggérerait que jusqu’à 500000 habitants de Wuhan étaient porteurs du virus, par rapport au chiffre officiel de 50000. Les données indiquent également que la première ville touchée par le virus est également loin d’avoir atteint l’immunité collective.

« Cela signifie qu’il y a eu de nombreuses infections latentes qui n’ont pas été détectées pendant l’épidémie de Wuhan », a déclaré Tao Lina, un expert en vaccins et immunologie basé à Shanghai, aux médias d’Etat.

Les autorités, menant au Nouvel An lunaire – également connu sous le nom de Fête du Printemps – ont émis de nouvelles restrictions sur les mouvements et les rassemblements. L’année dernière, la période des vacances, pendant laquelle les citoyens effectuent environ 3 milliards de voyages à travers le pays, a été interrompue par l’épidémie.

Cette fois, les résidents ne pourront toujours pas faire la fête. La ville de Lanzhou, dans le nord-ouest du pays, a appelé les familles à rendre visite à leurs proches, une tradition du nouvel an, en ligne plutôt qu’en personne. Plusieurs villes ont limité la taille des réunions à 10 personnes, tandis que dans la province d’Anhui, toute réunion d’entreprise de plus de 50 invités doit être enregistrée auprès du gouvernement.

Dans la ville portuaire de Dalian, dans le nord-est du pays, où les autorités tentent de lutter contre une épidémie, les employés du gouvernement et les entreprises publiques sont tenus de demander l’autorisation d’assister à des événements avec des invités d’autres provinces chinoises ou d’autres pays.

Et à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning, les écoles primaires ont été invitées à avoir leurs vacances d’hiver plus tôt, tandis que certains collèges prolongent leurs semestres et exigent que les étudiants soient testés pour le coronavirus avant de pouvoir rentrer chez eux.

Les mesures étaient les plus strictes à Pékin, où les responsables ont testé plus de 1,2 million de personnes dans la banlieue de Shunyi depuis la semaine dernière, après la découverte de deux nouveaux cas de coronavirus vendredi. La zone a été placée sous contrôle «en temps de guerre» pendant le week-end.

Les habitants de Pékin ont été encouragés à célébrer la fête dans la capitale, tandis que les responsables du parti ont reçu l’ordre de ne pas partir sans autorisation. Les salons professionnels, les événements sportifs et les groupes de touristes ont été suspendus.

Tout en mettant en garde le public contre les voyages de vacances, les autorités ont cherché à maintenir la confiance dans la réponse virale du gouvernement, promettant une plus grande disponibilité de vaccins et désignant les cas importés comme la principale menace. La ville de Fuyang, dans la province d’Anhui, a conseillé aux résidents de ne pas acheter en ligne dans les magasins étrangers.

«Bien que l’apparition de cas sporadiques ne puisse être évitée, une transmission à grande échelle n’est en principe pas possible. Pourtant, la prévention et le contrôle peuvent augmenter dans certains endroits », a déclaré lundi Zhang Wenhong, directeur de la division des maladies infectieuses à l’hôpital Huashan à Shanghai. « Plus il y a de cas, plus la difficulté est grande. »