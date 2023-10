Le Canada a bloqué les tentatives du gouvernement chinois d’acquérir des propriétés à proximité d’endroits sensibles et stratégiques pour des raisons d’espionnage, selon le chef de la principale agence de renseignement du Canada.

“Nous avons vu dans le passé des acquisitions de terrains, des acquisitions de différentes entreprises où, quand on commence à creuser un peu plus, on se rend compte qu’il y a une autre intention”, a déclaré David Vigneault, directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), lors d’une récente entrevue. avec 60 Minutes de CBS News. “Et nous avons vu et bloqué les tentatives de la (République populaire de Chine) d’acquérir des emplacements à proximité d’actifs sensibles et stratégiques du pays où nous savions que le but ultime était des opérations d’espionnage.”

Vigneault a été interviewé aux côtés du directeur du FBI Christopher Wray et d’autres chefs du renseignement des Five Eyes. Créé pendant la Seconde Guerre mondiale, le Five Eyes est une alliance de renseignement entre les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Dans une déclaration à CTVNews.ca, le porte-parole du SCRS, Eric Balsam, a refusé de fournir des détails spécifiques ou des exemples d’acquisitions chinoises bloquées au Canada.

« Dans un monde marqué par la concurrence économique, certains États cherchent à faire progresser leurs objectifs stratégiques politiques, économiques et militaires en exploitant les investissements et le commerce avec d’autres pays, dont le Canada », a déclaré Balsam.

Balsam cite deux nouvelles lois chinoises sur la sécurité nationale qui obligent les entreprises et les citoyens à coopérer avec les agences de renseignement. La Loi sur Investissement Canada, ajoute-t-il, établit un processus d’examen de la sécurité nationale pour les investissements étrangers dans le pays.

“Il y a des limites importantes à ce dont je peux discuter publiquement étant donné la nécessité de protéger les activités, techniques, méthodes et sources de renseignement sensibles”, a déclaré Balsam. “Je peux vous assurer que le SCRS est déterminé à protéger le Canada et les Canadiens contre les menaces à la sécurité nationale.”

La Chine a également été accusée d’exploiter plus de 100 soi-disant « commissariats de police » à l’étranger pour surveiller les dissidents et sa diaspora sous couvert de fournir des services tels que le renouvellement des permis de conduire. La GRC aurait décidé de mettre fin à des opérations comme celles-ci au Canada. Le gouvernement chinois a fermement nié ces allégations.

Les législateurs américains ont également tiré la sonnette d’alarme sur les entités chinoises qui achètent des entreprises et de vastes étendues de terres agricoles, y compris des propriétés situées à proximité de bases militaires américaines.

“Aucun pays ne présente une menace plus large et plus globale pour nos idées, notre innovation, notre sécurité économique et, en fin de compte, notre sécurité nationale”, a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray, à 60 Minutes. “Nous acceptons les affaires avec la Chine, les visiteurs chinois, les échanges universitaires. Ce que nous n’acceptons pas, c’est la tricherie, le vol et la répression.”

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a été interrogé lundi sur les allégations d’espionnage chinois du directeur du SCRS, et sa réponse a été indirecte.

“Je connais bien le travail que le Canada a accompli pour protéger nos intérêts nationaux, la protection des infrastructures essentielles, et je ne vais pas parler en détail des renseignements sur lesquels nous nous sommes appuyés ni même des mesures qui ont été prises. “, a déclaré Blair, qui a été ministre de la Sécurité publique entre 2019 et 2021, aux journalistes. “Je suis membre de ce cabinet depuis maintenant plus de six ans et nous avons mené de nombreuses actions de ce type au cours des six dernières années.”

L’ambassade de Chine à Ottawa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

John Ferris, professeur d’histoire à l’Université de Calgary et chercheur au Centre d’études militaires et stratégiques de l’université, dit qu’il n’a aucun doute sur la réalité de ces problèmes.

« Il y a dix ans, dans le secteur pétrolier de Calgary, la croyance générale était que les achats chinois de sociétés énergétiques canadiennes avaient pour but l’acquisition de technologies et l’espionnage », a déclaré Ferris à CTVNews.ca. “Les autres arguments de Vigneault me ​​semblent faire référence aux entités chinoises qui achètent des propriétés à partir desquelles elles peuvent intercepter les communications des téléphones portables, ou d’autres émanations électroniques, par exemple celles des PC, qu’elles proviennent du gouvernement ou d’organisations privées.”