La Chine essaie enfin de résoudre sa crise du logement

Le cabinet chinois a appelé mercredi soir les banques, dont la plupart appartiennent à l’État, à prêter plus d’argent pour l’achèvement des appartements inachevés, à la suite d’une directive similaire des régulateurs publiée quelques heures plus tôt. La banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, et le principal régulateur bancaire ont codifié 16 mesures le même jour pour s’assurer que les développeurs peuvent emprunter suffisamment d’argent aux banques et aux investisseurs obligataires, et peuvent différer le remboursement si nécessaire. Et vendredi soir, la banque centrale a réduit de 70 milliards de dollars l’argent que les banques commerciales du pays sont tenues de détenir pour les urgences, les libérant pour prêter cet argent à la place.

Une filiale de la banque centrale a accepté plus tôt ce mois-ci de garantir le remboursement des nouvelles obligations émises par certains des promoteurs immobiliers les moins en difficulté, assurant en fait aux investisseurs qu’il était sûr de prêter aux entreprises.

Le ministère des Finances a décrété un allégement fiscal pour les personnes qui achètent une nouvelle maison dans l’année suivant la vente de la précédente.

Agissant sur instructions du cabinet et des régulateurs bancaires, les plus grandes banques chinoises ont accordé cette semaine des lignes de crédit à de grands promoteurs. La Banque industrielle et commerciale de Chine a annoncé jeudi qu’elle avait émis des lignes de crédit totalisant 91 milliards de dollars à 12 promoteurs. Bank of Communications a accordé une ligne de crédit de 14 milliards de dollars à Vanke, le plus grand développeur chinois.